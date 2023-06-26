Вектор на технологии бережливого производства: как повысить эффективность перевозок

Аналитики транспортной отрасли активно строят прогнозы на ближайшие месяцы и среднесрочную перспективу, как изменится баланс различных видов транспорта. Очевидно, сектор грузовых авиаперевозок, переживший спад в прошлом году, может просесть еще больше, зато железнодорожные и автомобильные перевозки ждет заметный рост.

Автомобильные грузоперевозки внутри России в первом квартале выросли еще больше — на 35% год к году. Такие данные следуют из расчетов биржи грузоперевозок ATI.SU. Начиная с 2022 года основными направлениями российского импорта стали такие страны, как Казахстан и Турция, а также Киргизия, Беларусь, Армения и Китай.

Глобальная перестройка транспортных коридоров началась почти полтора года назад, и сейчас уже можно делать выводы о ее влиянии на компании-перевозчики. В этом году, по подсчетам Росавиации, объемы внутренних пассажирских авиаперевозок в России побили многолетние рекорды: за четыре месяца 2023 года они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%, до 22,5 млн человек. Это максимальный показатель за последние 15 лет.

Наращиваем обороты

О синергии различных видов транспорта пойдет речь на юбилейном V Федеральном форуме «Производительность 360» в Казани, где 20 июля на тематической сессии руководители региональных аэропортов, морских портов, автотранспортных компаний и холдинга «РЖД» расскажут, как за счет оптимизации бизнес-процессов эффективно развиваться в новой реальности и наращивать объемы грузоперевозок. Участие в мероприятии является бесплатным. В числе спикеров сессии — участники национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Транспортная отрасль — кровеносная система нашей экономики, которая должна обеспечить бесперебойное снабжение товарами, сырьем и комплектующими. Именно сейчас транспортным компаниям особенно важно использовать скрытые резервы. Как это сделать эффективнее, мы обсудим на форуме “Производительность 360”, — рассказал Николай Соломон, генеральный директор ФЦК (компания — оператор нацпроекта “Производительность труда”). — С помощью инструментов бережливого производства ФЦК помогает предприятиям оптимально настроить все бизнес-процессы, сократить издержки, повысить эффективность и прибыль».

По словам Николая Соломона, за пять с половиной лет в нацпроекте успели поучаствовать около 300 транспортных компаний с суммарной выручкой более 1 трлн рублей. 138 компаний уже закончили свое участие в проекте, они дополнительно получили 7,6 млрд рублей добавленной стоимости. В целом, отмечает генеральный директор ФЦК, компании-участники нацпроекта наращивают производительность труда на 20% быстрее, чем аналогичные предприятия, работающие вне периметра нацпроекта.

Аэропорты ускоряют обслуживание

Омский аэропорт прошел через «школу нацпроекта» еще в 2021 году и оказался полностью готов к серьезному увеличению нагрузки. Напомним, по итогам 2022 года он обслужил рекордное число пассажиров — более 1,5 млн человек. По итогам совместной работы с экспертами ФЦК Омский аэропорт почти в два раза увеличил пропускную способность каждой стойки регистрации, на 21% сократил время пребывания пассажиров в терминале до момента выхода на посадку. В итоге уровень удовлетворенности пассажиров вырос до 80%.

«В рамках проекта мы организовали дополнительную линию, которая задействуется при необходимости, чтобы избежать очередей. Ряд других изменений существенно сократили время ожидания пассажиров в различных “узких” местах: на предполетном досмотре, стойках регистрации и входном контроле. Нам это позволяет обслужить большее количество пассажиров за то же время», — делится опытом генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов. По его словам, за год экономический эффект от реализации проекта превысил 45 млн рублей.

Автомобили едут быстрее

Новосибирская компания «Байт-Транзит-Континент» при поддержке ФЦК на 23% сократила время обслуживания заказчиков, а объем обрабатываемых грузов, наоборот, вырос на четверть. Все изменения проводились с помощью инструментов бережливого производства: если до проекта процессы оформления заказа, разгрузки и погрузки были последовательными, теперь они осуществляются параллельно. Была изменена планировка помещения диспетчерской службы, что позволило увеличить клиентскую зону и организовать дополнительные окна обслуживания. В результате экономический эффект от реализации проекта предприятие оценило в 150 млн рублей дополнительной выручки.

«Нацпроект заложил фундамент системы постоянных улучшений, в рамках которой мы продолжаем повышать эффективность бизнес-процессов производственной системы», — рассказал заместитель директора по производству ООО «Байт-Транзит-Континент» Константин Кочмарев.

Железная дорога зовет в путь

Компания «ПУЛ транс» также успела поучаствовать в нацпроекте и смогла наглядно продемонстрировать рост эффективности своей работы: грузооборот предприятия по железной дороге в прошлом году составил более 91 млн тонн — это на 3,5 % больше по сравнению с показателями 2021 года. Также в 2022 году компания обработала более 1,48 млн вагонов с грузами морского порта Усть-Луга.

«После реализации национального проекта “Производительность труда” мы стали быстрее и качественнее выполнять все запросы и пожелания клиентов за счет оптимизации внутренних процессов, нового подхода в управлении и внедрения принципов бережливого производства», — отметил первый заместитель генерального директора АО «ПУЛ транс» Денис Коломиец.

Руководителям компаний, которые хотят развиваться и успешно конкурировать, нужно определиться с целями и задачами, которые они перед собой ставят. Услуги ФЦК доступны как крупным, так и средним компаниям из любых отраслей. Например, услуга «Рост эффективности производства» позволяет в два раза сократить время протекания процессов, в 1,5 раза — увеличить выработку и снизить запасы, которые, по сути, являются замороженными деньгами, повысить загрузку оборудования до 85%. Все эти эффекты достигаются с тем же количеством сотрудников и на том же оборудовании.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой ФЦК