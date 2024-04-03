Как изменится iPhone, если Apple проиграет суд по антимонопольному иску

В конце марта Министерство Юстиции США подало иск против Apple из-за нарушений антимонопольного законодательства. Рассказываем, в чем обвиняют компанию и что произойдет с ее экосистемой, если она проиграет.

В иске Минюста перечислен целый ряд антиконкурентных методов, применяемых Apple. Утверждается, что компания:

благодаря контролю над App Store мешает развиваться суперприложениям и облачным игровым сервисам;

использует свои API, чтобы обходить конкурентов в области обмена сообщениями, умных часов и цифровых кошельков;

устанавливает такие условия сотрудничества с разработчиками и другими лицами, чтобы «получить, поддерживать, расширять и закреплять монополию».

Сторонники иска считают: победа будет стимулировать инновации и приведет к созданию более качественных и дешевых продуктов.

Вот какие плюсы могут ожидать тех, кто хочет большего контроля над своим iPhone.

Появится возможность платить с помощью iPhone и Apple Watch не только через Apple Pay, но и другие платежные приложения. Будет проще использовать бонусные баллы и баллы за лояльность.

Можно будет приобрести умные часы другого производителя и пользоваться теми же функциями, что есть в Apple Watch.

В магазине приложений Apple могут появиться облачные игровые сервисы.

Появится возможность выбрать любой мессенджер по умолчанию, в том числе тот, что использует сквозное шифрование во всех переписках. Сейчас эта функция не работает, если общаться через iMessage с пользователем Android.

В случае победы Министерства юстиции все сообщения в iMessage также могут окраситься в синий цвет (сейчас сообщения от пользователей сторонних производителей отображаются в зеленом окне).

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Для тех, кто предпочитает настройки по умолчанию и стандартные приложения, победа Минюста в лучшем случае мало что изменит, а в худшем — добавит путаницы и сложностей в использовании телефона.

Стоит отметить, что дело, вероятно, будет рассматриваться в течение нескольких лет. И к тому моменту мы, возможно, будем использовать смартфоны совершенно по-другому.

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Фото на обложке: Framesira / Shutterstock