Муравьи или гуманоиды? Какие роботы нужны человечеству

Робототехника привлекает самые разные компании — и стартапы, и технологических гигантов вроде Tesla или Nvidia. Одни разработки напоминают человека, а другие настолько малы, что покажутся крошечными даже муравью. И в будущем таких машин будет становиться только больше. Рассказываем о самых многообещающих проектах из области робототехники.

Совсем скоро Tesla собирается представить своего робота «Оптимус» (также известен как Tesla Bot).

Вот как описывает проект сама компания:

«Разработать автоматизацию следующего поколения, включая человекоподобного робота общего назначения с двумя педалями, способного выполнять небезопасные, повторяющиеся или скучные задачи.

Мы ищем инженеров-механиков, электриков, систем управления и программного обеспечения, которые помогли бы нам использовать наш опыт в области искусственного интеллекта за пределами нашего автопарка».

Маск, который объявил, что прототип может быть готов уже в 2023 году, столкнулся с критикой сообщества робототехники. Проект кажется не просто амбициозным, но и едва ли осуществимым.

Этому роботу потребуется не просто выйти на сцену, чтобы заставить замолчать скептиков.

Источник: Tesla

Главный вопрос заключается в следующем: если создать такой механизм возможно, почему многие великие умы не смогли добиться успеха в этом направлении, несмотря на доступные ресурсы? Дело не в том, что попыток было слишком мало.

Другая причина, по которой эта тема вновь привлекла интерес, — компания Figure, которая обзавелась впечатляющей командой из бывших сотрудников Apple, Tesla, Boston Dynamics и Google. Сейчас она работает над собственным гуманоидным роботом. Учитывая, что проекту еще предстоит представить продукт, обсуждать его довольно трудно.

Но почему компании выбирают именно форму человекоподобного робота? Наш мозг запрограммирован так, чтобы думать о роботах как о механических версиях нас самих. Научная фантастика десятки лет приучала нас к этому. Но подход робототехника, как правило, прагматичен.

Для работы важно выбрать правильный форм-фактор. Если нарушить это правило, появится больше потенциальных точек отказа, а цена при этом вырастет.

Есть причина, по которой самый популярный потребительский робот в мире — это хоккейная шайба, которая собирает с пола пыль. Робот-пылесос предназначен для того, чтобы хорошо выполнять одну конкретную задачу (совершенствуясь в течение нескольких поколений) в форме, наиболее подходящей для этой задачи.

Если добавить к машине несколько свойств, которые сделают ее более человечной (как Astro от Amazon), это помогло бы относиться к ней как к персоне и, возможно, сформировать с ней эмоциональную связь, но в этом нет необходимости. И iRobot уже достаточно сложно доставлять MSRP менее чем за $1 тысячу.

Фото в тексте: NASA

Редактор TechCrunch Брайан Хитер вспоминает, что несколько лет назад разговаривал с некоторыми членами команды, тестировавшей двуногого робота Наса «Валькирия».

Специалисты объяснили, что люди склонны менять мир вокруг себя. Мы строим здания и улицы в соответствии с нашими собственными эволюционными спецификациями, из чего следует, что робот, предназначенный для навигации в этих пространствах, в конечном итоге будет выглядеть примерно так же, как мы.

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Говоря о гуманоидных роботах, похоже, что путешествие SoftBank Robotics в Европу наконец-то подошло к концу. После приобретения в 2015 году Aldebaran столкнулась с трудностями, когда перешла от исследовательского робота NAO к Pepper. Последний проект предполагал, что если добавить к роботу с ограниченной функциональностью дружелюбное лицо, это поможет помочь привлечь трафик для бизнеса.

После сообщений о прекращении производства Pepper SoftBank летом в конечном итоге продал компанию немецкой United Robotics Group. На этой неделе URG объявила, что вернет бренду его первоначальное название и будет работать над улучшением таких существующих продуктов, как Pepper и Nao. SoftBank, тем временем, остается акционером.

Между тем, Nvidia недавно опубликовала целый ряд новостей о продуктах, в том числе несколько статей, относящихся к ее усилиям по созданию робототехнической платформы. В частности, CEO Дженсен Хуанг подробно рассказал о планах перенести симулятор Isaac Sim в облако через сервис AWS RoboMaker. NVIDIA отмечает:

«Используя Isaac Sim в облаке, робототехники смогут генерировать большие наборы данных на основе физически точного моделирования датчиков и обучать на своих роботах ИИ-модели восприятия. Синтетические данные, сгенерированные в ходе этих симуляций, повышают производительность модели и предоставляют обучающие данные, которые часто невозможно собрать в реальном мире».

Фото в тексте: Apptronik

И это не все новости из области робототехники «общего назначения», как Apptronik описывает своего робота Apollo. Компания из Остина уже заключила сделку на поставку своего собственного гуманоида в НАСА.

«Традиционные роботы действительно предназначены для того, чтобы выполнять воспроизводимые задачи в упорядоченной среде. Мы же сосредоточились на том, как создать роботов, способных работать в изменчивой динамичной обстановке.

Что касается гуманоидного робота, то на самом деле, как мы можем создать робота, разработанного людьми и для людей, для работы в помещениях, которые были предназначены для людей?», — рассуждает соучредитель и CEO Джефф Карденас.

Неудивительно, что компания позиционирует систему как платформу, на которой разработчики смогут создавать различные функциональные возможности. Apptronik говорит, что надеется продемонстрировать Apollo в следующем году на мероприятии South by Southwest (SXSW) в Остине.

Фото в тексте: Reynolds et al. / Cornell University

На этой неделе появились и другие важные новости о миниатюрных роботах. Так, исследователи из Корнеллского университета разработали механизм, который не просто сравнивают с муравьем, но утверждают, что он «покажется муравьем даже муравью».

Системы используют фотоэлектрический элемент для питания и микроскопические схемы для перемещения крошечных ножек. Потенциально они имеют все те же области применения, что и подобные сверхмалые роботы.

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В комментарии Корнеллского университета говорится:

«Области применения будут варьироваться от очистки окружающей среды и мониторинга до адресной доставки лекарств, наблюдения или стимуляции клеток и микроскопической хирургии. Во всех этих контекстах автономные роботы со встроенными системами управления для восприятия окружающей среды и реагирования на нее обеспечивают заметное преимущество.

Они готовят нас к будущему, в котором мир будет наполнен интеллектуальными микроботами, которые могут менять окружающий нас мир к лучшему».

Источник: KEYi Tech

Чуть менее крошечный, но не менее интересный робот от KEYi Tech практически преодолел отметку в $1 млн на Kickstarter. Сравнения между Loona и роботом Cozmo от Anki неизбежны, но создатель ClicBot проделал действительно невероятную работу над выражением лица и движениями робота.

Фото в тексте: Civ Robotics

На этой неделе Civ Robotics пролучила финансирование в $5 млн. Компания из области залива Сан-Франциско, создала автономного робота для проведения землеустроительных работ на строительных площадках.

Вот как прокомментировал новость сооснователь и CEO Том Ешурун:

«Строительная отрасль сталкивается с проблемами нехватки рабочих рук, и CivDot повышает эффективность и безопасность на рабочем месте, одновременно ускоряя работы. Компания Bechtel, лидер в индустрии инжиниринга, поставок и строительства, уже использует CivDots для геодезических работ.

Это финансирование демонстрирует, что перед нами как перед компанией открылась возможность создавать окружающий мир».

Посевный раунд возглавили ff Venture Capital и Alley Robotics Ventures, а также Trimble Ventures. Так много начинаний, так мало времени.

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Фото на обложке: Digital Vector Media / Shutterstock