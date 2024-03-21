Дропшиппинг: что это такое и как на этом зарабатывать

Дропшиппинг — вид бизнеса, который предполагает продажу товаров в интернете без необходимости хранить их на собственном складе. Когда покупатель заказывает товар у дропшиппера, заказ перенаправляется поставщику, а он пересылает товар прямо покупателю. Такая модель освобождает от закупки и хранения товаров, что значительно снижает стартовые расходы.
В статье вы узнаете, как продавать по системе дропшиппинга и можно ли на этом заработать.
Содержание
- Бизнес без вложений — миф или реальность
- Как устроена модель торговли через прямые поставки
- Как выбрать нишу для дропшиппинга
- Виды дропшиппинга: какой из них выбрать
- Как найти надежных поставщиков?
- Кому подходит дропшиппинг
- Как начать работу по дропшиппингу?
- Отзывы реальных предпринимателей, работающих по модели дропшиппинга
Бизнес без вложений — миф или реальность
Дропшиппинг — модель электронной коммерции, где продавцу не нужно закупать и хранить товар. Такой бизнес строится на прямых поставках. При поступлении заказа дропшиппер передает информацию поставщику, а тот отправляет товар покупателю. Таким образом, продавец занимается продажами, но самих товаров у него нет — они хранятся у поставщика.
Считается, что дропшиппинг впервые появился в США. Название происходит от английского слова dropshipping (прямая поставка). Метод был описан в книге «Принципы маркетинга» американских маркетологов Х. Мейнарда, В. Вейдлера и Т. Бекмана в 1927 году.
Как устроена модель торговли через прямые поставки
В схеме дропшиппинга задействованы три стороны:
- Продавец, который создает площадку для электронной торговли — собственный сайт, аккаунт в соцсетях или регистрируется на маркетплейсе.
- Поставщик: производитель или оптовый продавец, который производит, отгружает и доставляет товары покупателям.
- Покупатель: клиент, который заказывает товары у продавца.
Задача продавца — приводить клиентов к поставщику. Предприниматель создает и продвигает онлайн-площадку, размещает там карточки товаров, рекламирует их, и этим привлекает потенциальных покупателей.
Для наглядности, некоторые источники сравнивают дропшиппера с удаленным менеджером, который помогает производителю продавать его товары, получая за это определенный процент комиссионных с каждой продажи.
Задача поставщика заключается в своевременной отправке заказа клиенту. Важно, чтобы товар был исправен, качественно упакован, доставлен по нужному адресу без задержек. В простой схеме дропшиппинга предусмотрена только предоплата.
На первый взгляд, может показаться, что дропшиппер обманывает покупателя, завышая цену, назначенную производителем. Но на деле продавец получает комиссионные за свои услуги: оформление и поддержку электронной площадки, информирование клиента, взаимодействие с поставщиком. Это особенно важно, когда поставщик находится за рубежом и общаться с ним приходится на иностранном языке, что подразумевает трудности перевода.
Дропшиппинг на практике
Покупатель выбирает товар в «витрине» продавца на его электронной площадке, где выставлены фото, видео, описание продукта. Когда клиент оформляет и оплачивает заказ, оплата поступает продавцу. Сумма оплаты складывается из начальной стоимости, которую установил производитель, и наценки — ее назначает дропшиппер. Это и есть комиссионные, из которых формируется его выручка.
Получив уведомление о заказе и расчет от покупателя, продавец перенаправляет поставщику сведения о заказе и оплату за вычетом комиссии. Поставщик собирает, упаковывает товар и пересылает его покупателю. Покупатель получает товар.
Сравнение с другими моделями торговли
Дропшиппинг отличается от ритейла тем, что дропшипперу не приходится закупать целую партию товара и заботиться о ее хранении. Задача продавца — привлечь конечных покупателей с помощью рекламы и других способов продвижения и передать заказ изготовителю. Последний уже сам упаковывает и отправляет товар заказчику.
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Различия есть и с маркетплейсами. Большие торговые площадки обычно сравнивают с огромной витриной, на которой много производителей выставляют свою продукцию. Маркетплейс обеспечивает хранение и доставку их товаров покупателю. Логистика на на таких площадках — большой и сложный механизм со своими условиями.
