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Hyundai и LG показали концептуальную кабину для электромобилей Ioniq

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Автопроизводитель Hyundai в партнерстве с LG Electronics представил концептуальную кабину Ioniq. Она демонстрирует внутреннее пространство будущих электромобилей компании. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai.

Hyundai и LG показали концептуальную кабину для электромобилей Ioniq

На потолке кабины установлен большой 77-дюймовый экран с функцией разделения областей, чтобы каждый пассажир мог просматривать интересный ему контент. Подголовники кресел оснащены индивидуальными динамиками.

cabin

За чистоту и дезинфекцию кабины отвечают робот-пылесос и ультрафиолетовые лампы. Также отмечается, что в кабине будут предусмотрены возможности ухода за одеждой и обувью.

По заявлению компании, часть показанных решений будет представлена в электромобиле Ioniq 5. Он был анонсирован в августе текущего года и появится на рынке в 2021 году. 

«Hyundai планирует использовать внутреннее пространство и огромную мощность электромобилей для интеграции бытовой техники и электроники в свои будущие модели IONIQ, которые можно будет настраивать в зависимости от потребностей и образа жизни клиентов», — говорится в сообщении компании.

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Фото: Hyundai

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