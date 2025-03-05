Что такое лизинг, как работает и для чего используется

Если предприниматель хочет обновить автопарк или приобрести оборудование, можно задействовать лизинг. В статье поможем разобраться, как взять лизинг и какую выгоду он приносит.

Что такое лизинг

Представьте: бизнесу нужен новый экскаватор или несколько ноутбуков для сотрудников. Покупка всего этого за полную стоимость требует значительных вложений. Лизинг предлагает альтернативу.

Простыми словами, это возможность взять нужную вещь в аренду с правом дальнейшего выкупа. Для этого нужно выбрать нужное оборудование или технику, а лизинговая компания (например, «ВТБ Лизинг» или «Альфа-Лизинг») приобретает его и передает вам в пользование.

Вносите первоначальный взнос (аванс), а затем ежемесячно платите фиксированную сумму. Оборудование работает на ваш бизнес, а в конце срока договора у вас есть три варианта: вернуть актив лизингодателю, продлить договор или выкупить его по остаточной стоимости. Фактически, компания финансирует покупку. Право собственности на актив переходит к предпринимателю только при выкупе.

Эта финансовая услуга популярна в России при покупке транспортных средств, спецтехники, оборудования — от станков до медицинских приборов. Это удобно как ИП, так и крупным компаниям.

Как работает лизинг

Это финансовая услуга, которая позволяет взять имущество в аренду с правом последующего выкупа.

Разберем его по шагам:

Выберите имущество. Определите, что нужно предприятию — машина (например, Lada Granta для торговых представителей), оборудование (станки российского производства или компьютеры) или помещение. Предприниматель находит продавца и согласует с ним все детали.

Обращаетесь в лизинговую организацию. Подберите компанию, предоставьте нужные бумаги (бухгалтерскую документацию и пакет документов юридического лица) и можно подать заявку на лизинг.

После одобрения заявки компания и поставщик заключают договор. В нем прописываются все условия: срок, авансовый платеж, ежемесячные выплаты, особенности выкупа и другая важная информация.

Получаете имущество. Компания, которая предоставляет услуги по аренде, приобретает выбранный вами предмет у поставщика и предоставляет его вам в пользование. Вы начинаете использовать актив в своей деятельности.

Вносите платежи.

Завершаете сделку. По завершении срока договора компания может вернуть оборудование лизингодателю, продлить договор на новых условиях или выкупить оборудование по остаточной стоимости, став полноправным владельцем.

Лизинг — гибкий инструмент, который позволяет адаптировать условия договора под специфику конкретного бизнеса. Например, можно выбрать график платежей, соответствующий денежному потоку фирмы.

Виды лизинга

Финансовый лизинг

Это аналог банковского займа, но с важным отличием: собственником станка формально является лизинговая компания до полного выкупа.

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Этот вид финансовых услуг используется в случае приобретения дорогостоящего оборудования, например, линий розлива для пищевой промышленности или строительной техники.

Операционный лизинг

Этот вид операции больше напоминает краткосрочную аренду. Допустим, бизнесу нужен авто для курьерской службы на 2 года. Предприниматель берет его в операционный лизинг, вносит ежемесячные платежи, а по окончании договора просто возвращает автомобиль лизинговой компании, например.

Погашение здесь не предусмотрено, остаточная стоимость высокая, поэтому выкупать его нецелесообразно. Этот вид выгоден, когда нужно использовать актив временно или когда технологическое устаревание происходит быстро, например, для компьютеров или офисной техники.

Возвратный лизинг

Представьте, у предприятия уже есть оборудование, например, пекарная печь. Бизнесмен продает ее лизинговой компании,, а затем берете ту же самую печь обратно в лизинг.

Таким образом, компания получает наличные средства, которые можно направить на развитие бизнеса, и продолжает пользоваться своим оборудованием. Этот вид подходит предприятиям, которым нужны оборотные средства, но которые не хотят расставаться со своими активами.

