Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция

Рассказываем о возможностях ChatGPT для создания презентаций.

Содержание

Как правильно сформулировать запрос?

Составляя запрос для чат-бота, стоит придерживаться нескольких правил.

Убедитесь, что инструкция для ChatGPT (иногда ее называют промт, от англ. prompt) точная и ясная. Избегайте длинных предложений с множеством подпунктов. Вместо этого используйте короткие фразы, которые будет легко понять.

Всегда старайтесь задавать конкретные вопросы и объяснять контекст. Так ChatGPT будет генерировать лучшие ответы.

Обращайте внимание на слова. Выбирайте понятную лексику, избегайте жаргона или сленга — иначе ИИ не сможет корректно распознать смысл вопроса.

Подробнее о том, как составлять запросы для ChatGPT, читайте по ссылке.

Чтобы сгенерировать презентацию по нужной теме, используйте запрос вроде:

«Напиши план для презентации PowerPoint по теме "Дельфины" из 5 слайдов. Создай готовый код VBA для этой презентации в PowerPoint»

В ответ чат-бот пришлет несколько строк кода.

Разберем, что с ним делать дальше.

Зачем нужен формат VBA?

Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic для приложений) — программная среда для приложений Microsoft Office. Она по умолчанию включена в пакет Office. В PowerPoint VBA позволяет использовать макросы и надстройки.

Перенос в PowerPoint

Чтобы сделать из кода презентацию, запустите PowerPoint.

Нажмите alt+F11 > Вставка > Модуль.

В открывшийся блок вставьте код VBA и нажмите «Выполнить». Обратите внимание: для вставки текста на русском языке требуется сначала скопировать код в текстовый редактор, например Microsoft Office.

Простая презентация готова.

Рекомендации по использованию ChatGPT в презентациях

Чтобы получить максимум от чат-бота, воспользуйтесь следующими советами.

Не пишите очень сложные запросы. Длинный текст может вызвать ошибку.

Не слишком полагайтесь на текст, созданный ChatGPT. Хорошая практика — вычитывать контент и самостоятельно перефразировать его. В этом случае чат-бот выступает скорее как генератор идей, а не соавтор.

Если ответ вас не устроит, попробуйте задать вопрос еще раз.

Проверяйте заголовки и названия. Чат-бот очень хорошо справляется с этой задачей, спасая от писательского блока. Однако он предлагает довольно общие идеи, в которых легко узнать контент, сгенерированный ИИ.

Изучайте новые навыки. Например, вам требуется выступить с презентацией о концепции, которую вы не совсем понимаете. Используйте в качестве наставника чат-бот и задайте ему как можно больше вопросов. Однако не стоит слишком на него полагаться, поскольку при машинном обучении может возникнуть предвзятость.

Оценивайте эмоции. ChatGPT способен обрабатывать естесственный язык, и его алгоритмы машинного обучения позволяют оценить эмоции пользователей из разных наборов данных.

Как сделать презентацию привлекательнее для зрителей с ChatGPT

Чат-бот позволяет не только автоматически создать презентацию, но и помочь в ее подготовке.

Вот лишь несколько вариантов применения:

объяснить концепцию простыми терминами или пошагово,

сжато изложить большой текст,

подобрать комбинацию цветов,

выбрать, какой контент разместить на каком слайде.

В зависимости от задач чат-бот может сделать презентацию более интерактивной и богатой контентом.

Перечислим несколько возможностей:

добавлять данные из контекста в формате статистики или больших данных, превращая их из сложных концепций в понятный и наглядный контент;

создавать подписи, описания, генерировать альтернативный текст для изображений, видео и анимации;

проводить виртуальные туры, предлагая информацию, контекст и идеи о конкретных локациях;

генерировать викторины и головоломки в качестве альтернативы Q&A.

ChatGPT — универсальный и исполнительный помощник, который способен на многое, достаточно лишь точно сформулировать запрос. Эта инструкция поможет разобраться, как сделать презентацию при помощи нейросети, и найти идеи для вдохновения.

При подготовке использованы следующие источники:

NeuroFlash, SlideModel, BrightCarbon

Фото на обложке: Lucas Agr / Shutterstock