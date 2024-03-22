Жители США не смогли купить сумки Birkin — теперь Hermès грозит суд

Во вторник Тина Каваллери и Марк Глинога подали коллективный иск против Hermès в Сан-Франциско. Как сообщает New York Times, компанию обвиняют в том, что она продает желанную сумку только клиентам с самыми высокими расходами, чем нарушает антимонопольное законодательство.

Покупатель не может просто зайти в магазин Hermès и попросить легендарную сумку Birkin — бренд сам решает, хочет ли он продать этот товар. Именно эксклюзивность делает аксессуар таким привлекательным, но двое жителей Калифорнии, которым не удалось его приобрести, решили: всему есть предел.

Согласно иску, у жительницы Калифорнии Тины Каваллери уже есть как минимум одна сумка Birkin. Однако приобрести вторую ей не удалось. Утверждается, что прежде чем получить шанс на покупку Birkin, она «потратила десятки тысяч долларов в Hermès, и ее вынуждали покупать» другие товары бренда, описанные как «вспомогательные».

Другой житель Калифорнии Марк Глинога также не смог совершить покупку: продавец посоветовал ему «приобретать другие товары и аксессуары» Hermès, прежде чем ему предложат легендарную сумку.

О том, почему эта сумка считается легендарной и почему ее так сложно купить, мы рассказывали в статье об истории бренда Hermès.

В основе иска — практика «связанных продаж», когда определенный товар можно приобрести только после покупки другого у того же бизнеса. «Это незаконно», — сказал адвокат Шон Сетаре, выступающий от имени заявителей.

Дуглас Хэнд, адвокат из Нью-Йорка, работающий с такими модными брендами, как Stella McCartney и Rag & Bone, в телефонном интервью New York Times сказал, что определение «связанных продаж» несколько размыто и закон позволяет продавать товары комплектом.

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По его словам, судья с большей вероятностью вынесет решение о том, что практика нарушает закон, если это касается товара первой необходимости. Например, если фармацевтическая компания предоставляет доступ к жизненно важным лекарствам только тем, кто покупает их вместе с другими товарами.

«Не так уж много причин, почему каждый потребитель нуждается в доступе к сумке Birkin или любому другому предмету роскоши, — продолжил Хэнд. — Потребитель лишь хочет доступа к классу, эксклюзивности и клубу».

Тем не менее он признал, что отличить эти две практики может быть непросто. «Вот почему исход дела будет очень важен для Rolex, Porsche и каждого люксового бренда, который предоставляет доступ к самым эксклюзивным товарам при покупке менее эксклюзивных, несвязанных с ними продуктов», — сказал Хэнд.

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