Идея нового названия Twitter появилась более 10 лет назад

История названия очень в духе Кремниевой долины: основатели придумали ее в кафе, и среди вариантов были другие буквы, например Y или Z. Определиться с выбором помогла официантка.

Ребрендинг Twitter — часть давней мечты Маска создать «приложение для всего», которую ему не удалось реализовать с PayPal.

Илон Маск объявил в субботу о планах отказаться от логотипа Twitter с птицей и заменить его буквой X.

Домен X.com теперь перенаправляет пользователей на Twitter. Новый «временный» логотип уже появился на платформе.

Идея напоминает о первых годах Маска в Кремниевой долине. В 1999 году ему было 28 лет, и он хотел основать компанию онлайн-банкинга.

К тому моменту Маск запустил и продал Zip2 — сервис, который предоставлял газетам ПО для составления путеводителей по городу, — примерно за $341 млн. Cделка принесла ему $22 млн.

Используя эти средства, он посвятил свой следующий бизнес банковским услугам. Согласно статье Marketwatch за 1999 год, идея состояла в том, чтобы создать онлайн-инструмент для управления паевыми фондами.

Как бы назывался этот онлайн-сервис? По словам Джули Андерсон Анкенбрандт, бывшего руководителя PayPal, название родилось совершенно в классической обстановке Кремниевой долины: в кафе.

«Это было начало вечера, когда Илон, другие основатели компании... и я сидели за столиком в давно не существующем баре Blue Chalk в Пало-Альто, пытаясь решить, каким должно быть название компании», — написала Анкенбрандт в 2016 году на сайте Quora.

«На тот момент, в начале 1999 года, целью все еще было создание революционной финансовой платформы с полным спектром услуг (кредитные карты, паевой фонд и стандартные банковские данные — все в одном месте — только представьте! :) ) и главный вопрос заключался в том, кем быть: q, x или z.com» — добавила она.

По словам Анкенбрандт, последнее слово оставалось за официанткой кафе.

«Илон спросил ее, что она думает, и она сказала, что ей нравится x.com, — написала Анкенбрандт. — Илон стукнул кулаком по столу и сказал: "Значит, так и будет!"».

У основателей были опасения, что брендинг будет проблемой из-за «порнографических ассоциаций с буквой X», отметила Анкенбрандт. Хотя сегодня Маск, возможно, приветствовал бы эту грубую ассоциацию.

«Но в конечном итоге до этого так и не дошло, учитывая траекторию развития компании», — писала она.

X.com был запущен в конце 1999 года. В 2000 году компания объединилась со своим конкурентом Confinity, соучредителями которого были Питер Тиль и Макс Левчин.

Фото в тексте: Paul Sakuma / AP

Название так и не прижилось: название x.com вызывало разногласия, а в конце 2000 года Маск был отстранен. Тиля назначили новым CEO.

Хотя проблемы с названием не привели к увольнению Маска — один из внутренних споров касался того, куда перенести серверы компании, — большинству сотрудников название понравилось не так сильно, как Маску.

Согласно биографии Эшли Вэнс «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее», почти все в компании предпочитали название PayPal. В 2001 году x.com был ребрендирован.

Вскоре Маск переключился на другие проекты, включая основание SpaceX и инвестиции в Tesla. Прошло более 10 лет, но Маск так и не отказался от этого названия.

В 2017 году он приобрел домен X.com у PayPal на нераскрытую сумму.

«Прямо сейчас планов нет, но для меня он имеет большую сентиментальную ценность», — написал тогда Маск в Twitter.

Восемь лет спустя, после того как он приобрел Twitter за $44 млрд, Маск официально объединил недавно приобретенную социальную сеть с зарегистрированной в Неваде X Corp.

«Покупка Twitter ускорит создание X, приложения для всего», — прокомментировал Маск в октябре 2022 года.

CEO Twitter заявил, что он представляет себе сервис, который «делает все — что-то вроде Twitter, плюс PayPal, плюс целую кучу вещей, и все это в одном приложении, с отличным интерфейсом».

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