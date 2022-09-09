Эти смартфоны могут работать 10 лет и их легко починить. Как устроена бизнес-модель Fairphone

Журналист The New York Times Брайан Х. Чен разобрался, как можно продлить срок службы телефона на примере Fairphone — одного из таких «долговечных» устройств.

Мы привыкли менять смартфоны каждые пару лет — к этому нас подталкивают в том числе Apple, Samsung и другие производители, которые ежегодно презентуют новинки. Но что если бы мы пользовались одним устройством в течение целого десятилетия? Это возможно, просто большинство современных гаджетов на это не рассчитаны.

Немного пофантазируем о том, как бы выглядел смартфон, рассчитанный на 10 лет. Можно предположить, что его корпус было бы легко открыть — например, чтобы заменить разряженную батарею, разбитый экран или камеру. А если бы эта модель устарела, она все равно получала бы системные обновления.

Размышлять над этой темой особенно актуально сейчас — с началом сезона, когда технологические компании представляют новые модели.

7 сентября Apple презентовала iPhone 14, напоминающий своего предшественника.

На этой неделе Google объявила, что в октябре покажет обновленные Pixel.

В августе Samsung представила новую серию телефонов со складным экраном.

Такие смартфоны не предназначены для многолетнего использования. Они плотно запечатаны клеем, чтобы пользователь не смог заглянуть внутрь. Камеры и экраны невозможно заменить по отдельности, а ПО обновляется лишь ограниченный период времени: примерно два года для Android и пять лет для iPhone.

Короткий цикл владения смартфоном выгоден для технологических компаний — но, вероятно, не для нас и наших кошельков.

Производители относятся к потребительской технике как к модной одежде, утверждает Дон Норман, бывший вице-президент по передовым технологиям Apple и автор около 20 книг о дизайне. Ежегодно они выпускают продукты, все менее пригодные для ремонта, и добавляют функции, ускоряющие их устаревание.

Тем не менее долговечный телефон — не просто фантазия. Такой уже существует — это Fairphone 4 за $580. Он разработан стартапом Fairphone из Амстердама и продается только в Европе.

Телефон оснащен пластиковой крышкой, которая легко снимается, открывая доступ к его «внутренностям». Компоненты можно менять за считанные минуты — достаточно открутить несколько обычных винтов.

Fairphone — полная противоположность большинству современных смартфонов. Чтобы получить телефон с новыми технологиями, не обязательно полностью менять текущий девайс, а в случае поломки его можно легко починить.

Внешний вид и комплектующие

Внимательно осмотрите свой телефон iPhone или Android. Обратите внимание: он плотно скреплен уникальными винтами (а Apple даже разработала собственный), для которых нужны специальные отвертки. Fairphone, напротив, поставляется с небольшой отверткой, позволяющей его открыть.

Открыв корпус, можно заменить основные компоненты Fairphone 4. Фото в тексте: Джим Уилсон, The New York Times

Чтобы полностью разобрать Fairphone, потребуется менее пяти минут. Примерно столько же займет его сборка. За пластиковой крышкой скрывается камера, аккумулятор, динамики и другие компоненты. Они закреплены обычными винтами, которые можно быстро выкрутить отверткой.

Благодаря этому, починить смартфон или обновить его компоненты можно быстро и дешево. Замена батареи Fairphone обойдется в $30, а камеры — в $80.

Снять камеру можно при помощи небольшой отвертки. Фото в тексте: Джим Уилсон, The New York Times

А вот с iPhone ситуация совсем иная. Чен поделился опытом: «Когда во время предыдущего теста я разбирал устройство Apple, мне потребовалось удалить фирменные винты специальной отверткой и расплавить клей, скрепляющий корпус. Чтобы извлечь аккумулятор, мне пришлось выдергивать крошечные полоски клея под ним с помощью пинцета. И хотя заменить батарею все же удалось, в процессе я сломал экран iPhone, а его замена обошлась примерно в $300».

Пластиковая крышка Fairphone выглядит не очень красиво — и, вероятно, откроется при падении на твердую поверхность. Но еще менее приятно было бы уронить телефон Apple или Samsung со стеклянной задней панелью, разбить ее и потратить сотни долларов на ремонт или замену.

Долговечный смартфон в действии

В использовании Fairphone довольно не примечателен. Он работает на стандартной версии Android, а значит может запускать приложения и ПО Google, загруженные через Google Play.

По словам генерального директора Fairphone Евы Гоуэнс, компания стремится предоставлять обновления ПО на свои телефоны максимально долгое время. Они защищают от новейших кибератак и вредоносных программ, а также позволяют запускать даже самые новые приложения.

Модель Fairphone, выпущенная шесть лет назад, по-прежнему получает обновления Android. При этом большинство телефонов Android перестают получать их через два года.

Однако вычислительный процессор и камера Fairphone 4 оставляют желать лучшего. В тестах скорости, проведенных при помощи приложения Geekbench, Fairphone 4 примерно на 35% медленнее справлялся с такими действиями, как проверка электронной почты и фотографирование, по сравнению с Pixel 6 от Google за $600.

Снимки, сделанные на Fairphone 4, были более зернистыми и менее привлекательными, чем те, что сняты на iPhone и другие популярные телефоны Android.

Модуль камеры Fairphone 4 можно заменить. Фото в тексте: Джим Уилсон, The New York Times

За разработку телефона Fairphone отвечает команда примерно из 110 человек, но несмотря на это им удалось создать вычислительную технологию и камеру, сопоставимые с продуктами крупных технологических компаний.

Как сообщают ее представители, в 2020 и 2021 годах Fairphone получила прибыль в несколько миллионов евро. Компания продает не только телефоны и простые в установке детали, но и услуги. Например, помогает людям ремонтировать гаджеты и обновлять ПО, рассказывает Гоуэнс.

В отличие от ежегодных продаж новых телефонов, такая бизнес-модель обеспечивает медленный и стабильный поток доходов. «Если вы создаете долговечный телефон, а пользователи используют его дольше, то вы получаете больше прибыли», — утверждает Гоуэнс.

Новый взгляд на персональные устройства

Конечно, это не значит, что всем нужно переходить на Fairphone 4. В более широком смысле вывод таков: богатые технологические компании могли бы приложить больше усилий, чтобы сделать свои телефоны более пригодными для ремонта, а также безопаснее для окружающей среды и кошельков пользователей.

Мы, как потребители, также можем изменить свое отношение к персональным технологиям, говорит Норман. «В действительности потребители обладают большой властью, но только если объединятся», — считает он.

Один из важных шагов — обслуживать девайсы так же, как автомобили. Например, сдать сломанное устройство в мастерскую вместо того, чтобы сразу обновлять его. Еще один вариант — не поддаваться маркетинговому ажиотажу, который возникает вокруг каждой функции на новых моделях.

Дело в том, что смартфон будет приносить радость не только сейчас, но и потом — до тех пор, пока он работает. А, как мы узнали, некоторые модели могут прослужить очень долго.

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Фото на обложке: Джим Уилсон, The New York Times