Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция

ChatGPT ускоряет работу с текстами, научился обходить капчу и, похоже, может заменить представителей некоторых профессий. Но не стоит видеть в чат-боте конкурента — как выразился Билл Гейтс, это скорее «белый воротничок, готовый помочь с различными задачами». Почему бы этим не воспользоваться?
Рассказываем о возможностях ChatGPT для создания презентаций.
Содержание
- Как правильно сформулировать запрос?
- Зачем нужен формат VBA?
- Перенос в PowerPoint
- Рекомендации по использованию ChatGPT в презентациях
- Как сделать презентацию привлекательнее для зрителей с ChatGPT
Как правильно сформулировать запрос?
Составляя запрос для чат-бота, стоит придерживаться нескольких правил.
Убедитесь, что инструкция для ChatGPT (иногда ее называют промт, от англ. prompt) точная и ясная. Избегайте длинных предложений с множеством подпунктов. Вместо этого используйте короткие фразы, которые будет легко понять.
Всегда старайтесь задавать конкретные вопросы и объяснять контекст. Так ChatGPT будет генерировать лучшие ответы.
Обращайте внимание на слова. Выбирайте понятную лексику, избегайте жаргона или сленга — иначе ИИ не сможет корректно распознать смысл вопроса.
Подробнее о том, как составлять запросы для ChatGPT, читайте по ссылке.
Чтобы сгенерировать презентацию по нужной теме, используйте запрос вроде:
«Напиши план для презентации PowerPoint по теме "Дельфины" из 5 слайдов. Создай готовый код VBA для этой презентации в PowerPoint»
В ответ чат-бот пришлет несколько строк кода.
Разберем, что с ним делать дальше.
Зачем нужен формат VBA?
Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic для приложений) — программная среда для приложений Microsoft Office. Она по умолчанию включена в пакет Office. В PowerPoint VBA позволяет использовать макросы и надстройки.
Перенос в PowerPoint
Чтобы сделать из кода презентацию, запустите PowerPoint.
Нажмите alt+F11 > Вставка > Модуль.
В открывшийся блок вставьте код VBA и нажмите «Выполнить». Обратите внимание: для вставки текста на русском языке требуется сначала скопировать код в текстовый редактор, например Microsoft Office.
Простая презентация готова.
Рекомендации по использованию ChatGPT в презентациях
Чтобы получить максимум от чат-бота, воспользуйтесь следующими советами.
Не пишите очень сложные запросы. Длинный текст может вызвать ошибку.
Не слишком полагайтесь на текст, созданный ChatGPT. Хорошая практика — вычитывать контент и самостоятельно перефразировать его. В этом случае чат-бот выступает скорее как генератор идей, а не соавтор.
Если ответ вас не устроит, попробуйте задать вопрос еще раз.
Проверяйте заголовки и названия. Чат-бот очень хорошо справляется с этой задачей, спасая от писательского блока. Однако он предлагает довольно общие идеи, в которых легко узнать контент, сгенерированный ИИ.
Изучайте новые навыки. Например, вам требуется выступить с презентацией о концепции, которую вы не совсем понимаете. Используйте в качестве наставника чат-бот и задайте ему как можно больше вопросов. Однако не стоит слишком на него полагаться, поскольку при машинном обучении может возникнуть предвзятость.
Оценивайте эмоции. ChatGPT способен обрабатывать естесственный язык, и его алгоритмы машинного обучения позволяют оценить эмоции пользователей из разных наборов данных.
Как сделать презентацию привлекательнее для зрителей с ChatGPT
Чат-бот позволяет не только автоматически создать презентацию, но и помочь в ее подготовке.
Вот лишь несколько вариантов применения:
- объяснить концепцию простыми терминами или пошагово,
- сжато изложить большой текст,
- подобрать комбинацию цветов,
- выбрать, какой контент разместить на каком слайде.
В зависимости от задач чат-бот может сделать презентацию более интерактивной и богатой контентом.
Перечислим несколько возможностей:
- добавлять данные из контекста в формате статистики или больших данных, превращая их из сложных концепций в понятный и наглядный контент;
- создавать подписи, описания, генерировать альтернативный текст для изображений, видео и анимации;
- проводить виртуальные туры, предлагая информацию, контекст и идеи о конкретных локациях;
- генерировать викторины и головоломки в качестве альтернативы Q&A.
ChatGPT — универсальный и исполнительный помощник, который способен на многое, достаточно лишь точно сформулировать запрос. Эта инструкция поможет разобраться, как сделать презентацию при помощи нейросети, и найти идеи для вдохновения.
При подготовке использованы следующие источники:
NeuroFlash, SlideModel, BrightCarbon
Фото на обложке: Lucas Agr /
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