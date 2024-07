Что такое «ИИ-пиар» и почему это проблема?

В этом году Amazon столкнулась с критикой в адрес технологии Just Walk Out, установленной в ее физических магазинах. Предполагалось, что покупатель может зайти в одну из точек Amazon Fresh или Amazon Go, выбрать товар и просто уйти. Система с ИИ, оснащенная множеством датчиков, определит, что он выбрал, и автоматически выставит счет.

Однако еще в апреле стало известно, что вместо ИИ в проекте работали около 1 тыс. работников в Индии. Они вручную проверяли почти три четверти транзакций.

Amazon поспешил заявить, что отчеты были «ошибочными» и что индийские сотрудники не просматривали видеозаписи из всех магазинов, а лишь оценивали процессы: «это ничем не отличается от того, как работает любая другая ИИ-система, которая придает большое значение точности», пояснили в компании.

Вне зависимости от деталей, кейс Amazon стал ярким примером новой проблемы — преувеличенные заявления компаний о применении искусственного интеллекта. Этот феномен назвали «ИИ-пиаром» по аналогии с «зеленым пиаром», который применяют, чтобы представить компанию как неравнодушную к экологии, часто без должных на то оснований.

Но сначала напомним, что же именно представляет из себя искусственный интеллект. Точного определения нет, но можно сказать, что ИИ позволяет компьютерам учиться и решать задачи. Искусственный интеллект способен это делать после обучения на огромных объемах информации.

Конкретный тип ИИ, которым пестрят заголовки последние несколько лет, — это так называемый «генеративный ИИ», GenAI. Он специализируется на создании нового контента, от текстовых диалогов до музыки или изображений.

Популярные примеры генеративного ИИ — чат-боты, например, ChatGPT, Gemini от Google или Copilot от Microsoft.

Если говорить об «ИИ-пиаре», то его тоже существует несколько типов. Некоторые компании утверждают, что используют ИИ, хотя на самом деле применяют менее сложные вычисления. Другие же преувеличивают эффективность своей технологии относительно других или заявляют, что их решения работают, хотя на самом деле это не так.

А третьи просто добавляют чат-бот на основе искусственного интеллекта к их существующему ПО, работающему без ИИ.

В 2022 году только 10% стартапов упоминали использование ИИ в коммерческих предложениях, в 2023 году это количество превысило 25%.

Такие данные приводит OpenOcean, британско-финский инвестфонд, работающий с новыми технологическими компаниями. Ожидается, что в 2024 году их будет уже более 33%.

По словам члена команды OpenOcean Шри Аянгара, конкуренция за финансирование и желание вырваться вперед подталкивают некоторые из таких компаний преувеличить свой ИИ-потенциал.

«Некоторые основатели, кажется, считают, что если они не упомянут ИИ в коммерческом предложении, то окажутся в невыгодном положении, независимо от роли, которую он играет в их решении, — рассказывает Аянгар. — Наша аналитика показывает, что есть существенная диспропорция между компаниями, которые только заявляют об ИИ-возможностях и теми, которые демонстрируют реальные результаты, полученные с помощью искусственного интеллекта».

По данным другой технологической инвестиционной компании MMC Ventures, эта проблема существует уже несколько лет.

В исследовании 2019 года MMC Ventures обнаружила, что 40% новых техкомпаний, позиционирующих себя как «ИИ-стартапы», на самом деле вообще не использовали искусственный интеллект.

«Эта проблема есть и сегодня, плюс к ней добавляется другая», — говорит Саймон Менаши, генеральный партнер MMC Ventures.

Он объясняет, что «передовые возможности искусственного интеллекта» сейчас может купить любая компания по цене стандартного ПО. Однако вместо того чтобы строить цельную ИИ-систему, многие компании просто подключают интерфейс с чат-ботом поверх продукта, не использующего искусственный интеллект.

Дуглас Дик, глава отдела по управлению рисками новых технологий в Великобритании в крупной аудиторской организации KPMG, считает, что проблема «ИИ-пиара» не решается из-за того, что нет единого определения искусственного интеллекта.

«Если бы я попросил группу людей дать определение ИИ, у всех был бы свой ответ, — говорит он. — Термин используется очень широко и неопределенно, без какой-то точки ориентира. Именно из-за этой неоднозначности и появляется “ИИ-пиар”».

Дуглас считает, что это может негативно отразиться на бизнесе — от переплат за технологии и сервисы до невыполнения операционных задач, с которыми должен был справиться искусственный интеллект.

Между тем, для инвесторов может стать труднее распознать действительно инновационные компании.

Аянгар добавляет, что если ожидания потребителей от продуктов, которые заявлялись как продвинутые решения на основе ИИ, не оправдались, это может подорвать доверие к по-настоящему революционным стартапам.

Регуляторы, по крайней мере в Америке, начинают обращать на это внимание. Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила две инвестиционные консалтинговые компании в предоставлении заведомо ложных и вводящих в заблуждение утверждений, преувеличивающих степень использования ИИ.

Партнер международной юридической компании Russell Speechlys Ник Уайт считает, что в будущем можно ожидать больше штрафов и санкций в отношении нарушителей предписаний.

В Великобритании уже действуют законы, касающиеся «ИИ-пиара». Согласно их формулировке, маркетинговые сообщения не должны вводить в заблуждение — под это определение попадают многие рекламные объявления об использовании ИИ.

«По-моему, мы находимся на пике ажиотажа вокруг ИИ», — полагает Сандра Уочтер, профессор технологии и университета в Оксфордском университете и ведущий мировой эксперт по искусственному интеллекту.

«Однако я чувствую, что мы забыли спросить, а всегда ли уместно использовать ИИ для всех типов задач. Я помню рекламу в лондонском метро об электрических щетках, использующих ИИ. Для кого всё это? Кому это поможет?», — задается вопросом Сандра.

Она также считает, что часто замалчивается, как ИИ влияет на окружающую среду.

«ИИ не растет на деревьях... Эта технология уже сильнее влияет на изменения климата, чем авиация. Нам нужно отойти от этой односторонней раздутой дискуссии и подумать, для выполнения каких специфичных задач и в каких секторах ИИ на самом деле может быть полезен, а не просто внедрять его во всё подряд».

Однако Адвика Джалан, глава исследовательского отдела в MMC Ventures считает, что в долгосрочной перспективе проблема «ИИ-пиара» может исчезнуть сама собой.

«ИИ становится настолько вездесущим — даже если это всего лишь надстройки ChatGPT — что “поддержка ИИ” как маркетинговая уловка со временем, скорее всего, перестанет быть отличительным признаком. Это будет звучать примерно как “Мы есть в интернете”», — считает Адвика.

