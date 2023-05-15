«Иногда я не узнаю собственную семью»: жизнь с прозопагнозией

Все больше людей жалуются, что после коронавируса иначе воспринимают цвета или не могут ориентироваться в пространстве. Среди последствий также называют проблемы с распознаванием лиц. Вот как это проявляется в повседневной жизни.

Однажды какой-то мужчина помахал Стэнли Чоу и подошел к нему. Стэнли не узнал его, и ему пришлось спросить, не встречались они раньше. Такое происходит часто: ему трудно запоминать новые лица.

«Если я поговорю с кем-нибудь раз или два, я почти сразу же его забываю. Если я знакомлюсь с кем-то, стараюсь обязательно подписаться на него в Instagram* или Facebook*, чтобы лицо каким-то образом запечатлелось в моей памяти» — признается он.

Около полугода назад ему прозвонил друг и пожаловался, что Чоу проигнорировал общего знакомого. Однако 48-летний иллюстратор просто не узнал его: «Это выбило меня из колеи на несколько недель». Теперь, говорит, он у него есть оправдание: после коронавируса ему стало труднее запоминать лица.

У него всегда была небольшая прозопагнозия — расстройство восприятия лица, из-за которого людям труднее узнавать или запоминать других — но он считает, что перенесенный в начале 2021 года COVID-19 усугубил ситуацию.

Прозопагнозию считают возможным симптомом длительного коронавируса. В прошлом месяце исследователи из Дартмутского колледжа в США опубликовали клиническое исследование Энни (псевдоним), у которой после заражения COVID-19 прозопагнозия развилась до такой степени, что она не могла узнавать членов собственной семьи.

У работы немало ограничений — она проводилась всего на одном человеке, и Энни не делали МРТ, чтобы исключить другие причины прозопагнозии, например инсульт (сам по себе коронавирус также повышает риск инсульта).

Исследования еще находятся на ранней стадии. Однако Мари-Луиза Кизелер, докторант и ведущий автор работы, говорит, что у них на примете есть еще несколько человек для изучения. У одного из них развилась не прозопагнозия, а искажения лица.

Исходя из результатов проведенного опроса, Кизелер признает, что есть действительно немало людей, испытывающих какие-то проблемы со зрением после заражения коронавирусом.

Кто-то указывал, что у них изменилось восприятие цветов, а у других начались проблемы с навигацией. Одна женщина рассказала Кизелер, что у нее было много зрительных искажений, например она воспринимала тени как траншеи. По ее словам, число людей с длительным COVID-19, которые заявляли, что им трудно отслеживать персонажей телешоу, превысило число тех, кто вылечился от вируса.

Прозопагнозия — редкое заболевание, и в большинстве случаев она приобретается в результате какой-либо травмы головного мозга или таких заболеваний, как энцефалит или болезнь Альцгеймера, но некоторые люди рождаются с ней.

Хаарис Куреши, специалист по информационным технологиям и обработке данных, страдал от нее — наряду с диспраксией, которая влияет на двигательные навыки и координацию — столько, сколько он себя помнит. «В социальных ситуациях мне всегда было трудно быть уверенным, знаком ли я с кем-нибудь» — признается он. По его словам, это скорее раздражает, чем изнуряет, но иногда он старается избегать людей, чтобы не проигнорировать их.

Если Куреши долго общался с человеком или работал с ним какое-то время, он его запомнит. «Но несмотря на это, если я встречу хорошо знакомого мне человека в неожиданной обстановке, я его не узнаю» — признается он.

Ему 28 лет, сейчас он проходит курс повышения квалификации и знакомится с новыми людьми. Одного он смог запомнить по цвету спортивного костюма, но на следующий день человек переоделся, и он не смог его узнать.

Если Куреши предполагает, что будет взаимодействовать с кем-то в течение короткого периода времени, например, на конференции, он обращает внимание на такие вещи, как украшения или прическа — то, что, вероятно, не изменится.

«Мне приходится затрачивать умственные усилия на запоминание деталей, — говорит он. — В течение более длительных периодов времени это становится все труднее». Теперь он знает, что такое прозопагнозия, и предупреждает об этом других. Договариваясь о встрече, он просит человека подойти к нему.

Для некоторых людей с прозопагнозией это может быть проблемой восприятия.

«Поскольку они видят лица немного иначе, чем все остальные, это не позволяет им улавливать визуальные сигналы, которые остальные из нас используют, чтобы различать разных людей», — говорит Джон Тоулер, преподаватель психологии в Университете Суонси. Им может быть трудно обработать все лицо с одного взгляда, и они сосредоточатся на конкретной детали, чтобы запомнить людей по ней — например, брови, родинке или пирсингу.

