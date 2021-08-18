Как отправлять исчезающие сообщения в мессенджерах

Исчезающие сообщения — довольно полезная функция, которая есть во многих популярных приложениях. Она пригодится не только шпиону из фильма, но и тому, кто хочет безопасно посплетничать о начальстве (правда, в таком случае остается надеяться, что собеседник не сделает скриншот). Вот как ее использовать.

Важно помнить, что собеседники могут прибегать к различным уловкам, чтобы сохранить важное сообщение, например делать скриншоты или фотографировать экран с помощью другого устройства. Поэтому старайтесь тщательно выбирать чем и с кем делиться.

Signal

Функцию исчезающих сообщений в Signal можно активировать по умолчанию для всех или отдельных диалогов: пользователь может переключаться между исчезающими и обычными сообщениями в любой ветке. Для этого в беседе необходимо коснуться трех точек (вверху справа) и выбрать пункт «Исчезающие сообщения».

Доступные опции позволяют выбрать период хранения сообщений от 1 секунды до 4 недель или отключить эту функцию. Также можно установить собственный таймер.

Чтобы установить срок действия по умолчанию для сообщений во всех чатах, откройте главную страницу настроек приложения, выберите пункт «Конфиденциальность», затем «Таймер по умолчанию для новых чатов» (в разделе «Исчезающие сообщения»). Эти настройки применяются к каждому новому чату.

WhatsApp

В данный момент функция исчезающих сообщений в WhatsApp работает только с изображениями и видеофайлами. Получатель может посмотреть файлы в течение 14 дней. После этого сообщения автоматически исчезнут.

Откройте беседу, в которую хотите отправить изображение или видеоклип, коснитесь значка камеры внизу, а затем запишите свой контент. Чтобы сделать сообщение исчезающим, необходимо нажать на значок с цифрой 1 рядом с зеленой кнопкой отправки.

Также можно добавить подпись, которая исчезнет вместе с медиафайлом. Исчезающие сообщения будут помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра у сообщения появится ярлык «открыто», и более оно будет недоступно.

Snapchat

Приложение Snapchat не изобрело исчезающие сообщения, но, безусловно, помогло их популяризировать. На главном экране списка бесед можно коснуться любого контакта, чтобы начать беседу, или создать диалог, нажав значок в верхнем правом углу экрана.

Скриншот: Wired

Все сообщения в беседе, включая текст и изображения, исчезают после просмотра. Собеседник может сохранить сообщение, нажав и удерживая его, но отправитель сможет это увидеть, так как выбранный файл останется на экране.

Facebook Messenger

В Facebook Messenger любой пользователь может использовать функцию исчезающих сообщений. Однако такие чаты необходимо создавать отдельно от обычных цепочек сообщений.

Для этого необходимо нажать кнопку «Написать», активировать иконку с замком и выбрать контакт.

В таких чатах все сообщения исчезают сразу после просмотра. Если необходимо установить свой срок хранения, коснитесь значка таймера слева от окна отправки.

Instagram

Чтобы отправить исчезающее сообщение, перейдите в список диалогов и откройте необходимый чат. Коснитесь значка камеры слева от поля ввода сообщений и сделайте или выберите снимок.

Скриншот: Wired

В нижней части экрана можно выбрать различные настройки: «Просмотреть один раз», «Разрешить воспроизведение» (то есть «просмотр дважды») и «Сохранить в чате».

Telegram

Исчезающие чаты в Telegram также хранятся отдельно от обычных диалогов. Их можно создать из профиля контакта.

Откройте беседу с контактом, перейдите в его профиль, затем коснитесь трех точек и во всплывающем меню выберите «Начать секретный чат». Далее откроется отдельная ветка беседы, где все сообщения будут доступны на протяжении заданного периода.

Чтобы установить таймер, нажмите на соответствующий значок в верхней части окна (для Android) или в нижней (для IOS).

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