Эксперимент: можно ли полностью отказаться от сервисов Google и других цифровых гигантов

Приводим перевод статьи Агарвала для The Hustle о том, как прошел эксперимент.

Технологические гиганты охватывают многие аспекты нашей жизни, от общения и потребления информации до перемещений по городу. Шубхам Агарвал, менеджер по работе с клиентами Truelancer Enterprise, решил исключить из своей жизни сервисы, разработанные Google, Meta*, Apple, Microsoft и Amazon — и это оказалось намного сложнее, чем он думал.

Расставание с бигтехом

Одним из моих первых шагов (и первой серьезной неудачей) стала загрузка Big Tech Detective — расширения для браузера, которое сообщает, использует ли сайт ресурсы технологического гиганта.

Многие сайты (около 50 млн) размещены на Amazon, которая получает почти три четверти дохода от облачной платформы AWS. Из-за связей с Amazon я не мог использовать Netflix и Reddit, не говоря уже о Spotify и Hulu. Но это было лишь начало.

Big Tech Detective сообщал, если на сайтах отображалась реклама и даже шрифты, связанные с такими компаниями, как Google и Amazon. Я натыкался на следы бигтеха абсолютно на всех сайтах, которые посещаю регулярно.

Slack отправил около 100 запросов, чтобы получить доступ к рекламным технологиям и серверам Google, Amazon и Microsoft. Wikipedia — примерно 35.

Даже на сайтах моего портфолио и банка было около 50 ресурсов, связанных с крупными технологическими компаниями.

«Когда мы создавали Big Tech Detective, мы хотели показать, что интернетом практически невозможно пользоваться, если избегать сервисов, предоставляемых всего четырьмя компаниями: Amazon, Facebook*, Google и Microsoft», — сказала Бекки Чао, директор антимонопольного отдела некоммерческой организации Economic Security Project Action.

Когда настанет эпоха ИИ, расстаться с бигтехом, вероятно, будет еще сложнее, поскольку у этих компаний есть ресурсы для обучения больших языковых моделей, говорит Юврадж Агарвал, профессор компьютерных наук Университета Карнеги — Меллона.

Осознав, насколько сложно полностью отказаться от сервисов крупных компаний, я позвонил Рори Миру, директору сообщества Electronic Frontier Foundation, некоммерческой организации, которая защищает цифровые права и свободы человека.

Мир рассказал, что технологические гиганты контролируют не только приложения и оборудование, но и критическую инфраструктуру, лежащую в основе интернета, в том числе большую часть интернет-кабелей на дне океанов.

По словам Мира, чтобы перестать пользоваться всеми сервисами бигтеха, вероятно, нужно «переехать в горы, где нет электричества». Он предложил альтернативу: диету или цифровое веганство.

Вместо резкого отказа я решил тщательнее выбирать технологии и не допускать, чтобы технологические гиганты собирали и хранили мои данные.

Цифровое веганство

В некоторой степени за последние годы я уже сделал первые шаги к тому, чтобы стать цифровым веганом.

Например, с тех пор как Facebook* и Twitter начали терять популярность, я активно пользуюсь альтернативами с открытым исходным кодом, такими как Mastodon и Bluesky. В январе из роста количества веб-спама в Google я решил попробовать DuckDuckGo, поисковую систему с фокусом на конфиденциальность. Из-за того чтобы в Microsoft Edge внедрили ИИ, я был вынужден перейти на Mozilla Firefox.

Вот как выглядела моя «диета» после того, как я воспользовался советом Мира:

Gmail → Proton Mail;

iMessage и WhatsApp → Signal;

iPhone и Android → iodé;

macOS → Linux;

социальные сети → Mastodon и Bluesky;

Google → DuckDuckGo;

Microsoft Edge → Mozilla Firefox.

Перейти с Gmail на Proton Mail, веб-почту со сквозным шифрованием, было легко. Я импортировал имеющиеся письма и контакты, перенаправил входящую почту и активировал автоответчик, сообщающий, что я перешел на новый адрес.

Вскоре коллеги и клиенты начали связываться со мной через Proton. А вот заменить iMessage (Apple) и WhatsApp (Meta*) оказалось не так просто. Я скачал мессенджер Signal, но у меня не было возможности настроить автоответчик для пересылки сообщений. Я с трудом убедил нескольких близких друзей и членов семьи тоже установить Signal.

На Mastodon мне было одиноко, поскольку, удовлетворив первоначальное любопытство, многие люди вернулись в Instagram* и Twitter. Отказавшись от LinkedIn (Microsoft), я упустил несколько предложений по работе.

