С Hyundai или без: как Apple будет выходить на рынок беспилотных электромобилей

Недавно стало известно, что Apple приостановила переговоры о совместном производстве беспилотного электромобиля с Kia и Hyundai. Однако она вряд ли откажется от планов выйти на перспективный рынок электротранспорта, хотя и может столкнуться с рядом трудностей. Как и все проекты Apple, этот план также окружен слухами. Вот что известно на данный момент.

Производство «яблочных» электрокаров

Apple ведет переговоры с несколькими производителями, поэтому сделка с Hyundai может развалиться. Вероятно также, что Hyundai будет одной из нескольких компаний, которые будут выпускать Apple Car.

Южнокорейский производитель — хороший кандидат для выполнения этой задачи.

По слухам, сборочный завод Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия (там должно было начаться производство автомобиля-беспилотника) способен поставить до 100 тысяч автомобилей в первый год после запуска проекта.

Hyundai имеет большой опыт работы как в сфере электромобилей, так и самоуправляемого транспорта. У производителя уже есть совместное предприятие с автомобильной технологической компанией Aptiv для разработки и тестирования автономных транспортных средств и сервиса роботакси. В 2020 году Hyundai приобрела Boston Dynamics, которая имеет экспертизу в области компьютерного зрения и роботостроения.

С другой стороны, стоимость сделки с Apple, по слухам, составляет $3 млрд и даст Hyundai доступ к опыту Apple в области искусственного интеллекта, аккумуляторных технологий и лидаров.

Единственное, что делает сделку рискованной для Hyundai, — требование Apple иметь полный контроль над аппаратным и программным обеспечением производимого автомобиля. Из-за этого Hyundai может отказаться от сделки и контракта.

В конце января неназванный руководитель Hyundai сказал в разговоре с Reuters: «Мы — не та компания, которая производит автомобили для других».

Другой исполнительный директор сказал, что такое соглашение фактически даст Hyundai тот же статус, что у Foxconn. Это одна из компаний, производящих iPhone. Foxconn не продает телефоны. Она сдает в аренду свою цепочку поставок и производственные мощности.

С другой стороны, участие Hyundai в производстве Apple Car вызовет конфликт интересов и помешает планам компании стать лидером в области электрического и автономного транспорта.

Технология самостоятельного вождения

В долгосрочной перспективе Hyundai и Apple ждет конкуренция, и это достаточно веская причина, чтобы разорвать сделку. В качестве альтернативы Apple может производить Apple Car в рамках СП с Hyundai. Для технологической компании, которая склонна сохранять полную монополию на весь свой аппаратный и программный стек, это будет первое решение такого рода. Если автомобильный бизнес Apple окажется многообещающим, она может рассмотреть возможность приобретения или слияния с Hyundai или другим автопроизводителем. Это означало бы еще большие изменения для Apple и всей технологической индустрии, которая постепенно охватывает каждый сектор.

Источник CNBC отметил, что первые Apple Car не подразумевают наличие водителя. Это отличается от стратегии большинства других компаний, чьи самоуправляемые автомобили все еще имеют рулевое колесо и водительское сиденье.

В некотором смысле Apple имеет смысл разработать полностью автономный автомобиль (также называемый самоуправляемый автомобиль 5-го уровня). Современный автономный транспорт имеет уровень 3, что означает, что автомобиль может управлять собой при определенных условиях, и водитель должен сохранять бдительность и брать управление на себя всякий раз, когда ИИ выходит из строя. Проблема с 3 уровнем автономности в том, что это незавершенная технология. Каждая компания, работающая над автопилотом 3 уровня, также имеет резервных водителей, которые сидят за рулем и готовы взять управление на себя, когда ИИ столкнется с ситуацией, с которой он не может справиться.

Как правило, водители отвлекаются, когда ИИ управляет автомобилем, и они недостаточно быстро реагируют на ситуацию, что может привести к смертельным случаям.

Полная автоматизация поможет Apple избежать юридических осложнений и ответственности за человеческие ошибки. Но проблема в том, что мы не знаем, когда и достигнем ли мы полностью автономной технологии вождения, приемлемой на дорогах общего пользования. Существуют технические, юридические и социальные препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем мы увидим на одной дороге и полностью автономные автомобили, и людей-водителей.

Apple это осознает. «Это будут автономные электромобили, предназначенные для работы без водителя и ориентированные на последнюю милю», — заявил источник CNBC.

Это означает, что автомобиль Apple предназначен для вождения в определенных областях, где условия гораздо более предсказуемы и проще управляются системами искусственного интеллекта. Но тогда Apple Car не имел бы смысла для потребителей: его нельзя было бы использовать для поездок на работу, домой или в отпуск. Вместо этого Apple придется либо создать свой собственный сервис роботизированных такси в отдельных областях, либо сотрудничать с другой компанией, которая делает это. В любом случае это означало бы еще одно серьезное изменение политики Apple. Бизнес-модель компании всегда состояла в том, чтобы продавать свои продукты и услуги непосредственно потребителям.

Как Apple будет обучать свои модели искусственного интеллекта?

Основная технология ИИ, используемая в самоуправляемых автомобилях, — это глубокое обучение. Наряду с лидарами, радарами и другими датчиками модели позволяют самоуправляемым автомобилям осмысливать окружающее. Однако проблема с глубоким обучением заключается в том, что для него требуется много данных о различных дорожных, световых и погодных условиях.

Waymo, Cruise, Zoox и другие разработчики автономного транспорта используют данные о поездках автомобилей, оснащенных их оборудованием и программами.

Tesla интегрировала в свои автомобили собственную технологию самостоятельного вождения и собирает обучающие данные с сотен тысяч проданных автомобилей.

При этом у Apple нет и доли таких данных. Ее последняя программа самостоятельного вождения датируется 2019 годом и обучалась на материалах о поездках в Калифорнии общей протяженностью всего около 7500 миль.

Поэтому, если не произойдет серьезного прорыва в области ИИ и технологий автономного вождения, Apple придется преодолеть огромный разрыв в данных, прежде чем она сможет конкурировать с другими игроками. И поскольку компания планирует сразу перейти к автопилоту 5 уровня, неясно, как она преодолеет этот разрыв.

Одна из возможностей заключается в том, что Apple приобретет еще один стартап по самостоятельному вождению автомобилей и возьмет в свои руки его данные и опыт. Но все основные кандидаты уже находятся в руках других крупных технологических или автомобильных компаний. Другой вариант — более тесно участвовать в программе самостоятельного вождения Hyundai. Но это ослабит позиции Apple как обладателя исключительных прав на Apple Car.

Наконец, Apple может просто отказаться от плана беспилотных автомобилей и перейти к стратегии Tesla, разработав управляемый человеком электромобиль, который в будущем получит инфраструктуру для автономного вождения. Поскольку Apple продает больше автомобилей и собирает больше данных, она сможет разрабатывать и внедрять функции самостоятельного вождения автомобилей для своих клиентов.

Как и в случае с любым неизданным продуктом Apple, существует слишком много «если». Apple продолжит держать свои планы в тайне и менять их по мере развития рынка. И мы не узнаем, как будет выглядеть Apple Car, пока не увидим его.

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Фото на обложке: Freerange