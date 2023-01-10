История сестер Ганц: от ресторанного бизнеса к «индустрии близнецов»

Иногда предприниматель находит идеальную нишу, исходя из своих личных особенностей. Так и произошло с близнецами Лизой и Дебби Ганц. Их первым бизнесом стал ресторан, в котором работали только идентичные близнецы, похожие друг на друга как две капли воды. Успех заведения принес сестрам еще более интересную возможность — теперь они занимаются подбором близнецов для научных, рекламных и бизнес-проектов.

С чего все начиналось

Личность Лизы и Дебби Ганц определяет тот факт, что они — однояйцевые близнецы. В детстве сестры выступали на шоу талантов, а их первой работой было присматривать за детьми. Уволили их тоже вместе.

Во время учебы в колледже сестры отправились в Грецию. Там они устроились в ресторан — менеджеру понравилась идея назначить на позицию хостес двух одинаковых с виду девушек.

Фото в тексте: Лиза и Дебби Ганц

Сестры продолжили путешествовать и работать вместе в ресторанах и барах, поскольку надеялись, что однажды откроют собственное заведение. И затем они придумали подходящую концепцию — ресторан, в котором будут работать исключительно однояйцевые близнецы.

Многие отнеслись к этой идее скептически, но родители поддержали их, а несколько близких друзей вложили деньги в их дело. По словам сестер, на открытие они привлекли около $400 тысяч (примерно $800 тысяч в пересчете на 2022 год).

Ресторанный бизнес принес успех

14 ноября 1994 года Лиза и Дебби открыли на Манхэттене заведение под названием Twins (англ. «Близнецы»). Сестры раздавали двусторонние визитки и говорили всем, что ресторан находится в «городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, единственном городе, название которого произносят дважды».

Ресторан привлек большое внимание со стороны СМИ. «Он стал глобальным феноменом», — рассказывает Лиза. «Каждый день к нам приходили съемочные группы», — добавляет Дебби.

В тот период сестры много работали в ресторане, а также посещали шоу, подобные «Шоу Опры Уинфри», и планировали открыть еще несколько заведений. Но затем случилось нечто неожиданное: к ним начали обращаться телепродюсеры и агенты с просьбой помочь в поисках идентичных близнецов.

Фото в тексте: Марк Петерсон/Корбис, Getty Images

«Мы находились в городе с большим количеством людей из индустрии развлечений, — рассказывает Дебби. — Клиентом мог быть как глава Disney, так и просто тот, кто снимает местный фильм».

Один из первых запросов поступил от создателей шоу, которые искали пару 22-летних близнецов для эпизода с преображением. Это было несложно: двойняшки часто посещали ресторан Twins и звонили, чтобы узнать, есть ли в нем свободные вакансии.

Со временем продюсеры начали спрашивать у Лизы и Дебби, за какой гонорар работают приведенные ими актеры. Сестры поняли, что могут стать агентами для однояйцевых близнецов и тройняшек.

В 1999 году они закрыли ресторан Twins, чтобы найти более просторное помещение на Таймс-сквер, а также запустить точки в Калифорнии и других странах. Однако открытие так и не случилось: сестры покинули ресторанный бизнес и начали новое дело, охватывающее все, что связано с близнецами.

Чем занимается «бизнес близнецов»

Первым проектом сестер стала фотокнига The Book of Twins, в которой были представлены футболисты Ронде и Тики Барбер и прочие идентичные близнецы-знаменитости. Тем не менее в конечном итоге самой главной и устойчивой бизнес-моделью для Лизы и Дебби стал подбор близнецов, тройняшек и четверняшек.

Фото в тексте: Amazon

Чтобы укомплектовать ресторан персоналом, сестры создали «базу данных» однояйцевых близнецов, которых они находили в основном благодаря своим объявлениям в журналах. Когда о ресторане Twins начали рассказывать по телевидению и в газетах как на местном, так и национальном уровне по всему миру, к ним обратилось еще больше людей.

«К нам пришли тысячи близнецов, — рассказывает Дебби. — Мы вручную записывали адрес каждого. У нас дома по-прежнему хранятся журналы, тысячи блокнотов, [в которые] мы вносили информацию о них».

Сестры Ганц постоянно пополняют свою базу данных. Но с момента открытия ресторана они не нуждаются в рекламе — близнецы связываются с ними через страницу в Instagram* и даже звонят по номеру, который когда-то принадлежал ресторану Twins.

Как и сильный бренд, эта база данных способствовала развитию их агентства Twins Talent Management, которое находит близнецов для трех основных направлений.

Телешоу, фильмы и реклама

К сестрам обращаются клиенты, которым нужны близнецы для съемок. Делая запрос, они уточняют различные детали: возраст, внешность и навыки (например, иногда требуется, чтобы оба близнеца умели играть на барабанах). Twins Talent получает процент от их гонораров, обычно 10-20% по отраслевому стандарту.

Лиза и Дебби находили близнецов для рекламы таких брендов, как Pampers и McDonald’s, а также для различных шоу, в том числе «Закон и порядок», «Оранжевый — хит сезона» и «Удивительная миссис Мейзел».

Научные и медицинские исследования

Услугами сестер Ганц пользуются исследователи по всему миру. Например, с их помощью агентство NASA нашло близнецов для исследования сна. А для конференций по пластической хирургии сестры приводили пары близнецов, один из которых сделал операцию.

Сестры Ганц с астронавтами-близнецами Марком и Скоттом Келли. Фото в тексте: Лиза и Дебби Ганц

В то время как многие исследователи используют базы данных с публичными записями о рождении, Twins Talent справляется с довольно конкретными запросами, такими как близнецы с одинаковой формой рака для испытания лекарственных препаратов.

Технологии

По словам Дебби, к Twins Talent все чаще обращаются компании, которые хотят задействовать однояйцевых близнецов в тестах и демонстрациях своей технологии.

Сестры находили близнецов для разработчиков, использующих отпечатки пальцев в приложениях, подобных Touch ID от Apple, а также для компании, работающей над распознаванием лиц, которая хотела продемонстрировать на выставке, как ее технология различает близнецов.

Сестры осваивают новые ниши

Сейчас работа с близнецами представляет лишь часть бизнеса сестер Ганц. Они разделяют обязанности: Дебби руководит Twins Talent Management, а Лиза занимается оригинальными программами в рамках собственного агенства Twins Talent Productions и в качестве руководителя Lusid Media.

Тем не менее сестры никогда не покинут «индустрию близнецов». Они регулярно реализуют совместные проекты, связанные с близнецами, а также помогают другим сестрам и братьям. Лиза и Дебби бесконечно благодарны за возможности, которые открыл для них ресторан Twins.

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Фото на обложке: YuriyZhuravov / Shutterstock