И хотя я отказался от приложений технологических гигантов, я по-прежнему пользовался их оборудованием. На Mac можно легко установить более безопасную операционную систему Linux, а вот сделать это на iPhone практически невозможно.

Так я обнаружил французский стартап iodé, который предлагает телефоны Android, оснащенные специальным частным программным обеспечением. На нем нет сервисов Google, и оно не позволяет третьим лицам отслеживать пользователей в фоновом режиме.

Для этой истории iodé предоставила мне модифицированный телефон Fairphone 5 — его можно ремонтировать и он должен прослужить семь лет. Однако, когда я его настроил, возникла дилемма. Поскольку большинство приложений используют инструменты для уведомлений от Google, у меня было два варианта: либо получать оповещения и отправлять анонимные данные в Google, либо вообще не получать уведомлений.

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Я выбрал второй вариант — и оказался в изоляции. Друзья и коллеги удивлялись, почему я часами не отвечал на сообщения. В то же время я наслаждался тишиной и спустя несколько дней не замечал отсутствия отвлекающих факторов.

Тем не менее, как и в случае с любой другой диетой, переход на цифровое веганство был утомительным. Мне потребовалась почти неделя, чтобы перейти на новые сервисы. К тому же некоторые из них оставляли желать лучшего.

Поисковые результаты в DuckDuckGo не такие обширные, как в Google, и это мешало находить информацию для работы.

Linux не поддерживал мое любимое приложение для заметок Bear, с которым я привык работать на Mac.

Но прежде всего я чувствовал себя одиноким. Часто я узнавал о том, что родственники и друзья собираются поужинать вместе и поиграть в теннис, только когда кто-нибудь звонил мне, чтобы рассказать об этом. Мне было нечего ответить, когда меня спрашивали, видел ли я тот вирусный рилс из Instagram* или читал ли скандальный тред в Twitter.

Вынужденное возвращение

Три недели ушло на то, чтобы избавиться от зависимости от сервисов бигтеха. Но я так и не смог отказаться от нескольких основных продуктов.

Я вернулся в WhatsApp и LinkedIn, чтобы не терять связь с друзьями и не упускать предложения по работе. Большую часть товаров мне удавалось находить в местных магазинах, но я несколько раз заказывал на Amazon нишевые продукты, такие как фильтры для кофемашины.

Я также продолжал смотреть сериалы на Netflix, хотя сайт и размещен на Amazon, поскольку не нашел приемлемых альтернатив, не связанных с бигтехом.

В этом деле я был не одинок. В поисках лучших решений я наткнулся на несколько сообществ.

Privacy Guides — сайт, посвященный альтернативам, ориентированным на конфиденциальность, который ежемесячно посещают почти 500 тыс. человек.

DeGoogle — сообщество Reddit, где примерно 90 тыс. участников.

По мнению Иона Арагона, эксперта из Privacy Guides, наиболее эффективная диета против бигтеха — стараться отправлять им как можно меньше данных. Он рекомендовал по возможности использовать сервисы, ориентированные на конфиденциальность, и отказаться от таких функций, как отслеживание местоположения.

Джон Эванс, физик из Денвера, присоединился к движению DeGoogle из-за частых утечек данных. Он использует сервисы Microsoft и Google на работе, а в личной жизни исключил продукты крупных компаний и даже создал свой умный дисплей для управления домом.

Эванс понимает, что такие радикальные решения недоступны многим людям. Ситуацию могут изменить меры со стороны правительства. Например, новые правила, принятые в Европе, вскоре позволят людям переходить с одного мессенджера на другой без потери контактов и чатов.

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На данный момент цифровым веганам приходится действовать самостоятельно и искать группы поддержки, как это делал я.

Трехнедельный эксперимент показал, что некоторые сервисы, ориентированные на конфиденциальность, по функциям превосходят традиционные. Я продолжу использовать Proton Mail вместо Gmail.

Однако время, проведенное в качестве цифрового вегана, в конечном итоге показалось вечностью. Найти альтернативы было трудно. Чтобы выбрать лучшие платформы и настроить их, я провел несколько часов в таких сообществах, как DeGoogle и Privacy Guides.

Вероятно, это самая сильная сторона бигтеха: Google, Facebook*, Amazon, Apple и Microsoft накопили столько власти, что неудобно даже рассматривать альтернативы.

И в моем случае от них зависит по крайней мере одна важная часть жизни: я написал эту историю в Google Документах.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: baranq / Shutterstock