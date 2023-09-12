Как исправить ошибку Err_Cache_Miss в Google Chrome

Сообщение Err_Cache_Miss в Chrome означает, что браузер повторно отправит форму при обновлении веб-страницы. Эта ошибка может возникать по разным причинам, но в большинстве случаев ее легко исправить. Рассказываем, как это сделать.
Почему возникает ошибка Err_Cache_Miss в Chrome?
На самом деле это не совсем ошибка, а предупреждение.
При обновлении веб-страницы браузер повторно отправит форму, потому что веб-страница, которую пытается открыть пользователь, запрашивает данные с предыдущей страницы, которые она по какой-то причине не получила.
Почему это происходит? Например, после обновления страницы произошла ошибка веб-браузера или интернет-соединение было неустойчиво. Рассмотрим несколько способов устранить проблему.
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Как исправить ошибку Err_Cache_Miss в Chrome
Обновите веб-страницу
Самый простой способ избавиться от этой ошибки — перезагрузить текущую веб-страницу. Именно на это решение и указывает сообщение. Однако если это сделать, браузер повторно отправит заполненную ранее форму, что приведет к дупликации.
Если это не проблема, нажмите по иконке браузера «Обновить», чтобы перезагрузить страницу и исправить ошибку. Пользователи Chrome на iPhone или Android могут зажать и потянуть страницу, чтобы перезагрузить ее.
После обновления на странице появится ожидаемый контент.
Обновите Chrome до последней версии
Возможно, версия браузера устарела, из-за чего могут происходить баги и ошибки. Самый простой способ избавиться от этого — обновить программу до последней версии.
Для этого в правом верхнем углу браузера нажмите на иконку с тремя точками и выберите «Справка» — «О браузере Chrome».
Скриншот: HowToGeek
На следующей странице Chrome проверит актуальность версии и установит нужные обновления. Чтобы изменения вступили в силу, перезапустите браузер.
- Для пользователей Android: запустите Play Store, найдите Google Chrome и нажмите «Обновить».
- Для iPhone: запустите App Store, откройте вкладку «Обновления» и выберите «Обновить» напротив Google Chrome.
Перезагрузите роутер
Еще одна причина появления ошибки Err_Cache_Miss — перебои с подключением к интернету. Проблемы могут возникать как со стороны интернет-провайдера, так и со стороны пользователя.
Простое решение — перезагрузить маршрутизатор. У большинства моделей для этого нужно дважды нажать кнопку «Питание», чтобы выключить и выключить его. Если этой кнопки нет, отсоедините кабель питания. Подождите не менее 10 секунд, прежде чем снова включить роутер.
Отключите кеш в инструментах разработчика Chrome
Поскольку ошибка связана с кешем, стоит временно отключить эту функцию кеша, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.
Для этого в правом верхнем углу Chrome щелкните три точки и выберите «Дополнительные инструменты» — «Инструменты разработчика».
Скриншот: HowToGeek
В открытой панели выберите вкладку «Сеть» и активируйте опцию «Отключить кеш».
После этого попробуйте загрузить страницу и проверить решение.
Отключите установленные расширения Chrome
Браузер Chrome позволяет добавлять различные расширения для улучшения опыта. Но некоторые из них приносят больше вреда, чем пользы. В результате может появляться ошибка Err_Cache_Miss.
Чтобы определить, что вызывает ошибку, отключите все расширения Chrome, а затем включайте их по одному, чтобы найти и удалить то, что вызывает проблемы.
Для этого в правом верхнем углу Chrome нажмите три точки и выберите «Расширения» — «Управление расширениями». Затем отключите все.
Очистите сохраненные данные Chrome
Chrome сохраняет разнообразные файлы, чтобы ускорить и улучшить опыт использования браузера. Иногда накопленные данные повреждаются, и браузер не может нормально загружать страницы. Это и может стать причиной ошибки.
Чтобы исправить проблему, просто очистите сохраненные данные.
Запустите Chrome, выберите три точки в правом верхнем углу, нажмите «Настройки». В левом блоке выберите «Конфиденциальность и безопасность». Справа выберите «Очистить историю».
Скриншот: HowToGeek
В открытом окне щелкните раскрывающееся меню «Временной диапазон» и выберите «Все время». Поставьте галочку напротив «Изображения и другие файлы, сохраненные в кеше» и нажмите «Удалить данные».
Скриншот: HowToGeek
Если это не решит проблему, отметьте другие параметры и выберите «Удалить данные».
В мобильной версии Chrome откройте меню, нажав на иконку с тремя точками, перейдите в «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Очистить данные просмотра», выберите данные и выберите «Очистить данные».
Верните настройки по умолчанию
Если сообщение об ошибке не исчезнет, возможно, проблема в настройках Chrome. Возможно, какой-то параметр был настроен некорректно, из-за чего браузер не может загрузить веб-страницу.
В этом случае сбросьте настройки Chrome до значений по умолчанию. При этом вы утратите пользовательские настройки, ярлыки, файлы cookie и другие данные сайта. Chrome отключит расширения, но не удалит их. Браузер сохранит историю просмотров, закладки и пароли.
- Чтобы запустить сброс, нажмите иконку с тремя точками в правом верхнем углу браузера и выберите «Настройки».
- На левой боковой панели выберите «Сбросить настройки». На правой панели выберите «Восстановление настроек по умолчанию».
Дождитесь перезагрузки Chrome и попытайтесь вновь открыть сайт.
Фото на обложке: Unsplash
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