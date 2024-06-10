Что такое финансовое оздоровление и какие цели оно преследует

Финансовое оздоровление — неотъемлемая часть процедуры банкротства, позволяющая спасти бизнес-структуру за счет восстановления ее платежеспособности. В отличие от санации этот процесс начинается с подачи претензии в суд, а не до того. Эксперты отмечают четыре стадии процедуры финансового оздоровления, среди которых ликвидация — заключительный этап процесса. Мероприятие по спасению бизнеса характеризуется специалистами как очень сложная и довольно продолжительная процедура. В случае успешного исхода обанкротившаяся компания сможет погасить кредиты и возобновить свою деятельность. В статье узнаете, что такое финансовое оздоровление, кому нужно делать эту процедуру и чем это полезно для государства.

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Финансовое оздоровление: что это такое и какова его цель

Процедура финансового оздоровления — эффективный метод восстановления платежеспособности компании, когда все способы исчерпаны и нет других возможностей спасти бизнес. Оценку деятельности фирмы-должника дает коммерческий или арбитражный суд, по решению которого обанкротившаяся структура будет ликвидирована или получит возможность продолжать свою деятельность.

Для каждой отдельной компании процесс оздоровления проходит по-разному. Процедура может затронуть все четыре этапа или закончиться досрочно, перейдя сразу с первой на последнюю стадию. Преимущества этого мероприятия заключаются в следующем:

Организация продолжает работать вплоть до окончательного банкротства.

У собственников есть возможность сохранить свой бизнес.

Сотрудники фирмы, возможно, сохранят за собой рабочие места.

Кредиторам со временем будут возмещены финансовые затраты.

Руководство фирмы продолжает оставаться на своих местах.

В случае, если компания будет признана банкротом, процесс получит толчок в обратную сторону:

Бизнес будет ликвидирован.

Сотрудники потеряют рабочие места.

Кредиторам вряд ли удастся вернуть свои финансовые затраты.

Имущество и оборудование компании будет продано на аукционе для сбора средств на уплату задолженностей.

Процедура оздоровления рассматривается как реабилитационное мероприятие, которое направлено на восстановление платежеспособности фирмы. Задолженности кредиторам и налоговым службам погашаются по утвержденному графику выплат. Финансовые средства для этой операции предоставляют учредители, акционеры фирмы или другие заинтересованные партнеры.

Однако даже благополучный исход мероприятия не позволяет выявить и решить все задачи, которые спровоцировали кризисную ситуацию. Ключевая задача финансового оздоровления:

вернуть бизнесу платежеспособность,

использовать процедуру реабилитации для разработки оптимальной системы управления.

Если у бизнес-структуры недостаточно финансов для погашения всех долгов, то ее кредиторы могут обратиться в арбитражный суд. Исковое заявление станет основанием для того, чтобы признать компанию банкротом. Для оздоровления несостоятельных фирм предусмотрены следующие процедуры:

Наблюдение — на этом этапе банкротства временный администратор анализирует финансовую деятельность фирмы и сохраняет ее имущество как ресурс для возможного погашения долгов. Внешнее управление — в некоторых ситуациях этот прием становится единственным способом для того, чтобы восстановить платежеспособность. Финансовое оздоровление — эффективный прием для спасения жизнеспособного бизнеса. Мировое соглашение — право кредиторов, которые принимают коллегиальное решение о сроках и порядке удовлетворения претензий. Конкурсное производство — заключительная стадия банкротства юридических лиц, которая контролируется судебными инстанциями. По итогам процедуры активы банкрота распродаются, а бизнес полностью ликвидируется с исключением из реестра действующих предприятий.

В России банкротство любой коммерческой структуры воспринимается негативно и считается безоговорочным крахом бизнеса. Практически никто не верит, что разорившаяся фирма в состоянии расплатиться с кредиторами и продолжить предпринимательскую деятельность.

Такое восприятие банкротства объясняется довольно просто. Нередко недовольные кредиторы поздно подают иск в судебные инстанции. К тому времени бизнес может избавиться от наиболее дорогостоящих активов. На этом основании удовлетворение любых претензий становится невозможным.

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Однако ситуацию можно спасти, если она находится на ранней стадии, когда финансовые затруднения только начинаются. С помощью оздоровления можно удержать предприятие от окончательного банкротства и удовлетворить претензии кредиторов. Это позволит избежать ликвидации компании.

Финансовое оздоровление: к кому его применяют

Процедуру применяют к коммерческим структурам различной формы деятельности. В этот перечень входят:

ООО,

АО,

фермерские хозяйства,

партнерские хозяйственные товарищества,

государственные предприятия,

унитарные муниципальные организации,

некоторые виды НКО.

Исключение составляют:

политические партии,

религиозные организации,

казенные предприятия,

учреждения.

Законодательно такие структуры не подлежат банкротству.

К индивидуальной предпринимательской деятельности реабилитационные меры также не применяются. Эти компании могут считаться банкротами исключительно по процедурам для физических лиц. Реструктуризация задолженностей происходит с помощью продажи взятого в залог имущества. При этом должно быть поручительство, банковская гарантия или финансовый план.

Процедура финансового оздоровления применяется к физическим и юридическим лицам, которые не могут расплатиться с задолженностями. Для этого суд, акционеры, учредители, кредиторы или сам владелец предприятия должны в обязательном порядке выполнить следующие условия:

Направить в судебную инстанцию ходатайство о назначении процедуры оздоровления.

Представить план финансовых мероприятий.

Разработать режим погашения долгов.

