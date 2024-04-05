Как на собеседовании ответить на вопрос, если не знаешь ответа?

Не стоит паниковать — используйте это как возможность рассказать о том, что вы знаете.

Собеседование на работу может вызвать стресс, даже если основательно подготовиться . Что делать, если вам зададут вопрос, а вы не знаете ответа? Признаться или попытаться угадать?

Продолжайте разговор

Если вы не знаете ответа на вопрос, лучше честно в этом признаться. В противном случае рекрутер заметит, что вы что-то выдумываете. Холли Ли, карьерный коуч Holly Lee Associates и бывший руководитель по рекрутингу Amazon, Meta* и Google, предлагает сказать нечто подобное: «Я никогда с таким не сталкивался, но могу рассказать о схожем опыте. Вы не против?»

Ли отмечает, что так вы не уходите от ответа полностью и можете упомянуть соответствующий опыт и навыки. Она добавляет, что этот подход сохраняет диалог открытым и делает его более плавным, не заставляя собеседника поспешно искать новый вопрос.

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Это мнение разделяет рекрутер Мэтт Опрамолла, который ранее работал в таких крупных корпорациях, как Google и Indeed.com. По его словам, специалисты, проводящие собеседования, обучены определять, что кандидат не знает ответа. Будьте честны и тактично объясните, что сталкиваетесь с этим впервые.

Попросите объяснить тему, затронутую в вопросе, а затем, используя новую информацию, ответьте на первоначальный вопрос. Это показывает, что вы способны быстро адаптироваться и применять новые знания. Рекрутерам это нравится, говорит Опрамолла.

Он рекомендует еще одну стратегию — перевернуть ситуацию. «Однажды я работал с кандидатом, который не знал ответа, и попросил рекрутера рассказать о его опыте с этой концепцией», — говорит Опрамолла, отмечая, что этот человек в итоге получил работу. Он добавляет, что рекрутеры любят говорить о себе, когда есть такая возможность.

По мнению Опрамолла, главное — не говорить «я не знаю», заканчивая на этом тему. Хотя это честный ответ, менеджер по найму может посчитать, что это лишь отговорка, а вам неинтересно узнать больше об этой теме.

Подготовьте примеры и истории

Ли советует заранее вспомнить примеры и истории из своего опыта, которыми можно поделиться с рекрутером. Это поможет ответить на такие частые вопросы на собеседованиях, как «Расскажите немного о себе» и «Как вы решали ту или иную проблему раньше».

Если вам зададут более необычный вопрос, и вы будете не уверены по поводу ответа, постарайтесь обратиться к своему опыту. При подготовке к собеседованию подумайте, как ваши навыки можно применить на новой должности. Вынося этот опыт на передний план, вы даете собеседнику возможность взаимодействовать с вами, говорит Ли.

Возьмите паузу

Если вы не знаете, как ответить, скажите рекрутеру, что вам нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями, советует Ли. Также можно попросить повторить вопрос.

После этого в течение не более минуты обдумайте ответ про себя или даже запишите его. «Вы будете удивлены тем, как такие 60-секундные паузы помогают дать гораздо более продуманный ответ», — говорит Опрамолла.

Еще одна тактика — извиниться и попросить, к примеру, попить воды. Это дает немного времени, чтобы подготовить ответ, утверждает Ли.

Но помните: главная цель собеседований — не в том, чтобы дать правильные ответы на все вопросы. Важно, чтобы кандидат чувствовал себя уверенно и умел действовать в стрессовых ситуациях.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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