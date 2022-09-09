Эти смартфоны могут работать 10 лет и их легко починить. Как устроена бизнес-модель Fairphone

Мы привыкли менять смартфоны каждые пару лет — к этому нас подталкивают в том числе Apple, Samsung и другие производители, которые ежегодно презентуют новинки. Но что если бы мы пользовались одним устройством в течение целого десятилетия? Это возможно, просто большинство современных гаджетов на это не рассчитаны.
Журналист The New York Times Брайан Х. Чен разобрался, как можно продлить срок службы телефона на примере Fairphone — одного из таких «долговечных» устройств.
Немного пофантазируем о том, как бы выглядел смартфон, рассчитанный на 10 лет. Можно предположить, что его корпус было бы легко открыть — например, чтобы заменить разряженную батарею, разбитый экран или камеру. А если бы эта модель устарела, она все равно получала бы системные обновления.
Размышлять над этой темой особенно актуально сейчас — с началом сезона, когда технологические компании представляют новые модели.
- 7 сентября Apple презентовала iPhone 14, напоминающий своего предшественника.
- На этой неделе Google объявила, что в октябре покажет обновленные Pixel.
- В августе Samsung представила новую серию телефонов со складным экраном.
Такие смартфоны не предназначены для многолетнего использования. Они плотно запечатаны клеем, чтобы пользователь не смог заглянуть внутрь. Камеры и экраны невозможно заменить по отдельности, а ПО обновляется лишь ограниченный период времени: примерно два года для Android и пять лет для iPhone.
Короткий цикл владения смартфоном выгоден для технологических компаний — но, вероятно, не для нас и наших кошельков.
Производители относятся к потребительской технике как к модной одежде, утверждает Дон Норман, бывший вице-президент по передовым технологиям Apple и автор около 20 книг о дизайне. Ежегодно они выпускают продукты, все менее пригодные для ремонта, и добавляют функции, ускоряющие их устаревание.
Тем не менее долговечный телефон — не просто фантазия. Такой уже существует — это Fairphone 4 за $580. Он разработан стартапом Fairphone из Амстердама и продается только в Европе.
Телефон оснащен пластиковой крышкой, которая легко снимается, открывая доступ к его «внутренностям». Компоненты можно менять за считанные минуты — достаточно открутить несколько обычных винтов.
Fairphone — полная противоположность большинству современных смартфонов. Чтобы получить телефон с новыми технологиями, не обязательно полностью менять текущий девайс, а в случае поломки его можно легко починить.
Внешний вид и комплектующие
Внимательно осмотрите свой телефон iPhone или Android. Обратите внимание: он плотно скреплен уникальными винтами (а Apple даже разработала собственный), для которых нужны специальные отвертки. Fairphone, напротив, поставляется с небольшой отверткой, позволяющей его открыть.
Открыв корпус, можно заменить основные компоненты Fairphone 4. Фото в тексте: Джим Уилсон, The New York Times
Чтобы полностью разобрать Fairphone, потребуется менее пяти минут. Примерно столько же займет его сборка. За пластиковой крышкой скрывается камера, аккумулятор, динамики и другие компоненты. Они закреплены обычными винтами, которые можно быстро выкрутить отверткой.
Благодаря этому, починить смартфон или обновить его компоненты можно быстро и дешево. Замена батареи Fairphone обойдется в $30, а камеры — в $80.
Снять камеру можно при помощи небольшой отвертки. Фото в тексте: Джим Уилсон, The New York Times
А вот с iPhone ситуация совсем иная. Чен поделился опытом: «Когда во время предыдущего теста я разбирал устройство Apple, мне потребовалось удалить фирменные винты специальной отверткой и расплавить клей, скрепляющий корпус. Чтобы извлечь аккумулятор, мне пришлось выдергивать крошечные полоски клея под ним с помощью пинцета. И хотя заменить батарею все же удалось, в процессе я сломал экран iPhone, а его замена обошлась примерно в $300».
Пластиковая крышка Fairphone выглядит не очень красиво — и, вероятно, откроется при падении на твердую поверхность. Но еще менее приятно было бы уронить телефон Apple или Samsung со стеклянной задней панелью, разбить ее и потратить сотни долларов на ремонт или замену.
Долговечный смартфон в действии
В использовании Fairphone довольно не примечателен. Он работает на стандартной версии Android, а значит может запускать приложения и ПО Google, загруженные через Google Play.
По словам генерального директора Fairphone Евы Гоуэнс, компания стремится предоставлять обновления ПО на свои телефоны максимально долгое время. Они защищают от новейших кибератак и вредоносных программ, а также позволяют запускать даже самые новые приложения.
Модель Fairphone, выпущенная шесть лет назад, по-прежнему получает обновления Android. При этом большинство телефонов Android перестают получать их через два года.
Однако вычислительный процессор и камера Fairphone 4 оставляют желать лучшего. В тестах скорости, проведенных при помощи приложения Geekbench, Fairphone 4 примерно на 35% медленнее справлялся с такими действиями, как проверка электронной почты и фотографирование, по сравнению с Pixel 6 от Google за $600.
Снимки, сделанные на Fairphone 4, были более зернистыми и менее привлекательными, чем те, что сняты на iPhone и другие популярные телефоны Android.
Модуль камеры Fairphone 4 можно заменить. Фото в тексте: Джим Уилсон, The New York Times
За разработку телефона Fairphone отвечает команда примерно из 110 человек, но несмотря на это им удалось создать вычислительную технологию и камеру, сопоставимые с продуктами крупных технологических компаний.
Как сообщают ее представители, в 2020 и 2021 годах Fairphone получила прибыль в несколько миллионов евро. Компания продает не только телефоны и простые в установке детали, но и услуги. Например, помогает людям ремонтировать гаджеты и обновлять ПО, рассказывает Гоуэнс.
В отличие от ежегодных продаж новых телефонов, такая бизнес-модель обеспечивает медленный и стабильный поток доходов. «Если вы создаете долговечный телефон, а пользователи используют его дольше, то вы получаете больше прибыли», — утверждает Гоуэнс.
Новый взгляд на персональные устройства
Конечно, это не значит, что всем нужно переходить на Fairphone 4. В более широком смысле вывод таков: богатые технологические компании могли бы приложить больше усилий, чтобы сделать свои телефоны более пригодными для ремонта, а также безопаснее для окружающей среды и кошельков пользователей.
Мы, как потребители, также можем изменить свое отношение к персональным технологиям, говорит Норман. «В действительности потребители обладают большой властью, но только если объединятся», — считает он.
Один из важных шагов — обслуживать девайсы так же, как автомобили. Например, сдать сломанное устройство в мастерскую вместо того, чтобы сразу обновлять его. Еще один вариант — не поддаваться маркетинговому ажиотажу, который возникает вокруг каждой функции на новых моделях.
Дело в том, что смартфон будет приносить радость не только сейчас, но и потом — до тех пор, пока он работает. А, как мы узнали, некоторые модели могут прослужить очень долго.
Фото на обложке: Джим Уилсон, The New York Times
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
- 2 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
- 3 «iPhone X — наконец хоть какой-то прорыв» — Дмитрий Рябинин (Hi-Tech Mail.Ru) о новом айфоне
- 4 Apple Pay, Android Pay, LG Pay, Samsung Pay – какой ещё Pay тебе нужен
- 5 Новые тренды в Android-разработке: отчет из Сан-Франциско
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022
11 сентября 2022
12 сентября 2022