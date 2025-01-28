Геймификация в образовании: что это, виды и механики, как внедрить и какой результат ждать

В этой статье подробно рассмотрим, что такое геймификация, как она работает и какие ее ключевые элементы. Также поделимся примерами успешных подходов и расскажем, какой результат можно ожидать от внедрения геймификации в школьное или учебное заведение.

Геймификация в образовании обретает популярность. Это метод, который позволяет превратить обучение в увлекательную игру, где учащиеся зарабатывают баллы, достигают новых уровней и получают награды за свои успехи.

Что такое геймификация?

Само определение «геймификация в образовании» пришло из игровой индустрии и быстро стало популярным в разных сферах. Слово «геймификация» от англ. gamification состоит из 2 частей: «game» — игра и суффикс «-fication» — процесс превращения в нечто. Это означает использование элементов и механик игр в неигровых процессах, таких как обучение.

Главная задача образовательных курсов и программ — легко и понятно донести информацию, максимально облегчить восприятие, добиться, чтобы ученик прошел обучение до конца. А для этого надо увлечь обучающегося, сформировать правильную мотивацию и создать систему стимулирования.

Эти задачи успешно решает геймификация. Это, простыми словами, в образовании — игровой подход, благодаря которому ученик активно «включается» в процесс и лучше усваивает информацию.

Обучение с помощью игровых методов эффективнее традиционных курсов. Поэтому геймификация в образовании активно используется для школьного и профессионального обучения, онлайн-школ, корпоративного коучинга. Учебная система с игровыми элементами — хороший способ закрепить и проверить материал.

Какие элементы используются в геймификации?

Баллы и рейтинги. Учащиеся получают баллы за выполнение заданий. Например, за правильные ответы ученик может заработать «очки опыта» или подняться в рейтинге класса.

Учащиеся получают баллы за выполнение заданий. Например, за правильные ответы ученик может заработать «очки опыта» или подняться в рейтинге класса. Достижения и награды. Например, за сдачу контрольной без ошибок ученик может получить виртуальный «орден знания».

Например, за сдачу контрольной без ошибок ученик может получить виртуальный «орден знания». Уровни и квесты. Обучение делится на этапы, как уровни в игре. Например, изучив одну тему, ученики переходят к следующей, а в конце курса их может ждать финальный «босс» — экзамен или проект.

Обучение делится на этапы, как уровни в игре. Например, изучив одну тему, ученики переходят к следующей, а в конце курса их может ждать финальный «босс» — экзамен или проект. Соревнования и команды. Ученики могут участвовать в соревнованиях — индивидуальных или командных. Например, викторина на скорость или решение задач в группах.

Ученики могут участвовать в соревнованиях — индивидуальных или командных. Например, викторина на скорость или решение задач в группах. Сюжеты и персонажи. Учебный процесс становится частью истории. Например, ученик становится исследователем, который решает математические задачи, чтобы спасти мир. Это еще один способ, как работает эта технология. Геймификация в образовании увлекает школьников и студентов и делает обучение необычным и захватывающим.

Примеры геймификации в обучении:

Детские образовательные приложения. Программы вроде Duolingo превращают изучение языков в игру. За выполнение уроков ученики получают награды и видят свой прогресс. Это классический пример, демонстрирующий, как работает геймификация в образовании. Примеры таких приложений вдохновляют на использование игровых механик.

Программы вроде Duolingo превращают изучение языков в игру. За выполнение уроков ученики получают награды и видят свой прогресс. Это классический пример, демонстрирующий, как работает геймификация в образовании. Примеры таких приложений вдохновляют на использование игровых механик. Квесты в классе. Учитель превращает урок, например, истории, в квест, где ученики должны исследовать события прошлого, чтобы найти «сокровище».

Учитель превращает урок, например, истории, в квест, где ученики должны исследовать события прошлого, чтобы найти «сокровище». Электронные дневники. Учащиеся могут отслеживать свои достижения и соревноваться с одноклассниками.

Но по-настоящему эффективная система намного сложнее.

В нее входят:

специальные техники,

сюжет,

стратегия,

эмоциональная составляющая,

многоуровневые элементы.

Геймификация в образовании еще на начальном этапе теряет свою продуктивность, если цели обучения в полной мере не достигаются.

Принципы геймификации

Мотивация. Нужно поддерживать интерес участников и ставить конкретные цели, за достижение которых они получают поощрение. Благодаря этому человек не прекращает обучение, движется вперед, решает актуальные задачи. Например, баллы за каждый пройденный уровень.

