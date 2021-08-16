Лизинг оборудования: что это и кому подойдет

Лизинг — долгосрочная аренда оборудования с возможностью его выкупа по истечении срока договора. Как устроен этот сервис, рассказал Олег Сеньков, CEO лизинговой компании Arenza.
Лизинг или кредит?
Допустим, предприятию нужно закупить для производства лазерный станок для резки металла, принтер и плоттер. Что выбрать: купить оборудование в кредит или взять его в финансовую аренду (лизинг)? Такие инструменты, как лизинг и кредит, схожи и удобны для малого и среднего бизнеса, поскольку в обоих случаях мы говорим об отсроченных регулярных выплатах. Однако есть и ряд существенных отличий.
При кредитовании клиент получает деньги, а при лизинге — имущество, которое и выступает в качестве залога. По этой причине вероятность одобрения заявки на финансовую аренду существенно выше, чем на кредит, ведь оборудование остается собственностью лизинговой компании, что снижает ее риски.
Стоимость имущества, взятого в лизинг, выплачивается частями, и только после погашения всех платежей оборудование может перейти в собственность лизингополучателя — после этого компания может распоряжаться им, как хочет. При этом если бизнес приобретает имущество в кредит, то имеет право распоряжаться им сразу, а не спустя какое-то время.
Оборудование, взятое в лизинг, начинает сразу же приносить прибыль и окупаться: лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, поэтому уменьшается налогооблагаемая база по налогу на прибыль организации. Кроме того, клиент может вернуть сумму НДС, поскольку НДС также платит лизинговая компания. А это 20% от стоимости оборудования. Кредит не дает подобных налоговых выгод.
Можно получить оборудование в лизинг в сжатые сроки во всех крупных городах России и оформить сделку дистанционно, как и в случае с кредитованием. Это повышает технологичность сервиса и способствует развитию бизнеса в регионах.
Условия лизинговых сделок (срок договора, сумма финансирования, ежемесячные выплаты и т.д.) зависят от многих факторов — например, насколько бизнес финансово устойчив, какие у него помесячные обороты, какой правовой статус, сколько стоит оборудование, которое нужно профинансировать. Так, например, у предприятия не должен быть отрицательный баланс на протяжении года.
На российском рынке сейчас не так много компаний, которые предлагают малому и среднему бизнесу оборудование в лизинг. В пятерку лучших в рейтинге по количеству сделок с оборудованием за первое полугодие 2021 в России, по мнению наших аналитиков, вошли «Сименс Финанс», «Балтийский лизинг», «НЛК», «Аренза-Про» и «Интерлизинг».
Кому выгодно брать оборудование в лизинг?
Финансовая аренда (лизинг) более выгодна для бизнеса, чем покупка, когда речь идет о стартапе. Во-первых, в случае неудачи материальные издержки будут не столь болезненны: взятое в лизинг оборудование можно вернуть, тогда как, купленное придется продавать с потерями в цене. То есть предприниматель может досрочно расторгнуть с лизинговой компанией договор, но важно помнить, что оборудование не должно быть утеряно или испорчено.
Во-вторых, если старт бизнеса не оправдает ожиданий и возникнет необходимость поменять направление, фаундер сможет обменять у лизинговой компании оборудование на другое в соответствии с новым бизнес-планом. Это избавляет от необходимости перепродажи и новых покупок. Такую возможность предоставляют не все лизинговые компании и только в случае, если за время договора бизнес выплачивал ежемесячную сумму за имущество и не повредил его.
Пандемия повлияла на рынок, и многие компании перевели штат на удаленную работу. В сложившихся условиях бизнесу необходимо быть гибким, поэтому выгоднее брать оборудование в финансовую аренду на один-два года.
По моему опыту, это самый оптимальный срок, в рамках которого фаундер может быть уверен, что оборудование не перестанет быть нужным бизнесу. Если спустя время у предпринимателя остается потребность в нем, то он может продлить контракт с лизинговой компанией и использовать предмет дальше по назначению.
Не стоит исключать и другие ситуации, при которых финансовая аренда с большой вероятностью будет выгоднее покупки:
- ограниченный бюджет на оборудование;
- нет стартового капитала и нет времени или возможности копить;
- необходимо быстрого запустить продажи к горячему сезону;
- не хочется рисковать оборотными средствами;
- оборудование вышло из строя (не подлежит ремонту, или же он обойдется слишком дорого), и его необходимо быстро заменить, чтобы не потерять доходы.
При этом если предприятие уже давно работает в отрасли и ему нужно оборудование на долгосрочный период (например, на 10 лет), то легче всего будет купить его, нежели использовать лизинговый инструмент. В основном из-за срока пользования лизинговые компании финансируют обычно до трех лет.
Какое оборудование бизнес может взять в лизинг?
По нашим данным, активнее стал пользоваться услугами финансовой аренды ресторанный бизнес. На рынке есть услуга «кофейня под ключ»: лизинговая компания профинансирует все оборудование, необходимое для кофейни, — от стаканчиков и приборов до мебели и кофемашины.
По всей видимости, в будущем доступны будут и другие форматы бизнеса «под ключ», и популярность такого пакета услуг будет расти, поскольку это дает предпринимателю возможность выйти на рынок практически без стартового капитала.
Можно заказать финансирование полиграфической, климатической техники, организовать техобеспечение презентаций и даже комплексные IT-решения в сфере безопасности, хранения и передачи данных и т.д. Или взять в лизинг оборудование для локаций виртуальной реальности, дроны и квадрокоптеры, станки и тренажеры и многое другое. Например, недавно мы профинансировали приобретение дрона-сканера поверхности рудников для компании, которая предоставляет услуги маркшейдерской службе «Норникеля».
Стоит отметить, что цифровизация оказала структурное влияние на сегмент лизинга в России и стимулировала взрывной рост спроса на телекоммуникационное оборудование, включая системы хранения данных и серверное оборудование. Это в первую очередь объясняется переходом на удаленную работу сотрудников многих компаний, а также сквозным развитием онлайна.
Телекоммуникации не единственный подсегмент в устойчиво растущем сегменте оборудования. Бизнес активно берет в лизинг медицинскую технику и фармацевтическое оборудование — в 2020 прирост составил 57%.
Финансовая аренда оборудования становится все более востребованным на российском рынке, поскольку позволяет бизнесу быть мобильным и быстро тестировать гипотезу в рыночных условиях, минимизировав риски. Но предпринимателям нужно с умом подходить ко всем финансовым инструментам, в том числе и к лизингу.
Если стоит задача — расширить сферу деятельности, увеличить объемы производства или обновить техническую базу за счет современного оборудования, то финансовая аренда поможет с этим. Однако, перед тем, как обращаться в соответствующую компанию, необходимо определить, какое именно оборудование нужно бизнесу, на какой срок, какие размеры аванса и ежемесячных выплат будут подъемными. После этого уже можно выходить на рынок и изучать предложения лизингодателей.
Фото на обложке: FOTOGRIN/shutterstock.com
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