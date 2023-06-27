Мессенджер IRL обещал заменить Facebook*. 95% его пользователей оказались фейками

Однако внутреннее расследование показало, что 95% пользователей являются ботами, и теперь стартап вынужден закрыться.

Разработчик мессенджера IRL стал единорогом в 2021 году и привлек более $200 млн венчурного капитала. В прошлом году его CEO неоднократно заявлял, что сервисом пользуются 20 млн человек в месяц.

IRL собирался стать альтернативой Facebook* для поколения Z, которое все реже пользуется этой социальной сетью.

В 2021 году IRL привлек $170 млн в раунде серии C, возглавляемом SoftBank, и достиг оценки в $1,17 млрд. Однако затем внутренние проблемы стартапа проявились более отчетливо.

В прошлом году IRL уволил 25% своей команды — примерно 25 человек. Сокращения стали неожиданностью, ведь за год до этого он увеличил численность персонала более чем втрое.

В письме для сотрудников бывший CEO и основатель Авраам Шафи призвал их «адаптироваться» и «быть дисциплинированными». Он также отметил, что WhatsApp* достиг 450 млн пользователей, имея команду всего из 55 человек.

«Стать одной из этих культовых влиятельных компаний — все равно что завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Вероятно, это даже сложнее, — писал Шафи. — Как и в случае с Олимпийскими играми, мы знаем, что многие не хотят стать олимпийцами. Точно так же не все захотят следовать по нашему пути. Эта культура для тех, кто хочет испытать себя и выяснить, на что он способен».

В том же письме Шафи сообщил, что у IRL «более чем достаточно денег, чтобы продолжать деятельность до 2024 года». В тот период сотрудник IRL сообщил TechCrunch, что на счету компании лежит более $100 млн. Неизвестно, какая сумма имеется на данный момент, но по словам представителя, ее вернут акционерам.

Примерно в тот же период, когда происходили увольнения, сотрудники IRL начали сомневаться в том, что у мессенджера 20 млн активных пользователей в месяц, как утверждал Шафи.

В декабре 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заподозрила IRL в нарушении закона о ценных бумагах и начала расследование в отношении компании. К апрелю совет директоров IRL отстранил Шафи от должности и назначил исполняющего обязанности CEO.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: IRL