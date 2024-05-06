Деловой этикет в Азии: о чем помнить, чтобы создать хорошее впечатление

Вести переговоры и развивать отношения невозможно без знания тонкостей этикета. И это особенно сложно, когда речь идет об азиатских странах — специальный протокол есть даже для обмена визитками.
Каким правилам следовать, чтобы добиться расположения партнеров из Японии, Кореи, Китая и Сингапура — читайте в материале.
Азия, которую часто называют колыбелью цивилизации, вмещает множество культур, языков и традиций. На Востоке есть общие правила вежливости, действующие во всем регионе. Кроме того, в каждой стране есть свой уникальный набор обычаев и правил делового этикета.
Предпринимателю, который строит бизнес в регионе, нужно научиться ориентироваться в этом культурном многообразии, чтобы обеспечить отношения с клиентами и партнерами.
Общие правила делового этикета в Азии
Прежде чем мы погрузимся в протоколы отдельных стран, важно выделить некоторые универсальные принципы, которым следуют на Востоке.
Уважение к старшим
Многие азиатские культуры придают большое значение иерархическим отношениям. Крайне важно демонстрировать уважение к старшим. Часто для этого используют определенные формы обращения.
Невербальная коммуникация
Не менее значимы язык тела и выражение лица. Выразить уважение можно, поддерживая зрительный контакт, слегка кланяясь или вежливо кивая. И наоборот, чрезмерно экспрессивные жесты или вызывающие позы считаются непочтительными и даже оскорбительными.
Подарки
Во многих азиатских странах в знак расположения принято дарить и принимать подарки. Их вручают обеими руками. Как правило, сначала получатель будет отказываться от подарка — так принято выражать скромность.
Терпение и уклончивость
В Азии ценят терпение и иносказательность. Излишняя прямота, особенно если нужно сообщить неприятные новости, считается невежливой. Необходимо уметь читать между строк и чувствовать нюансы.
А теперь рассмотрим протоколы вежливости, характерные для Японии, Кореи, Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Япония: гармония и уважение
Япония с ее богатым культурным наследием и уникальными социальными нормами уделяет большое внимание гармонии и уважению в деловых отношениях.
Обмен визитными карточками
«Мейши», обмен визитными карточками, — настоящий ритуал в японской бизнес-культуре. Вручать и получать карточки необходимо двумя руками. Текст должен быть обращен к получателю.
Получив карточку, внимательно изучите ее, а потом аккуратно положите в визитницу. На визитке нельзя писать, по крайней мере, на людях. И ни в коем случае не убирайте ее в задний карман брюк: это считается невежливым и пренебрежительным.
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Уважительный поклон
Поклон — традиционное японское приветствие, и чем он глубже, тем выше проявленное уважение.
При первой встрече поклон может быть легким, однако в деловой обстановке, на встрече с высокопоставленными лицами, потребуется склониться ниже. При этом нельзя преувеличивать — это может быть воспринято как саркастический жест. В случае сомнений нужно понаблюдать за японцами и поучиться у них.
Пунктуальность
В японской деловой культуре требуется быть пунктуальным. Знак уважения — прийти на несколько минут раньше запланированной встречи.
Принятие решений на основе консенсуса
Решения в Японии часто принимаются коллективно. Даже если в переговорах участвует конкретный человек, необходимо учитывать влияние группы.
Терпение
Выстраивание деловых отношений в Японии требует времени, поэтому нужно не торопиться и внимательно наблюдать за вербальными и невербальными сигналами.
Культура употребления алкоголя
Деловые встречи часто начинаются в офисе, а заканчиваются в караоке. Японские бизнесмены считают: совместное распитие алкоголя не только помогает установить деловые отношения, но и показывает характер сторон. Другими словами, в опьянении человек проявляет свою истинную сущность.
Корея: устанавливаем доверие
Здесь особенное внимание уделяют созданию доверительных отношений. Успеха добьется тот, кто разбирается в нюансах иерархии и умеет демонстрировать искренность.
Использование специальных обращений
В Корее важно обращаться к людям в соответствии с их статусом. Если должность неизвестна, желательно называть человека «Менеджер» или «Директор», до тех пор, пока вы не узнаете, как его зовут.
Обеденный этикет
Совместный обед — обычный способ строить деловые отношения в Корее. Прежде чем приступить к еде, необходимо дождаться, пока начнет есть самый старший по возрасту или положению. Считается вежливым доедать все, что лежит на тарелке.
Иерархия в принятии решений
В корейских компаниях невероятно важна иерархия. Решения часто принимаются на самом высоком уровне.
Правила распития алкоголя
Выпивая с деловыми партнерами, важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать конфузов и недоразумений. Самый младший в группе наполняет бокалы остальных. Никогда нельзя наливать себе. Выпивая со старшим, необходимо повернуть лицо в сторону и прикрыть рот одной рукой. Молодым нельзя отказываться от алкоголя, если предлагают старшие.
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Китай: баланс традиций и современности
Китай с его стремительным экономическим ростом сочетает в своей деловой культуре традиции и современность. Ключевое значение имеют понимание конфуцианских ценностей и адаптация к меняющейся деловой практике.
Важность Гуаньси
Гуаньси, или построение отношений, — ключевая идея в китайском бизнесе. Часто считается, что установить доверие и взаимопонимание с деловыми партнерами важнее, чем добиться выгодной сделки.
Официальные титулы
К людям необходимо обращаться в соответствии с их официальным статусом. В Китае очень важно выражать почтение на вербальном уровне.
Сохранение лица
«Сохранение лица» — важнейший принцип китайской культуры. Здесь принята завуалированная критика, которая не вызовет смущения.
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Теплые приветствия
В Юго-Восточной Азии принято сердечно приветствовать друг друга. При встрече можно пожать руку, кивнуть или слегка поклониться.
Общение намеками
В Юго-Восточной Азии не принято говорить напрямую. Важно внимательно слушать и читать между строк.
Гибкость в переговорах
Деловые переговоры в Юго-Восточной Азии могут предполагать определенную гибкость. Обычно соглашения рассматриваются как отправная точка, которая может стать началом последующих обсуждений.
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