Производители шоколада без какао стали привлекать больше инвестиций

На этом фоне инвесторы все чаще обращают внимание на стартапы, создающие альтернативный шоколад. В материале — о том, что такое шоколад без какао и кто его производит.

Дефицит какао-бобов сохраняется уже четвертый год подряд. При этом потребление шоколадных изделий растет: по прогнозам, в этом году мировой рынок превысит $250 млрд.

За последний год финансирование привлекли по крайней мере четыре компании, которые разрабатывают шоколад без какао. Вместе они получили более $110 млн, большую часть из которых — за последние несколько кварталов.

Voyage Foods — FoodTech-компания, которая производит экологичные и доступные продукты, полезные для людей и планеты ($63,8 млн).

— FoodTech-компания, которая производит экологичные и доступные продукты, полезные для людей и планеты ($63,8 млн). Planet A Foods — B2B-компания, которая специализируется на производстве шоколада без какао ($43,3 млн).

— B2B-компания, которая специализируется на производстве шоколада без какао ($43,3 млн). California Cultured создает экологичное лабораторное какао — у него менее горький вкус и в продуктах с его добавлением требуется меньше сахара ($4 млн).

создает экологичное лабораторное какао — у него менее горький вкус и в продуктах с его добавлением требуется меньше сахара ($4 млн). Nukoko — шоколад из бобов местного производства ($1,9 млн).

Что такое шоколад без какао?

Это ингредиент, который по внешнему виду и вкусу напоминает шоколад, но для его создания не требуется выращивать и собирать какао-бобы.

Voyage Foods из Окленда, штат Калифорния производит шоколад без какао в рамках линейки продуктов, которая также включает заменители орехового масла. Сейчас трехлетняя компания продает чипсы и вафли, которые могут стать альтернативой шоколаду. Их основные ингредиенты — растительное масло, сахар и виноградные косточки.

Voyage Foods привлекла наибольший объем финансирования (более $63 млн) среди всех компаний в подборке. Ранее в этом месяце стало известно о ее партнерстве с продовольственным гигантом Cargill, в рамках которого будет расширяться производство «более экологичных альтернатив продуктам на основе какао».

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По словам CEO и основателя Voyage Foods Адама Максвелла, шоколад без какао позволяет продовольственным компаниям не только улучшить показатели устойчивого развития, но и снизить риски, связанные с цепочкой поставок.

«Такие ингредиенты, как шоколад без какао, гораздо менее уязвимы к колебаниям цен, которые влияют на товары, подобные традиционному шоколаду», — сказал он. Помимо этого, Voyage Foods старается использовать «переработанные ингредиенты, которые дешевле производить и широко доступны».

Ферментированный и лабораторный шоколад

Planet A Foods, которая базируется в Мюнхене, предлагает заменитель шоколада под названием ChoViva из таких ингредиентов, как овес и семена подсолнечника. По словам компании, для производства ChoViva используется процесс, напоминающий ферментацию, а по вкусу этот заменить не уступает шоколаду.

Трехлетняя Planet A Foods привлекла более $43 млн, в том числе $15,4 млн в январе в раунде серии A, который возглавил World Fund. Как и Voyage Foods, Planet A Foods подчеркивает свою приверженность устойчивому развитию, указывая на такие последствия выращивания какао, как вырубка лесов, истощение пресной воды и использование детского труда.

В свою очередь, стартап California Cultured из Дэвиса, штат Калифорния, заявляет, что работает над технологией, которая позволит «производить шоколад и кофе, по характеристикам идентичные любому кофе и шоколаду из магазина — вплоть до последней молекулы».

Компания провела несколько раундов с известными инвесторами, которые специализируются на посевных инвестициях в AgroTech. В марте California Cultured также объявила о партнерстве с ведущим японским производителем шоколада Meiji, в рамках которого будет производить шоколадные изделия из какао-порошка, выращенного из клеток.

Если эти стартапы добьются успеха, то в будущем многие из наших любимых сладостей больше не будут поставляться с далеких ферм в Африке. Это хорошо с точки зрения экологичности, но еще предстоит выяснить, как это повлияет на вкус.

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