Если эти условия не выполнены, но у фирмы есть хотя бы минимальный шанс расплатиться с кредиторами, то у арбитражного или коммерческого суда будут все основания ввести на предприятии внешнее управление. Когда при всех признаках банкротства у компании нет никаких финансовых возможностей для удовлетворения претензий, суд инициирует конкурсное производство.

Финансовое оздоровление: как происходит процедура

Процесс финансового оздоровления условно делится на три ключевые стадии:

начальный этап процесса,

реабилитационные меры,

итоговая оценка процедуры.

Чтобы начать процесс оздоровления, нужно заранее согласовать это мероприятие с кредиторами. Должнику понадобится денежное обеспечение проекта или эффективный финансовый план.

После того как собрание кредиторов даст одобрение, коммерческий или арбитражный суд назначит административного управляющего. Этот представитель не вмешивается в производственный процесс, его функция — наблюдать за процедурой оздоровления.

При этом за руководством фирмы практически полностью сохраняются все полномочия. Однако есть и некоторые ограничения. Например, запрещено совершать сделки с заинтересованностью.

Кроме того, нельзя инициировать реорганизацию или реструктуризацию предприятия без одобрения собрания кредиторов. Такие действия суд признает неправомерными.

Временный администратор не принуждает фирму к каким-либо конкретным действиям. Он может регулировать действия сторон. Например, бизнес-структура может самостоятельно выбрать способ финансового оздоровления:

С сохранением статуса юридического лица. В этом случае должник для погашения кредитов изыскивает средства и одновременно сокращает расходы. Финансовые проблемы фирма может решить с помощью бюджетных дотаций, целевых займов или выпуска ценных бумаг. Для сокращения затрат придется сократить штат сотрудников, отказаться от рекламных акций и уменьшить плату за аренду помещений, оборудования.

В этом случае должник для погашения кредитов изыскивает средства и одновременно сокращает расходы. Финансовые проблемы фирма может решить с помощью бюджетных дотаций, целевых займов или выпуска ценных бумаг. Для сокращения затрат придется сократить штат сотрудников, отказаться от рекламных акций и уменьшить плату за аренду помещений, оборудования. С образованием нового юридического лица. В таких случаях компания с прежним названием и формой занятости прекращает свою деятельность. Исключение составляет преобразование организации. В этом случае фирма сохраняет за собой старое название.

Нередко реорганизацию коммерческой структуры путают с ликвидацией. Однако между этими процессами есть различие. При реорганизации назначаются правопреемники компании, которые будут расплачиваться с кредиторами. При ликвидации долги фирмы некому передавать, их можно погасить только после продажи имущества.

Процесс реорганизации частного предприятия можно разделить на четыре способа:

Слияние — объединение двух фирм для создания новой компании, которая возьмет на себя обязательства по уплате общих долгов.

— объединение двух фирм для создания новой компании, которая возьмет на себя обязательства по уплате общих долгов. Разделение — одно предприятие делят на две части и назначают правопреемников, предварительно распределив между ними долги.

— одно предприятие делят на две части и назначают правопреемников, предварительно распределив между ними долги. Присоединение — в этом случае одна компания поглощает другую, тем самым принимает на себя все долговые обязательства.

— в этом случае одна компания поглощает другую, тем самым принимает на себя все долговые обязательства. Преобразование — такой вариант предусматривает переход фирмы из одной формы деятельности в другую, например из ООО в АО. Став акционерным обществом, предприятие может с помощью эмиссии ценных бумаг привлечь финансирование для погашения задолженностей.

После проведения всех мероприятий предприятие предоставляет административному управляющему отчет, который подтверждает, что иски кредиторов удовлетворены. При положительном результате суд решает, какой способ избрать для завершения процедуры.

Сроки финансового оздоровления

Законодательством оговорен максимальный период, который нужен для финансового оздоровления — до 2 лет. Этот временной отрезок не подлежит пересмотру или продлению. По истечении полного срока суд вправе назначить компании внешнее управление. При этом минимальный период оздоровления законом не оговаривается.

Для погашения задолженностей составляется график, который регулирует сроки, в течение которых требования кредиторов должны быть полностью удовлетворены. Одновременно устанавливается размер ежемесячной суммы, которая будет распределяться между всеми кредиторами.

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Такой порядок выплат должен обеспечить полное погашение задолженностей за месяц до завершения процесса реабилитации. При этом претензии кредиторов первой и второй очереди нужно удовлетворить в течение 6 месяцев с момента назначения процесса.

В течение 2 лет к предприятию, которое находится в стадии финансового оздоровления, не разрешается применять какие-либо меры взыскания. Программа лояльности позволяет пересмотреть сроки первоначального плана, при котором за просроченный платеж не начисляется штраф.

Законодательством предусмотрена возможность досрочного завершения процесса финансового оздоровления. Такая ситуация наступает в следующих случаях:

Если суду не представлена документация, которая подтверждает финансовое обеспечение.

Установлено нарушение графика погашения претензий более чем на 15 дней.

В подобной ситуации административный управляющий собирает кредиторов на совещание. Коллегиальное решение передается в судебную инстанцию с просьбой о досрочном прекращении процедуры финансового оздоровления.

Чем полезно для государства

Реабилитационный механизм преследует конкретные цели. Он нужен, чтобы:

Сократить расход средств государства.

Уменьшить периодов оздоровления банков.

Ужесточить контроль по использованию государственных средств.

Создать здоровые и конкурентные условия для деятельности различных кредитных организаций.

Комплекс мер, которые применяются для финансового оздоровления зависит от сложившейся ситуации. Чтобы спасти бизнес и завершить процесс банкротства, компания должна быть готова по собственной инициативе применить все доступные методы.

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