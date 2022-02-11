Бум CoffeeTech: стартапы из Юго-Восточной Азии привлекают инвесторов со всего мира

В Юго-Восточной Азии активно растут высокотехнологичные кофейные компании. Они предлагают потребителям омниканальный опыт и мгновенное обслуживание, создавая новые форматы розничной торговли. Рассказываем о самых ярких проектах и их опыте.

Приложение Kopi Kenangan позволяет заказать кофе по пути домой и забрать его на заправке. К тому времени, когда вы прибудете на станцию, кофе со льдом в пластиковом стаканчике будет уже ждать вас.

Индонезийская сеть кофеен Kopi Kenangan («кофейные воспоминания» в переводе с индонезийского) не стремилась стать высокотехнологичной. Она использовала технологии для роста, делая ставку на потребителей, которые хотели доступный кофе высокого качества.

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История сети началась в 2017 году, с магазина площадью 10 кв. м на первом этаже офисного здания. Благодаря хорошей проходимости удавалось экономить на аренде и инвестировать в продвинутые кофемашины и качественное сырье.

«Мы поняли, что, войдя в эту сферу, мы не можем следовать чужому примеру и должны сделать что-то другое», — вспоминает соучредитель и COO Kopi Kenangan Джеймс Прананто. Он руководит компанией вместе со школьным другом Эдвардом Тиртанатой — CEO, который также владеет брендом ремесленного чая Lewis & Carroll, и Синтией Чаерунниса, бывшим менеджером по маркетингу в Shopee и Uber.

В Юго-Восточной Азии наблюдается рост высокотехнологичных кофейных компаний, которые охватывают цифровой и физический опыт. Их часто называют CoffeeTech.

По всему региону насчитывается около дюжины таких компаний, которые работают через приложения и предлагают доставку, обслуживание предварительных заказов, скидки и членство в программе лояльности, а также используют собственные технологии вроде облачных тепловых карт, которое позволяют им искать новые локации.

Волна СoffeeTech отражает рост местной электронной коммерции и возвращение к преимуществам обычных магазинов, которое отмечается даже у таких гигантов, как Amazon. Kopi Kenangan и другие пытаются объединить приятную для клиентов скорость онлайн-транзакций с возможностью быстро получить заказ.

Однако в этом ремесле есть элементы, которые по-прежнему трудно модернизировать. Так, кофе по-прежнему преимущественно производится людьми, а часть посетителей кофейни — случайные пешеходы.

«Это новая экономика, — отмечает Кристин Натасья, аналитик из джакартской компании Mirae Asset Sekuritas Indonesia. — Объединение офлайн и онлайн-опыта с использованием технологий».

Индонезийское приложение Jago Coffee позволяет пользователю заказать мобильную тележку с кофе туда, где он находится.

Сандип Шарма, старший потребительский аналитик инвестиционной исследовательской фирмы Third Bridge, указывает, что этот сдвиг продемонстрировал «четкое понимание омниканальности» и «стратегии, ориентированной на цифровые технологии».

Стартапы Coffeetech смогли заявить о себе как о компаниях с новыми, технологичными форматами розничной торговли. В декабре 2021 года Kenangan стал первым стартапом-единорогом в сфере продуктов питания и напитков в Юго-Восточной Азии. Среди его инвесторов — Alpha Wave (ранее Falcon EdgeCapital), Sequoia Capital India и фонды, поддерживаемые Jay-Z, Сереной Уильямс и прочие известные лица.

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За четыре года компания расширилась до 600 магазинов в 45 городах, в которых работает более 3 тысяч человек, с офисами в Сингапуре и Малайзии.

Согласно анализу издания Rest of World, основанному на данных Crunchbase и СМИ, с 2018 года инвесторы со всего мира вложили в кофейные стартапы Юго-Восточной Азии не менее $400 млн.

Большую часть средств привлекла Kopi Kenangan, которая сделала кофе частью ecommerce-экосистемы, сделав ставку на ранее недостаточно обслуживаемую группу любителей кофе.

Сингапурский Flash Coffee, который предлагает полноценный опыт общения с бариста и удобный заказ через приложение, привлек $15 млн в рамках раунда серии A в апреле 2021 года. Его возглавила White Star Capital, также участие приняли DX Ventures, Global Founders Capital и Conny & Co.

Индонезийская компания Jago Coffee, соучредителем которой является выпускник Gojek, получила около $250 тысяч в рамках раунда предварительного финансирования от Beenext и кофейного предпринимателя Хиденори Изаки. Другие, такие как автоматизированное робокафе Ratio и производитель кофемашин и капсул со спешиалти-кофе Morning, в совокупности привлекли миллионные инвестиции.

Компания Jago Coffee, которую в 2020 году основали Йошуа Тану и его двоюродный брат Кристофер Оэнтохо, полностью избавлена от расходов на недвижимость. Пользователю достаточно выбрать текущее местоположение и напиток по выбору, и бариста приедет к нему на мобильной электрической тележке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jago Coffee (@jagoid)

Хотя радиус работы мобильных бариста ограничен, компания утверждает, что работает в два раза быстрее, чем другие платформы, среди которых наиболее близкими аналогами являются Gojek и Grab. В среднем обслуживание составляет около 13 минут, с момента заказа до вручения чашки. Самый быстрый результат составил пять с половиной минут.

Несмотря на финансирование стремящихся к трендам технологических инвесторов, некоторые аспекты кофейной индустрии выглядят так же, как и всегда. В то время как цифровизация помогла оптимизировать транзакции, поведение потребителей не меняется. Так, большинство предпочитает заказывать кофе по пути, например встретив мобильного бариста.

В Джакарте кофейни Maxx Coffee оснащены плюшевыми диванами и кондиционером, а их логотипы можно найти почти в каждом торговом центре. Компания была основана гигантским конгломератом Lippo Group в 2015 году и создавала современные коворкинги, конференц-залы и кофейни.

Запуск приложения для потребителей привел к двузначному росту заказов на доставку с начала пандемии, при этом число активных пользователей выросло примерно на 5-10%, рассказывает CEO компании Мехди Заиди. Операционный бизнес также пережил трансформацию благодаря цифровым платежам и анализу данных.

«С точки зрения технологий у нас есть все, что предлагают конкуренты в новой эпохе», — считает Заиди. Но он уверен, что для большинства кофе всегда будет связан с личным опытом.

Например, 29-летняя Аю Меутиа из Джакарты регулярно пьет кофе. До пандемии, когда она работала полный рабочий день в офисе, ей нравилось ходить в Kenangan во время перерыва, несмотря на то, что она знала о функции предварительного заказа в приложении. Для нее это было способом размять ноги и приятно провести время. Теперь она трудится удаленно и делает заказ из разных мест через сервис Gojek.

CEO Maxx Coffee утверждает, что для потребителей всегда доступны и онлайн-, и оффлайн-предложения. «Вопрос в том, с кем хотят общаться покупатели — с роботом или с человеком? Это вопрос предпочтений. Мое предпочтение всегда будет отдаваться людям. Но я уверен, что найдутся и те, кто захочет получить что-то от робота».

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Фото на обложке: Josephine Bahari