У других это может проявляться как проблема с памятью. «Очевидно, что если восприятие плохое, то и память будет плохой, и эти две вещи часто коррелируют друг с другом, — объясняет Тоулер. — Но для некоторых людей это в первую очередь то или другое».

Тоулер не знаком с теми, кто жалуется на похожие проблемы после коронавируса, но допускает, что это может быть симптомом. «Мы знаем о затуманивании мозга и проблемах с вниманием, связанных с коронавирусом. Я думаю, что у некоторых людей поражаются те области мозга, которые отвечают за распознавание лиц».

Читайте по теме:

Ученые выяснили возможную причину постковидного синдрома

У пациентов, переболевших коронавирусом, может сократиться объем мозга — исследование

У 38-летней Сары О'Коннелл развилась частичная прозопагнозия из-за миалгического энцефаломиелита (МЭ), также известного как синдром хронической усталости, который был спровоцирован норовирусом 10 лет назад.

«Через пару лет я заметила, что это стало проблемой, — вспоминает бывший бизнес-аналитик. — В основном это было с людьми, с которыми я встречалась всего несколько раз... Мне требовалось дольше смотреть на чье-то лицо, чтобы запомнить его».

Она заболела коронавирусом летом 2021 года, затем заразилась вновь весной прошлого года.

«После того, как я во второй раз заразилась коронавирусом, мои проблемы с когнитивными нарушениями усугубились — проблемы с памятью, поиском слов, потеря хода мыслей на середине предложения — и тем, чтобы различать лица», — говорит О'Коннелл.

Она узнает семью и близких друзей, «но бывает довольно неловко, когда люди знают тебя, а ты не помнишь, кто это может быть». В таких случаях она использует нейтральное приветствие и надеется, что не промахнется.

Хотя еще слишком рано говорить о том, признают ли прозопагнозию последствием коронавируса, исследование Кизелер привлекло внимание к этому заболеванию. Анджела Дрейпер, учительница на пенсии, впервые прочитала о прозопагнозии в образовательном журнале, когда ей было за 50.

«Я поняла, что это описывает меня. Я испытала такое облегчение, что чуть не расплакалась» — признается она.

В журнале упоминалось университетское исследование, в котором требовались участники, и Дрейпер вызвалась добровольцем; когда она прошла тестирование, выяснилось, что у нее значительная прозопагнозия. Она поняла, что то же было и у ее отца: «И я, и мой отец думали, что моя мать блестяще запоминает людей, а потом я поняла, что у нее нормальные способности, а вот мы серьезно отстаем».

Иногда это даже приводило к тому, что она не узнавала себя. Глядя на фотографию со свадьбы ее брата, где она и другая подружка невесты были в одинаковых платьях и с одинаковыми прическами, она говорит: «Я не могу сказать, кто из них она, а кто я».

Дрейпер не узнала свою лучшую подругу, с которой знакома 15 лет, потому что на подруге была шляпа и новое пальто. Встречая друзей или родственников, которых она не ожидает увидеть, она ориентируется на речь, походку или одежду. Задача усложняется, если кто-то делает новую укладку или красит волосы.

Преподавать в школе было трудно, поскольку голоса детей звучали одинаково и все они были одеты в одинаковую форму. Она научилась запоминать гардероб окружающих.

Читайте по теме:

Пять способов запоминать имена собеседников

«Я передал свою память на аутсорс искусственному интеллекту»

«Задача усложняется, если кто-то делает новую укладку или меняет цвет волос. Я стараюсь запомнить о человеке как можно больше неизменных деталей, чтобы не попасться. Я играю в оркестрах, и это легко, потому что все сидят на одном и том же месте, и когда они держат в руках свой инструмент, вы знаете, кто они, так что можно получить много подобных подсказок. Но если это что-то вроде вечеринки, то это гораздо сложнее».

У нее есть несколько стратегий, например вставать позади кого-то, кого, по ее мнению, она может знать, и обращаться по имени: если человек обернется, она была права, если нет —никто не обидится. «Я просто дружелюбно улыбаюсь людям, потому что я могу знать их, а могу и не знать» — признает она. Заговорив с кем-то, кого, возможно, она встречала раньше, она ждет новых подсказок. Иногда это оказываются совершенно незнакомые люди.

Для некоторых прозопагнозия становится серьезным препятствием для общения, они испытывают социальную тревожность и могут избегать других. Дрейпер не замужем и живет одна, но у нее насыщенная социальная жизнь. Она откровенно рассказывает о своем состоянии, когда впервые встречает кого-то.

Часто собеседник говорит, что тоже плохо запоминает имена, и это расстраивает Дрейпер — она хорошо помнит имена, но не лица: «Те, кто не страдает прозопагнозией, удивляются, что такое бывает».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney