Идея нового названия Twitter появилась более 10 лет назад

Ребрендинг Twitter — часть давней мечты Маска создать «приложение для всего», которую ему не удалось реализовать с PayPal.
История названия очень в духе Кремниевой долины: основатели придумали ее в кафе, и среди вариантов были другие буквы, например Y или Z. Определиться с выбором помогла официантка.
Илон Маск объявил в субботу о планах отказаться от логотипа Twitter с птицей и заменить его буквой X.
Домен X.com теперь перенаправляет пользователей на Twitter. Новый «временный» логотип уже появился на платформе.
Идея напоминает о первых годах Маска в Кремниевой долине. В 1999 году ему было 28 лет, и он хотел основать компанию онлайн-банкинга.
К тому моменту Маск запустил и продал Zip2 — сервис, который предоставлял газетам ПО для составления путеводителей по городу, — примерно за $341 млн. Cделка принесла ему $22 млн.
Используя эти средства, он посвятил свой следующий бизнес банковским услугам. Согласно статье Marketwatch за 1999 год, идея состояла в том, чтобы создать онлайн-инструмент для управления паевыми фондами.
Как бы назывался этот онлайн-сервис? По словам Джули Андерсон Анкенбрандт, бывшего руководителя PayPal, название родилось совершенно в классической обстановке Кремниевой долины: в кафе.
«Это было начало вечера, когда Илон, другие основатели компании... и я сидели за столиком в давно не существующем баре Blue Chalk в Пало-Альто, пытаясь решить, каким должно быть название компании», — написала Анкенбрандт в 2016 году на сайте Quora.
«На тот момент, в начале 1999 года, целью все еще было создание революционной финансовой платформы с полным спектром услуг (кредитные карты, паевой фонд и стандартные банковские данные — все в одном месте — только представьте! :) ) и главный вопрос заключался в том, кем быть: q, x или z.com» — добавила она.
По словам Анкенбрандт, последнее слово оставалось за официанткой кафе.
«Илон спросил ее, что она думает, и она сказала, что ей нравится x.com, — написала Анкенбрандт. — Илон стукнул кулаком по столу и сказал: "Значит, так и будет!"».
У основателей были опасения, что брендинг будет проблемой из-за «порнографических ассоциаций с буквой X», отметила Анкенбрандт. Хотя сегодня Маск, возможно, приветствовал бы эту грубую ассоциацию.
«Но в конечном итоге до этого так и не дошло, учитывая траекторию развития компании», — писала она.
X.com был запущен в конце 1999 года. В 2000 году компания объединилась со своим конкурентом Confinity, соучредителями которого были Питер Тиль и Макс Левчин.
Фото в тексте: Paul Sakuma / AP
Название так и не прижилось: название x.com вызывало разногласия, а в конце 2000 года Маск был отстранен. Тиля назначили новым CEO.
Хотя проблемы с названием не привели к увольнению Маска — один из внутренних споров касался того, куда перенести серверы компании, — большинству сотрудников название понравилось не так сильно, как Маску.
Согласно биографии Эшли Вэнс «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее», почти все в компании предпочитали название PayPal. В 2001 году x.com был ребрендирован.
Вскоре Маск переключился на другие проекты, включая основание SpaceX и инвестиции в Tesla. Прошло более 10 лет, но Маск так и не отказался от этого названия.
В 2017 году он приобрел домен X.com у PayPal на нераскрытую сумму.
«Прямо сейчас планов нет, но для меня он имеет большую сентиментальную ценность», — написал тогда Маск в Twitter.
Восемь лет спустя, после того как он приобрел Twitter за $44 млрд, Маск официально объединил недавно приобретенную социальную сеть с зарегистрированной в Неваде X Corp.
«Покупка Twitter ускорит создание X, приложения для всего», — прокомментировал Маск в октябре 2022 года.
CEO Twitter заявил, что он представляет себе сервис, который «делает все — что-то вроде Twitter, плюс PayPal, плюс целую кучу вещей, и все это в одном приложении, с отличным интерфейсом».
Фото на обложке: Anna Markina /
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