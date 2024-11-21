Как индустрия быстрого питания противостоит «Оземпику»

Десятилетиями крупные пищевые компании продавали продукцию людям, которые не могут отказаться от еды. Теперь это не так. Активный ингредиент «Оземпика», а также «Вегови», «Зепбаунд» и других подобных препаратов, имитирует естественный гормон, называемый глюкагоноподобным пептидом-1 (ГПП-1). Этот гормон замедляет пищеварение и подает сигнал о сытости в мозг.

Вебер приводит такие данные: сейчас препарат группы ГПП-1 принимают около 7 млн американцев, а к 2035 году, по подсчетам Morgan Stanley, их число вырастет до 24 млн. Это более чем вдвое превышает число вегетарианцев и веганов в стране.

Пищевую индустрию пугает перспектива того, что десятки миллионов людей сократят потребление калорий примерно до 1 тыс. в день (это половина минимального количества, рекомендуемого для мужчин). В конце прошлого года Ларс Фруэргорд Йоргенсен, CEO Novo Nordisk, производящей «Оземпик» и «Вегови», рассказал Bloomberg, что получает звонки от напуганных руководителей пищевых компаний.

Примерно в тот же период американская сеть супермаркетов Walmart сообщила, что из-за «Оземпика» люди стали покупать меньше продуктов.

Похоже, препараты группы ГПП-1 не только снижают аппетит, но и меняют предпочтения в еде, пишет Вебер. Пациенты сообщают о потере интереса к ультраобработанным продуктам, состоящих из ингредиентов, которые не найти на обычной кухне: красителей, пищевых отбеливателей, искусственных подсластителей и модифицированных крахмалов. Для некоторых некогда любимые снеки становятся отвратительными на вкус.

Пищевая промышленность торопится разобраться, как препараты повлияют на бренды и как приспособиться к новым реалиям. Но Вебер отмечает: для компании Mattson, которая на протяжении почти 50 лет изобретает продукты для крупнейших пищевых конгломератов США, «угроза со стороны “Оземпика” может стать благом».

Крупные пищевые компании умеют подстраиваться под тренды в поведении потребителей. В конечном итоге их эксперименты сделали питание удобнее и дешевле, а человечество — менее зависимым от плохих урожаев.

Побочным эффектом стало ожирение. Вебер приводит данные нового исследования: если мы едим необработанные и минимально обработанные продукты, наши кишечные бактерии потребляют до 22% калорий, а если ультраобработанные — все 100%.

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Индустрия только начинает адаптироваться к «Оземпику», отмечает Вебер. Несколько компаний «прощупывают почву»: например, Nestlé запустила линейку замороженных блюд с «акцентом на небольшие порции» для людей, принимающих препараты группы ГПП-1. В линейку входят замороженные пиццы, сэндвичи и боулы с курицей.

Однако пока нет надежных данных о том, как именно препараты группы ГПП-1 меняют наши вкусы. Mattson считает, что промышленные продукты питания нужно просто немного изменить.

Вебер указывает, что некоторые ультраобработанные продукты и напитки все же пользуются популярностью: пользователи форумов о новых препаратах для похудения хвалят Fairlife, линейку сладких протеиновых коктейлей, принадлежащую Coca-Cola. И Mattson уже придумал целый арсенал других линеек, которые тоже могут стать «победителями».

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Препараты группы ГПП-1 меняют не только метаболические процессы. Рецепторы ГПП-1 есть в гипоталамусе (область, которая регулирует голод и сигнализирует о сытости) и в системе дофаминового вознаграждения мозга, связанной с аддиктивным поведением.

Похоже, что, регулируя высвобождение дофамина, препараты группы ГПП-1 могут сделать менее привлекательными вкусовые характеристики ультраобработанных продуктов, многие из которых оптимизированы для стимуляции системы вознаграждения мозга.

Разрушает ли «Оземпик» иллюзию того, что вредная пища вкусна, снижая дозу дофамина? На этот счет не хватает данных, отмечает Бебер.

Mattson делает ставку на удобство. Боб Нолан, старший вице-президент холдинга Conagra Brands, который владеет брендом замороженных диетических блюд Healthy Choice и является клиентом Mattson, утверждает: если люди будут меньше есть, то им не захочется «готовить сложное блюдо ради перекуса».

По словам Эмили Ауэрбах, менеджера по работе с клиентами Mattson, при меньшем количестве калорий сложно получать необходимые питательные вещества, поэтому есть смысл предлагать продукты, богатые белком и клетчаткой.

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Вебер отмечает, что «с учетом послужного списка крупных пищевых компаний» им, скорее всего, удастся найти продукты, которые заинтересуют потребителей «Оземпика». Но что, если эти продукты будут вызывать слишком сильное желание?

Николь Авена, профессор нейробиологии Mount Sinai, изучающая зависимость от сахара, подтверждает, что компании в конечном итоге могут (намеренно или нет) разработать соединения, которые снизят эффективность препаратов группы ГПП-1.

В то же время CEO Mattson Джастина Шимека, имеющего докторскую степень в области пищевых наук, не беспокоит такая вероятность. Вкус и удовольствие «очень важны», но «это не единственный фактор», сказал Шимек, который, как пишет Вебер, похоже, тщательно подбирал слова. Шимек добавил, что представители индустрии «искренне хотят» поддерживать людей в их стремлении к снижению веса.