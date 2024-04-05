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Истории

Как на собеседовании ответить на вопрос, если не знаешь ответа?

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Собеседование на работу может вызвать стресс, даже если основательно подготовиться. Что делать, если вам зададут вопрос, а вы не знаете ответа? Признаться или попытаться угадать?

Не стоит паниковать — используйте это как возможность рассказать о том, что вы знаете.

Как на собеседовании ответить на вопрос, если не знаешь ответа?

Продолжайте разговор

Если вы не знаете ответа на вопрос, лучше честно в этом признаться. В противном случае рекрутер заметит, что вы что-то выдумываете. Холли Ли, карьерный коуч Holly Lee Associates и бывший руководитель по рекрутингу Amazon, Meta* и Google, предлагает сказать нечто подобное: «Я никогда с таким не сталкивался, но могу рассказать о схожем опыте. Вы не против?»

Ли отмечает, что так вы не уходите от ответа полностью и можете упомянуть соответствующий опыт и навыки. Она добавляет, что этот подход сохраняет диалог открытым и делает его более плавным, не заставляя собеседника поспешно искать новый вопрос.

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Это мнение разделяет рекрутер Мэтт Опрамолла, который ранее работал в таких крупных корпорациях, как Google и Indeed.com. По его словам, специалисты, проводящие собеседования, обучены определять, что кандидат не знает ответа. Будьте честны и тактично объясните, что сталкиваетесь с этим впервые.

Попросите объяснить тему, затронутую в вопросе, а затем, используя новую информацию, ответьте на первоначальный вопрос. Это показывает, что вы способны быстро адаптироваться и применять новые знания. Рекрутерам это нравится, говорит Опрамолла.

Он рекомендует еще одну стратегию — перевернуть ситуацию. «Однажды я работал с кандидатом, который не знал ответа, и попросил рекрутера рассказать о его опыте с этой концепцией», — говорит Опрамолла, отмечая, что этот человек в итоге получил работу. Он добавляет, что рекрутеры любят говорить о себе, когда есть такая возможность.

По мнению Опрамолла, главное — не говорить «я не знаю», заканчивая на этом тему. Хотя это честный ответ, менеджер по найму может посчитать, что это лишь отговорка, а вам неинтересно узнать больше об этой теме.

Подготовьте примеры и истории

Ли советует заранее вспомнить примеры и истории из своего опыта, которыми можно поделиться с рекрутером. Это поможет ответить на такие частые вопросы на собеседованиях, как «Расскажите немного о себе» и «Как вы решали ту или иную проблему раньше».

Если вам зададут более необычный вопрос, и вы будете не уверены по поводу ответа, постарайтесь обратиться к своему опыту. При подготовке к собеседованию подумайте, как ваши навыки можно применить на новой должности. Вынося этот опыт на передний план, вы даете собеседнику возможность взаимодействовать с вами, говорит Ли.

Возьмите паузу

Если вы не знаете, как ответить, скажите рекрутеру, что вам нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями, советует Ли. Также можно попросить повторить вопрос.

После этого в течение не более минуты обдумайте ответ про себя или даже запишите его. «Вы будете удивлены тем, как такие 60-секундные паузы помогают дать гораздо более продуманный ответ», — говорит Опрамолла.

Еще одна тактика — извиниться и попросить, к примеру, попить воды. Это дает немного времени, чтобы подготовить ответ, утверждает Ли.

Но помните: главная цель собеседований — не в том, чтобы дать правильные ответы на все вопросы. Важно, чтобы кандидат чувствовал себя уверенно и умел действовать в стрессовых ситуациях.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Pixel-Shot / Shutterstock

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