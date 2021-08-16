Лизинг оборудования: что это и кому подойдет

Лизинг — долгосрочная аренда оборудования с возможностью его выкупа по истечении срока договора. Как устроен этот сервис, рассказал Олег Сеньков, CEO лизинговой компании Arenza .

Лизинг или кредит?

Допустим, предприятию нужно закупить для производства лазерный станок для резки металла, принтер и плоттер. Что выбрать: купить оборудование в кредит или взять его в финансовую аренду (лизинг)? Такие инструменты, как лизинг и кредит, схожи и удобны для малого и среднего бизнеса, поскольку в обоих случаях мы говорим об отсроченных регулярных выплатах. Однако есть и ряд существенных отличий.

При кредитовании клиент получает деньги, а при лизинге — имущество, которое и выступает в качестве залога. По этой причине вероятность одобрения заявки на финансовую аренду существенно выше, чем на кредит, ведь оборудование остается собственностью лизинговой компании, что снижает ее риски.

Стоимость имущества, взятого в лизинг, выплачивается частями, и только после погашения всех платежей оборудование может перейти в собственность лизингополучателя — после этого компания может распоряжаться им, как хочет. При этом если бизнес приобретает имущество в кредит, то имеет право распоряжаться им сразу, а не спустя какое-то время.

Оборудование, взятое в лизинг, начинает сразу же приносить прибыль и окупаться: лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, поэтому уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль организации. Кроме того, клиент может вернуть сумму НДС, поскольку НДС также платит лизинговая компания. А это 20% от стоимости оборудования. Кредит не дает подобных налоговых выгод.

Можно получить оборудование в лизинг в сжатые сроки во всех крупных городах России и оформить сделку дистанционно, как и в случае с кредитованием. Это повышает технологичность сервиса и способствует развитию бизнеса в регионах.

Условия лизинговых сделок (срок договора, сумма финансирования, ежемесячные выплаты и т.д.) зависят от многих факторов — например, насколько бизнес финансово устойчив, какие у него помесячные обороты, какой правовой статус, сколько стоит оборудование, которое нужно профинансировать. Так, например, у предприятия не должен быть отрицательный баланс на протяжении года.

На российском рынке сейчас не так много компаний, которые предлагают малому и среднему бизнесу оборудование в лизинг. В пятерку лучших в рейтинге по количеству сделок с оборудованием за первое полугодие 2021 в России, по мнению наших аналитиков, вошли «Сименс Финанс», «Балтийский лизинг», «НЛК», «Аренза-Про» и «Интерлизинг».

Кому выгодно брать оборудование в лизинг?

Финансовая аренда (лизинг) более выгодна для бизнеса, чем покупка, когда речь идет о стартапе. Во-первых, в случае неудачи материальные издержки будут не столь болезненны: взятое в лизинг оборудование можно вернуть, тогда как, купленное придется продавать с потерями в цене. То есть предприниматель может досрочно расторгнуть с лизинговой компанией договор, но важно помнить, что оборудование не должно быть утеряно или испорчено.

Во-вторых, если старт бизнеса не оправдает ожиданий и возникнет необходимость поменять направление, фаундер сможет обменять у лизинговой компании оборудование на другое в соответствии с новым бизнес-планом. Это избавляет от необходимости перепродажи и новых покупок. Такую возможность предоставляют не все лизинговые компании и только в случае, если за время договора бизнес выплачивал ежемесячную сумму за имущество и не повредил его.

Пандемия повлияла на рынок, и многие компании перевели штат на удаленную работу. В сложившихся условиях бизнесу необходимо быть гибким, поэтому выгоднее брать оборудование в финансовую аренду на один-два года.

По моему опыту, это самый оптимальный срок, в рамках которого фаундер может быть уверен, что оборудование не перестанет быть нужным бизнесу. Если спустя время у предпринимателя остается потребность в нем, то он может продлить контракт с лизинговой компанией и использовать предмет дальше по назначению.

Не стоит исключать и другие ситуации, при которых финансовая аренда с большой вероятностью будет выгоднее покупки:

ограниченный бюджет на оборудование;

нет стартового капитала и нет времени или возможности копить;

необходимо быстрого запустить продажи к горячему сезону;

не хочется рисковать оборотными средствами;

оборудование вышло из строя (не подлежит ремонту, или же он обойдется слишком дорого), и его необходимо быстро заменить, чтобы не потерять доходы.

При этом если предприятие уже давно работает в отрасли и ему нужно оборудование на долгосрочный период (например, на 10 лет), то легче всего будет купить его, нежели использовать лизинговый инструмент. В основном из-за срока пользования лизинговые компании финансируют обычно до трех лет.

Какое оборудование бизнес может взять в лизинг?

По нашим данным, активнее стал пользоваться услугами финансовой аренды ресторанный бизнес. На рынке есть услуга «кофейня под ключ»: лизинговая компания профинансирует все оборудование, необходимое для кофейни, — от стаканчиков и приборов до мебели и кофемашины.

По всей видимости, в будущем доступны будут и другие форматы бизнеса «под ключ», и популярность такого пакета услуг будет расти, поскольку это дает предпринимателю возможность выйти на рынок практически без стартового капитала.

Можно заказать финансирование полиграфической, климатической техники, организовать техобеспечение презентаций и даже комплексные IT-решения в сфере безопасности, хранения и передачи данных и т.д. Или взять в лизинг оборудование для локаций виртуальной реальности, дроны и квадрокоптеры, станки и тренажеры и многое другое. Например, недавно мы профинансировали приобретение дрона-сканера поверхности рудников для компании, которая предоставляет услуги маркшейдерской службе «Норникеля».

Стоит отметить, что цифровизация оказала структурное влияние на сегмент лизинга в России и стимулировала взрывной рост спроса на телекоммуникационное оборудование, включая системы хранения данных и серверное оборудование. Это в первую очередь объясняется переходом на удаленную работу сотрудников многих компаний, а также сквозным развитием онлайна.

Телекоммуникации не единственный подсегмент в устойчиво растущем сегменте оборудования. Бизнес активно берет в лизинг медицинскую технику и фармацевтическое оборудование — в 2020 прирост составил 57%.

Финансовая аренда оборудования становится все более востребованным на российском рынке, поскольку позволяет бизнесу быть мобильным и быстро тестировать гипотезу в рыночных условиях, минимизировав риски. Но предпринимателям нужно с умом подходить ко всем финансовым инструментам, в том числе и к лизингу.

Если стоит задача — расширить сферу деятельности, увеличить объемы производства или обновить техническую базу за счет современного оборудования, то финансовая аренда поможет с этим. Однако, перед тем, как обращаться в соответствующую компанию, необходимо определить, какое именно оборудование нужно бизнесу, на какой срок, какие размеры аванса и ежемесячных выплат будут подъемными. После этого уже можно выходить на рынок и изучать предложения лизингодателей.

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