Дропшиппинг больше похож на небольшую «витрину», где рекламируются товары одного или нескольких производителей. В этом случае логистикой занимается сам производитель, а продавец не тратит на нее почти ни копейки. Затраты у дропшиппера могут возникнуть только в случае возврата, если покупатель откажется от товара и вернет его.
|Параметр
|Дропшиппинг
|Магазин на маркетплейсе
|Затраты на создание и ведение
|Низкие. Не нужно закупать товары, оплачивать складские расходы.
|Высокие. Нужно закупать товары, оплачивать хранение и комиссии.
|Контроль над дизайном и функциональностью
|Высокий. Продавец может создать свой сайт с уникальным дизайном и функционалом.
|Низкий. Продавец ограничен инструментарием маркетплейса.
|Возможности для продвижения и рекламы
|Высокие. Можно использовать различные каналы
|Средние. Ограничены правилами площадки.
|Уровень конкуренции
|Высокий. На рынке много дропшиппинг-магазинов.
|Очень высокий. На маркетплейсе много магазинов, конкурирующих за внимание покупателей.
Преимущества модели дропшиппинга
- Низкий порог входа: можно начать бизнес с минимальными вложениями.
- Минимальные риски: не нужно закупать оптовые партии и оставаться с нереализованным товаром в случае неудачных продаж.
- Экономия времени и сил: незачем заниматься логистикой и хранением товаров — это прерогатива поставщика.
- Свобода действий: продавец работает из любой точки мира, где есть интернет.
- Возможность тестировать продукт: можно добавлять на свою торговую площадку трендовые новинки без риска их не продать.
- Масштабирование компании: можно легко добавлять новых поставщиков и расширять ассортимент товаров.
Недостатки дропшиппинга
- Низкая маржинальность. Из-за большого числа конкурентов продавец не может назначить высокую наценку на товар, это ведет к снижению прибыли.
- Зависимость от поставщика. Нужно тщательно выбирать поставщиков, чтобы гарантировать качество товаров и своевременную доставку.
Как выбрать нишу для дропшиппинга
Нишей называют узкий сегмент рынка с относительно низкой конкуренцией. От правильного выбора товаров зависит результативность бизнеса. Например, дубленки будут пользоваться сезонным спросом и только в регионах с холодным климатом.
Что учесть при выборе ниши:
- Легче работать в нише, которая интересна самому продавцу и в которой он неплохо разбирается, чтобы иметь возможность отвечать на вопросы клиентов.
- Нужно тщательно изучить рынок, оценить конкуренцию и выбрать нишу с высоким спросом.
- Найти надежных поставщиков.
При выборе ниши нужно избегать слишком конкурентных товаров, таких как электроника или одежда, и выбирать товары с растущим спросом.
Нишами, которые подходят для начинающих дропшипперов, считаются:
- товары для спорта и отдыха;
- товары для дома и сада;
- аксессуары для электроники;
- детские товары;
- товары для красоты и здоровья.
Виды дропшиппинга: какой из них выбрать
Тем, кто планирует запустить такой бизнес, нужно определиться с дропшиппинг-моделью. Придется учесть разные аспекты, например, какой бюджет предприниматель готов затратить на рекламу, знание каких иностранных языков потребуется, подумать о юридической стороне вопроса.
Основные виды дропшиппинга
Перепродажа одного продукта или продуктов из одной и той же ниши, например украшений или игрушек для собак. Преимущество этого подхода в том, что он позволяет лучше понять предпочтения и потребности целевой аудитории и создать сайт или аккаунт в социальных сетях, который будет максимально привлекательным для потенциальных покупателей.
В описании товара можно указать его ключевые характеристики, которые могут заинтересовать покупателей.
Перепродажа разнообразных продуктов. Подразумевает, что на одной площадке предлагаются различные товары: для дома, аксессуары для электроники, зарядные устройства, игрушки и так далее. Модель позволяет диверсифицировать риски: если один из товаров не будет пользоваться популярностью, другой может иметь высокий спрос.
Также можно добавлять на площадку новые трендовые товары без необходимости создания отдельной площадки для каждого из них. В этом случае создать сайт или аккаунт в социальных сетях может быть сложнее, поскольку необходимо учесть интересы и предпочтения разных групп покупателей.
Представление бренда, который работает в офлайне, но хочет расширить свое влияние в интернете. Этот подход дает возможность использовать узнаваемость и доверие к существующему бренду для привлечения покупателей. Основное преимущество здесь — возможность быстро запустить онлайн-продажи без необходимости заново нарабатывать репутацию, а также использовать уже существующую клиентскую базу для продвижения товаров.
Обратный дропшиппинг — продавец находит покупателя на уникальный или редкий товар, который не так легко найти в обычных магазинах, и только после этого закупает продукт у производителя или поставщика для последующей перепродажи. Этот метод требует хорошего понимания рынка и умения быстро находить источники поставки.
Главное преимущество обратного дропшиппинга — это возможность предложить покупателям эксклюзивные товары, которые сложно найти у других продавцов, тем самым создавая уникальное предложение на рынке.