Нужно поддерживать интерес участников и ставить конкретные цели, за достижение которых они получают поощрение. Благодаря этому человек не прекращает обучение, движется вперед, решает актуальные задачи. Например, баллы за каждый пройденный уровень. Статус. Повышение положения участника, развитие, получение каких-то привилегий. Чем выше статус, тем большее признание получает обучающийся. Это формирует ощущение значимости в системе, повышает самооценку, мотивирует на новые достижения, дает уверенность в своих действиях.

Повышение положения участника, развитие, получение каких-то привилегий. Чем выше статус, тем большее признание получает обучающийся. Это формирует ощущение значимости в системе, повышает самооценку, мотивирует на новые достижения, дает уверенность в своих действиях. Вознаграждение. Существует система поощрений. За достигнутый результат участник получает вознаграждение. Это могут быть виртуальные баллы, бонусы и другие «подарки». Но важно понимать, что на длительной дистанции эти поощрения теряют новизну, и изначальный эффект теряется. Ученик должен понимать, какую реализацию имеет полученная награда, как можно использовать накопленные привилегии.

Это основные принципы того, как работает геймификация в высшем образовании и других обучающих программах. Самое главное при разработке системы — постоянное развитие. Иначе пропадает мотивация к обучению. Для лучшего результата можно сочетать индивидуальные задачи с командными целями.

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Виды геймификации

Простейшая. За достижения участникам даются баллы, а по мере прохождения обучения формируется рейтинг с общим количеством этих баллов. Простейшая геймификация основана исключительно на внешней мотивации.

За достижения участникам даются баллы, а по мере прохождения обучения формируется рейтинг с общим количеством этих баллов. Простейшая геймификация основана исключительно на внешней мотивации. Структурная. По формату такое обучение похоже на компьютерную игру с определенным сюжетом и попутными достижениями, пока участник не достигнет главной цели. Этот тип геймификации часто используется в корпоративном обучении, когда новому сотруднику ежедневно нужно ответить на несколько вопросов по специфике работы. За правильный ответ начисляются баллы, а неверный — повторно открывается информация по этой теме. Обучение заканчивается, когда сотрудник смог ответить на все вопросы правильно.

По формату такое обучение похоже на компьютерную игру с определенным сюжетом и попутными достижениями, пока участник не достигнет главной цели. Этот тип геймификации часто используется в корпоративном обучении, когда новому сотруднику ежедневно нужно ответить на несколько вопросов по специфике работы. За правильный ответ начисляются баллы, а неверный — повторно открывается информация по этой теме. Обучение заканчивается, когда сотрудник смог ответить на все вопросы правильно. Контентная. В результате обучения преобразуется сам сюжет (контент) игры. То есть участник может его менять самостоятельно. Например, в предложенном видео или на картинке участник должен разгадать загадку, найти код, шифр, который затем нужно ввести дальше по сюжету. Контентная геймификация упрощает восприятие информации и подкрепляет теоретическую часть примерами.

Основные инструменты и механизмы геймификации

При разработке и внедрении геймификации стоит учесть следующие детали, которые вовлекут участника в процесс:

Обучающая видео-инструкция часто более эффективна, чем стандартное описание правил.

Участник должен четко понимать, за какие действия даются баллы — за правильный ответ, скорость. Не рекомендуется использовать систему наказаний в виде снятия баллов на неверные действия, это демотивирует обучающегося.

Баллы сами по себе теряют смысл. Участник должен понимать, как он может их потратить. Например, получить доступ к закрытым платным материалам, дополнительным модулям, консультациям преподавателя.

За правильное решение задачи участнику даются значки или присваиваются статусы, из которых можно создать коллекцию. Желание пополнить свою коллекцию мотивирует участника на дальнейшие достижения.

В рейтинге должны учитываться результаты одного курса или потока, то есть данные участников с примерно одинаковым уровнем знаний. Иначе эта система не будет адекватно работать.

Нужно организовать форум или чат, где участники могут обсуждать процесс, общаться, помогать друг другу в освоении материалов. Особенно важен такой функционал при коллективной работе над проектом. Участники могут объединяться для совместного решения задач.

Нужно отвести на выполнение задач определенное время (минуты, часы или календарный способ учета процесса обучения). Ограничения по времени повышают продуктивность, дают возможность планировать свое обучение, создается мотивация решить задачу за определенный временной промежуток.

Нужно разбивать обучение на небольшие блоки. Помогает удержать внимание и интерес на должном уровне, дает возможность планировать время и лучше усваивать материал. Например, можно ограничить доступ по результатам или срокам.