Сублизинг

Это «лизинг в квадрате». Допустим, компания А взяла в лизинг строительный кран у компании. Но кран нужен ей только на полгода, а договор заключен на 3 года.

Тогда компания А сможет передать кран в сублизинг другой организации на оставшийся период. Получается цепочка: лизинговая компания — компания А — компания Б. Сублизинг позволяет более гибко управлять активами, передавая их другим компаниям. Например, сельхозтехника может быть передана в сублизинг на время уборки урожая.

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Все виды лизинга имеют свои особенности и преимущества, поэтому важно подобрать тот, который наилучшим образом соответствует нуждам вашего предприятия. Проконсультируйтесь с специалистами, чтобы подобрать оптимальное решение. Например, для приобретения серверного оборудования в долгосрочное использование подойдет финансовый, а для временного использования автомобиля во время крупного проекта — операционный.

Чем лизинг отличается от аренды

Это 2 разных инструмента, каждый со своими преимуществами. Представьте, нужно использовать транспортное средство, УАЗ «Профи», для доставки товаров, промышленный 3D-принтер для создания моделей. В обоих случаях подойдут оба инструмента.

Отличия между лизингом и арендой заключаются в:

Сроке. Договор лизинга рассчитан на более продолжительное время, в среднем от одного до нескольких лет, сопоставимый со временем службы предмета. Арендовать «Профи» можно на пару недель для разовых перевозок, а для постоянной работы автопарка на 3-5 лет лучше подойдет лизинг. Собственности. При аренде предприниматель просто пользуется активом, владелец не меняется. При лизинге, особенно финансовом, компания имеет может приобрести актив в собственность. Это ключевое отличие. Обслуживании. Арендодатель выполняет сервисные функции и организует ремонт. При лизинге эти расходы чаще всего несет лизингополучатель. Например, если берете автомобиль у лизинговой компании, обслуживанием придется заниматься самому бизнесу. Учете. Арендованное имущество не учитывается на балансе компании. Лизинговое, в зависимости от типа, может учитываться либо на балансе фирмы, либо на балансе лизингодателя. Авансе. При аренде аванс обычно небольшой или отсутствует. При лизинге требуется внести аванс, который может составлять значительную часть стоимости актива. Платежах. Арендные платежи как правило больше лизинговых, особенно в долгосрочной перспективе. При лизинге предприятие как бы покупает актив в рассрочку.

Аренда выгодна для краткосрочных проектов, когда не нужна собственность и важно отсутствие забот по обслуживанию. Лизинг — инструмент для долгосрочного использования, с перспективой выкупа и оптимизации налогов. Что выбрать — зависит от бизнес-целей.

Чем лизинг отличается от кредита

Ниже рассмотрим основные отличия лизинга от кредита:

При кредите вы сразу становитесь владельцем автомобиля. При лизинге собственником до момента выкупа является лизинговая компания (например, «Газпромбанк Автолизинг»).

Аванс по лизингу обычно ниже, чем первоначальный взнос кредита на аналогичный автомобиль в банке (например, в Сбере).

Благодаря механизму возмещения НДС, лизинг может быть выгоднее покупки оборудования в кредит. При лизинге страхование и транспортный налог часто входят в лизинговые платежи. При кредите вы оплачиваете их самостоятельно.

Лизинговые платежи полностью относятся на затраты, уменьшая налог на прибыль. При кредите на затраты списываются только проценты.

Размер ежемесячных платежей по лизингу отличается от кредитных, часто предлагая более гибкие схемы оплаты с учетом сезонности вашего бизнеса. Кредитные выплаты, как правило, фиксированные.

Получить лизинг зачастую легче, чем кредит, особенно для молодых компаний. В отличие от кредита, лизинг не требует залога, что упрощает процедуру оформления и делает ее более доступной для широкого круга предпринимателей.

Простое сравнение лизинга и кредита поможет вам сделать правильный выбор. Лизинг выгоднее, если вам важна оптимизация налогов и меньший первоначальный взнос. Кредит подходит, если вы хотите сразу стать владельцем имущества. Выбор зависит от вашей финансовой стратегии.