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Каждый из этих видов дропшиппинга имеет свои преимущества и может быть эффективен в различных ситуациях. Выбор конкретной модели зависит от целей бизнеса, наличия ресурсов, а также от понимания целевой аудитории и специфики товаров.
Как найти надежных поставщиков?
Вот несколько рекомендаций, как найти надежных поставщиков.
Использовать специальные каталоги и платформы:
- AliExpress: огромный выбор товаров из Китая.
- SaleHoo: проверенные поставщики со всего мира.
- CJDropshipping: поставщики из США и Китая.
- Spocket: поставщики из Европы и США.
Изучить отзывы о поставщиках:
- Читать отзывы на независимых сайтах.
- Учитывать отзывы и рекомендации других предпринимателей, которые работают в дропшиппинге.
Связаться с поставщиками напрямую:
- Задать вопросы о качестве товаров, сроках доставки, ценах.
- Запросить образцы товаров.
- Сравнить цены на аналогичные товары у разных поставщиков.
- Узнать условия, сроки и стоимость доставки, есть ли минимальный заказ.
- Ознакомиться с политикой возврата, узнать, как вернуть товар, если он не соответствует заявленному качеству.
Не нужно бояться работать с разными поставщиками, пока не найдутся тех, кто больше подходит.
Кому подходит дропшиппинг
Преимущества этой модели оценят те, кто:
- только начал заниматься бизнесом (низкие затраты на старте),
- стремится быстро протестировать новую нишу (не нужно закупать товары),
- хочет иметь полный контроль над своим магазином, от дизайна и функционала до методов продвижения.
Магазин на маркетплейсе подходит тем, кто:
- собирается запустить бизнес с минимальными усилиями (не нужно создавать сайт),
- хочет иметь доступ к большой аудитории покупателей (у маркетплейсов миллионы пользователей).
- готов к высокой конкуренции (на маркетплейсах множество магазинов).
Решение о том, какой вариант выбрать, зависит от ваших целей, задач и бюджета.
Как начать работу по дропшиппингу?
Дропшиппинг — это простой и доступный способ начать бизнес в электронной коммерции. Делимся пошаговой инструкцией.
1. Выберите нишу и целевую аудиторию:
- определите свои интересы и знания,
- проведите анализ рынка,
- оцените уровень конкуренции,
- выберите нишу с достаточно высокой маржинальностью.
2. Найдите надежных поставщиков:
- используйте специальные каталоги и платформы,
- читайте отзывы о поставщиках,
- свяжитесь с поставщиками напрямую,
- обратите внимание на цены, условия доставки, минимальный заказ, политику возврата.
3. Создайте интернет-магазин или аккаунт на маркетплейсе:
- выберите платформу для создания магазина,
- зарегистрируйтесь на платформе,
- создайте дизайн магазина,
- добавьте товары от поставщиков,
- настройте способы оплаты и доставки.
4. Обеспечьте прием платежей:
- выберите платежную систему,
- подключите платежную систему к своему магазину.
5. Запустите рекламную кампанию:
- определите свой рекламный бюджет,
- выберите каналы для продвижения,
- создайте рекламные объявления.
Отзывы реальных предпринимателей, работающих по модели дропшиппинга
Анастасия, 25 лет: «Я начала заниматься дропшиппингом, будучи в декрете. Мне нравится, что этот бизнес не требует больших затрат и позволяет работать из дома. За первый год я смогла выйти на чистую прибыль 50 тысяч рублей».
Сергей, 32 года: «Я фрилансер, и дропшиппинг стал для меня дополнительным источником дохода. Мне нравится, что я могу сам регулировать свой график и работать в удобное для меня время».
Ирина, 45 лет: «Я домохозяйка, и дропшиппинг помог мне обрести финансовую независимость. Я могу работать, когда дети в школе, и это никак не влияет на их режим».
Максим, 20 лет: «Я студент, и дропшиппинг позволяет мне зарабатывать деньги на учебу и не просить помощи у родителей. Мне нравится, что это бизнес, который можно начать с нуля».
Олег, 40 лет: «У меня есть ограничения по здоровью, и дропшиппинг стал для меня возможностью работать из дома. Я не могу работать полный день, но этот бизнес позволяет мне иметь стабильный доход».
Дропшиппинг доступен всем, кто хочет начать свой бизнес. Неважно, кто вы — предприниматель, фрилансер, студент, домохозяйка или человек с ограниченными возможностями — дропшиппинг может стать хорошим стартом для бизнеса и шансом реализовать свои идеи, чтобы получить прибыль. Однако не забывайте о рисках и недостатках этой модели.
Фото на обложке: Ground Picture /
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