Сложная информация усваивается легче, если ее преподнести в качестве интересной истории с действующими персонажами. Сюжет желательно максимально приблизить к реальной жизни.

Масштабные курсы важно представить в разных форматах, а обучающийся выбирает оптимальный для себя вариант, темп и время обучения. Разбивку делают в форматах библиотеки (текстовые материалы, видео, аудиозаписи), игровой зоны (блок с постепенно усложняющимися играми), кафе (зона обмена опытом) и оценочного блока (тесты, опросы и другие задания).

Оптимальный результат достигается при комбинации этих элементов геймификации в образовании. Не обязательно использовать их все, нужно органично объединить подходящие техники, в зависимости от специфики процесса обучения и требуемых результатов.

Ошибки при внедрении геймификации

При внедрении игровых методов в обучение можно допустить ошибки. Проблема геймификации в образовании возникают в следующих случаях:

Задержка с обратной связью. Отсутствие мгновенного результата дезориентирует обучающихся, затягивает процесс прохождения курса. Совершив действие, человек должен сразу увидеть результат — отобразившиеся баллы, повышение рейтинга и т. д.

Отсутствие мгновенного результата дезориентирует обучающихся, затягивает процесс прохождения курса. Совершив действие, человек должен сразу увидеть результат — отобразившиеся баллы, повышение рейтинга и т. д. Отсутствие правил и их объяснения. Правила должны быть легкодоступны и заметны — сделаны в формате видео, отдельного урока. Их не должны долго искать.

Правила должны быть легкодоступны и заметны — сделаны в формате видео, отдельного урока. Их не должны долго искать. Сложная и непрозрачная система подсчета результатов. Участник должен четко понимать еще до выполнения задачи, сколько баллов и за что он получит.

Плохое внедрение может испортить даже качественно разработанную систему. Неподходящий метод геймификации в образовании может вызвать отторжение от обучения и ученик может потерять интерес и мотивацию.

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Где используется обучающая геймификация?

Игровые механизмы наиболее востребованы в следующих сферах:

Образование. Программы подходят для любого возраста: дошкольников, студентов. Актуальна геймификация в дополнительном образовании.

Программы подходят для любого возраста: дошкольников, студентов. Актуальна геймификация в дополнительном образовании. Маркетинг и продажи. Геймифицированная стратегия удерживает пользователя или покупателя, стимулирует продажи, побуждает клиента к нужным действиям.

Геймифицированная стратегия удерживает пользователя или покупателя, стимулирует продажи, побуждает клиента к нужным действиям. Бизнес -игры учат работать в команде, быстро принимать решения, показывать высокую эффективность в режиме многозадачности, генерировать нестандартные подходы, анализировать результаты.

-игры учат работать в команде, быстро принимать решения, показывать высокую эффективность в режиме многозадачности, генерировать нестандартные подходы, анализировать результаты. Управление персоналом. Игровые методики используются для оценки кандидатов на собеседовании при приеме на работу, создания действенной системы мотивации, промежуточной аттестации персонала.

Ошибки при разработке геймификации

Если геймификация не приносит желаемого результата, стоит проанализировать ее на недоработки и ошибки. Ошибки в системе происходят, когда:

Применяется только простейшая форма геймификации. Баллы и рейтинг хорошо работают в начале обучения, без дальнейшего подкрепления они теряют смысл. Мотивация участников падает, как и результаты обучения.

Присутствует отрицательная мотивация. Штрафы, снижение рейтинга и потеря баллов при неправильно решенных заданиях демотивируют участников. Процесс обучения проходит в постоянном напряжении и сопровождается негативом.

Из-за отсутствия разнообразия техник и методик интерес угасает. Система интересна лишь в первый раз, при повторных прохождениях она уже знакома и не вызывает положительных эмоций.

Недостаточно продумана система поощрения. Игроки не понимают, почему за сложные задания дается больше баллов, чем за легкие. Процесс вызывает недоумение и отторжение.

Инструменты геймификации в образовании должны внедряться строго дозировано, не перекрывая сам учебный процесс. Иначе начинают проявляться минусы геймификации в образовании — участники больше развлекаются, чем учатся.

Геймификация в современном образовании и ее эффективность во многом зависит от «подстройки» к конкретной целевой аудитории. Для каждой группы подбираются разные комбинации механик и задействуются актуальные стимулирующие механизмы. Только в этом случае будет достигнут желаемый результат и окупятся затраты на внедрение системы.

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