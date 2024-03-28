ИИ научился улучшать вкус пива с учетом предпочтений потребителей

Возможно, процесс упростит искусственный интеллект? Согласно исследованию , опубликованному в журнале Nature Communications, новые модели ИИ способны точно определить, насколько высоко потребители оценят определенное бельгийское пиво, а также какие компоненты улучшат его вкус.

Создать вкусное пиво — сложная задача. Крупные пивоварни выбирают из числа своих сотрудников сотни обученных дегустаторов, которые тестируют новую продукцию. Однако такие дегустации стоят дорого, а хороший вкус — весьма субъективный показатель.

Такие модели позволят производителям разрабатывать новые продукты и менять уже существующие с учетом вкусов потребителей. Так можно сэкономить много времени и денег, которые ушли бы на проведение экспериментов.

Чтобы обучить модели ИИ, исследователи в течение пяти лет проводили химический анализ 250 коммерческих сортов пива, измеряя химические свойства и вкусовые соединения каждого из них.

Затем этот подробный анализ объединили с оценками дегустационной комиссии и 180 тыс. обзоров тех же сортов пива из онлайн-платформы RateBeer. Получился большой набор данных, который связывает химические данные с вкусовыми признаками. С его помощью 10 моделей машинного обучения научили точно предсказывать вкус, запах и привкус пива, а также вероятность того, что потребитель поставит ему высокую оценку.

Данные разделили на обучающий и тестовый наборы. Когда модель получала данные из обучающего набора, ее способность прогнозировать оценивали на тестовом. Выяснилось, что все модели предсказывали рейтинг напитка на RateBeer лучше, чем эксперты-люди.

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Так исследователи смогли определить, какие именно компоненты повышают вероятность того, что пиво получит высокую оценку. Например, молочная кислота, которую добавляют в пиво с терпким и кислым вкусом, может улучшить и другие сорта, придав им более свежий вкус.

Этот ИИ может улучшить вкус безалкогольного пива, что представляет серьезную проблему для пивоваренной отрасли. На основе прогнозов модели команда добавила несколько компонентов в безалкогольное пиво, и дегустаторы-люди оценили его значительно выше с точки зрения полноты вкуса и сладости, чем предыдущую версию.

Помимо этого, такой метод машинного обучения поможет изучать текстуру и питательность продуктов, а также адаптировать ингредиенты для различных групп населения. Например, пожилым людям, как правило, меньше нравятся сложные комбинации текстур и ингредиентов.

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