Google и Facebook вводят обязательную вакцинацию для сотрудников

В начале пандемии техногиганты были лидерами по внедрению удаленной работы. Теперь они показывают пример безопасного возвращения в офис. Однако Google, Facebook и Apple по-разному его представляют.

Вчера Google и Facebook сообщили, что обязуют всех сотрудников поставить прививку от коронавируса перед возвращением в офис. При этом CEO Apple Тим Кук заявил, что компания пока размышляет, будет ли обязательная вакцинация «правильным ответом».

CEO Google Сундар Пичай проинформировал сотрудников по email, что всем, кто работает в кампусах компании, необходимо будет пройти вакцинацию. Эта политика начнет действовать в США в ближайшие несколько недель, а в других регионах — в ближайшие месяцы. Условие будет обязательно только там, где есть свободный доступ к вакцинам, и будет варьироваться в зависимости от местного законодательства.

В компании также отмечают, что сделают исключение для тех, кто не может быть вакцинирован по «медицинским или другим объективным причинам». Пичай также пояснил, что Google также продлит свою политику добровольной работы на дому до 18 октября, пообещав уведомить об этом не менее чем за 30 дней до перехода на «полное возвращение в офис».

Фото в тексте: Sundry Photography / Shutterstock

«Мы очень рады, что начали открывать наши кампусы и призываем сотрудников, которые чувствуют себя в безопасности, приходя в открытые помещения, продолжать это делать, — написал Пичай. — В то же время мы признаем, что многие наблюдают рост заболеваемости, вызванный вариантом "дельта", и обеспокоены возвращением в офис».

Через несколько часов после комментариев Пичая представители Facebook также заявили о планах сделать вакцинацию обязательной для американских работников. «По мере открытия наших офисов мы будем требовать, чтобы все, кто приходит на работу в любой из наших кампусов в США, были вакцинированы, — заявила вице-президент Facebook по работе с людьми Лори Голер. — То, как мы реализуем эту политику, будет зависеть от местных условий и законодательства».

Давая комментарий CNBC, Тим Кук не пояснил, пойдет ли на те же меры Apple. Он отметил, что компания сосредоточилась на том, «когда вернуться», отметив, что на прошлой неделе она отодвинула сроки с начала сентября по крайней мере до октября.

Ситуация остается неопределенной и для розничных магазинов Apple. Агентство Bloomberg сообщает, что Apple собирается с 29 июля сделать обязательным ношение масок в своих физических магазинах, но пока не требует, чтобы сотрудники розничной торговли проходили вакцинацию.

В целом, техногиганты довольно хорошо приспособились к гибридной модели работы после пандемии.

В мае Пичай написал в своем блоге, что «будущее работы — это гибкость» и что Google позволит некоторым сотрудникам претендовать на полностью удаленную работу в компании или договариваться о переезде в другие офисы.

Facebook также заявил, что ожидает увеличения числа удаленных сотрудников, а CEO Марк Цукерберг заявил, что по прогнозам компании, в ближайшие 5-10 лет половина ее сотрудников будет работать удаленно.

Microsoft внедрила гибридную модель работы с возможностью постоянной удаленной работы, как это сделали Twitter и Spotify.

Однако также очевидно, что многие крупные технологические компании стремятся вернуться в офис хотя бы в какой-то степени.

Ранее в июне Кук отправил сотрудникам электронное письмо с просьбой о том, чтобы некоторые из них возвращались в офис по крайней мере три дня в неделю, в то время как другие должны были бы возвращаться на полный рабочий день. Эта новость вызвала негативную реакцию со стороны некоторых сотрудников Apple, которые обратились к Куку с просьбой предоставить более гибкие условия.

Amazon также, по-видимому, собирается вернуться к «офисно-ориентированной» жизни.

В любом случае, новый вариант коронавируса вынуждает технологические компании и их сотрудников адаптироваться. Google и Facebook стали первыми, но за ними последуют и другие.

Источник.