Что можно взять в лизинг

Автомобили. Легковые, грузовые, спецтехнику. В России существует несколько крупных фирм, которые предлагают широкий выбор техники. Оборудование. Производственные линии, медицинское оснащение, пекарские печи — все это можно взять в лизинг. Например, компания, выпускающая хлебобулочные изделия, может приобрести новую линию у производителя и взять ее у «СберЛизинг» или «Альфа-Лизинг». Недвижимость. Офисы, склады, производственные помещения также доступны для этой финансовой услуги. Например, компания может взять в лизинг складское помещение у компании «ВТБ Лизинг» для хранения товаров. Самолеты и вертолеты. Да, даже воздушный транспорт доступен для лизинга. Например, авиакомпании часто его используют для обновления своего авиапарка. IT-оборудование. Серверы, компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение — все это можно приобрести через лизинг.

Выбор объекта зависит от специфики предприятия. Лизинговые организации предоставляют гибкие условия и индивидуальный подход к каждому клиенту, помогая подобрать оптимальное решение.

Что нельзя взять в лизинг

Расходные материалы. Предметы, которые быстро теряют свою стоимость или потребляются в процессе производства, например, канцелярские товары, топливо, сырье для пищевой промышленности. Скоропортящиеся товары, имеющие ограниченный срок годности. Оружие и боеприпасы. В силу законодательных запретов оружие и боеприпасы не могут быть предметом лизинговых сделок. Активы с неясным правовым статусом. Объекты с неурегулированными правами собственности или обременениями, например, недвижимость с судебными спорами. Некоторые виды программного обеспечения. Хотя большая часть ПО доступна для аренды, некоторые специализированные программы, например, разрабатываемые под заказ, могут быть исключением.

Кроме того, лизинговые компании имеют право устанавливать собственные требования, например, не работать с продукцией определенных производителей или отраслей. Перед подачей заявки уточните условия конкретной компании.

Плюсы и минусы лизинга

Лизинг, как и любой финансовый инструмент, имеет свои сильные и слабые стороны.

Среди плюсов:

Доступность. Получить лизинг часто проще, чем кредит, особенно для малого и среднего бизнеса. Требования к заемщику менее строгие. Например, начинающему предпринимателю легче получить в лизинг автомобиль Lada Largus для доставки, чем взять кредит на его покупку. Налоговые льготы. Лизинговые платежи полностью относятся на затраты, снижая налог на прибыль. Это существенная экономия. Гибкие условия. Графики платежей могут быть изменены под особенности бизнеса, например, с учетом сезонности. Лизинговые компании, например, «Европлан» или «Сбербанк Лизинг», предлагают различные варианты. Можно заменить оборудование. По завершении договора можно взять в лизинг новую модель.

Но не стоит забывать и о минусах, среди которых:

Переплата. В итоге вы заплатите больше, чем при покупке за собственные средства. Это плата за удобство и гибкость лизинга. Собственность. Главный его минус — вы не владеете имуществом, пока не выплатите его полностью. Это как аренда квартиры: живете, пользуетесь, но распоряжаться по-своему не можете. Например, взяли в лизинг трактор для сельхозработ. Хотите установить на него GPS-навигатор или дополнительное оборудование? Нужно согласовать с лизингодателем. Захотели продать трактор соседу? Не получится, он не ваш. В отличие от собственности, это имущество нельзя применять как залог при кредитовании в банке. Вы ограничены в правах, и все важные решения нужно согласовывать с лизингодателем. Риск досрочного расторжения. В случае досрочного расторжения договора предусмотрены штрафные санкции. Внимательно изучите пункты соглашения.

Это не просто аренда, а мощный ресурс для развития. Он снимает финансовую нагрузку, связанную с покупкой дорогостоящих активов, и позволяет предприятиям быстрее адаптироваться к переменам на рынке.

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