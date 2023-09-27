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Истории

Как приложения геймифицируют наш сон

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Пользователи соцсетей увлечены хорошим сном: отслеживают его качество с помощью Apple Watch и других носимых гаджетов, используют маски для сна и блэкаут-шторы. Поэтому неудивительно, что разработчики приложений решили добавить в этот процесс игровой элемент.

Как приложения геймифицируют наш сон

Pokemon Sleep отслеживает сон и в зависимости от его качества выдает игрокам награды — более высокие баллы и новых Покемонов. Приложение было выпущено этим летом, и его скачали уже более 10 млн раз.

Приложение Sleepagotchi также вознаграждает игроков за то, что они придерживаются намеченного графика сна. В этом году оно привлекло финансирование в размере $3,5 млн.

Фото в тексте: Sleepagotchi

Хороший сон помогает нам оставаться здоровыми, и важно уделять этому приоритетное внимание. Тем не менее зацикленность на этом вопросе может иметь противоположный эффект.

Исследователи даже придумали термин «ортосомния», который описывает «навязчивое стремление к оптимальным показателям сна». Это может приводить к серьезному беспокойству, которое, в свою очередь, мешает заснуть.

Источник.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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