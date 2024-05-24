Как очистить кэш браузера и почему это нужно делать

Все браузеры автоматически сохраняют данные на компьютере. Так они быстрее обрабатывают веб-страницы, но из-за этого могут возникнуть проблемы: например, на сайте отобразится устаревшая информация. Кроме того, кэшированный контент может создать угрозу безопасности. Чтобы избежать этого, потребуется очистить кэш. Вот как это сделать.

В каждом браузере есть так называемый кэш: место для временного хранения веб-страниц, которое синхронизирует онлайн-контент с компьютером или мобильным устройством. Это предназначено для более быстрой загрузки сайтов и снижения нагрузки на пропускную способность сети.

Задумка хорошая, и она по большей части выполняет свою работу. Вот почему кэширование есть во всех браузерах. Но она может вызывать и проблемы.

Читайте по теме:

Как посмотреть кэшированную версию сайта

Сбои и ошибки в приложениях на Android? 9 способов это исправить

Сама природа кэша предполагает, что он может устареть. Это значит, что ссылки и изображения на странице, которую вы просматриваете, могут содержать неверную или нерелевантную информацию.

Более того, несоответствия между кэшированным и актуальным контентом могут вызвать всевозможные баги: например, сбой работы веб-приложений или неправильную загрузку страниц.

Содержимое кэша также может представлять угрозу безопасности. Данные о посещении сайтов, хранящиеся на компьютере, могут рассказать о вашей онлайн-активности. Для этого нужен физический доступ к компьютеру и хакерские навыки, но это возможно.

Поэтому необходимо регулярно чистить кэшированные страницы. Очистка кэша улучшает отображение веб-страницы в браузере. Это часто помогает устранить проблемы на сайте.

Обратите внимание, что кэшированные файлы отличаются от cookie. Cookie — это информация о пользователях, которую собирают и хранят сайты: о том, кто вы и где находитесь. Например, чтобы человеку не приходилось каждый раз вводить логин и пароль, когда он проверяет почту. Кэш содержит другую информацию, например, картинки и структуру веб-страницы.

Вот как можно очистить кэш в разных браузерах.

Google Chrome

Как очистить Chrome на компьютере.

Кликните на три точки (справа вверху), выберите «Настройки» (Settings).

Откройте вкладку «Конфиденциальность и безопасность» (Privacy and security), нажмите на «Очистить историю» (Clear browsing data).

Затем выберите «Изображения и другие файлы», сохраненные в кеше (Cached images and files) во вкладке «Основные настройки» (Basic).

В выпадающем меню вверху выберите временной промежуток для очистки кэша — от последнего часа до всего времени. В каждом случае отображается, сколько данных закэшировано. Затем нажмите «Очистить данные» (Clear data), чтобы подтвердить действие.

Аналогично кэш чистится в Chrome для Android или iOS.

Нажмите на три точки (справа вверху на Android, снизу вверху на iOS), выберите «Настройки» (Settings), «Конфиденциальность и безопасность» (Privacy and Security).

Выберите «Очистить историю» (Clear browsing data), а затем «Изображения и другие файлы» (Cached images and files), сохраненные в кэше.

Mozilla Firefox

В версии для ПК:

Кликните кнопку меню (три горизонтальные линии вверху справа), затем выберите «Настройки» (Settings).

Войдите в «Приватность и Защита» (Privacy & Security) и нажмите на «Удалить данные» (Clear Data).

Вкладка «Кеш веб-содержимого» (Cached Web Content) показывает, сколько данных хранится в кэше. Поставьте галочку напротив, затем нажмите «Удалить» (Clear), чтобы очистить всё, что на данный момент находится в кэше.

На мобильном устройстве:

Кнопка меню обозначается тремя точками в правом верхнем углу (на Android) или тремя линиями в правом нижнем углу (iOS). Нажмите на эту кнопку, выберите «Настройки» (Settings)

Кликните на «Удаление данных веб-сёрфинга» (Delete browsing data) на Android или «Управление данными» (Data Management) на iOS, чтобы удалить кэш.

Microsoft Edge

Для пользователей Edge на ПК:

Нажмите на три точки (вверху справа), выберите «Параметры» (Settings), откройте вкладку «Конфиденциальность, поиск и службы» (Privacy, search, and services).

Кликните на «Выбрать элементы для удаления» (Choose what to clear) рядом с «Удалить данные о просмотре сейчас» (Clear browsing data now).

В следующем диалоговом окне поставьте галочку напротив «Временные файлы Интернета» (Cached images and files) и в выпадающем окне отметьте период времени, за который вы хотите удалить кэш: от «Последний час» (Last hour) до «Все время» (All time).

Нажмите «Удалить сейчас» (Clear now), чтобы подтвердить удаление кэша.

Если вы используете Edge на Android или iOS:

Нажмите на три горизонтальные линии справа вверху, выберите «Параметры» (Settings), «Конфиденциальность и безопасность» (Privacy and security), «Удалить данные о просмотре» (Clear browsing data).

На следующем экране вы увидите окошко «Временные файлы Интернета» (Cached images and files).

Читайте по теме:

8 способов освободить память на смартфоне Android

18 настроек Android, которые вы могли не знать

Apple Safari

В Safari на macOS кэшированные файлы и cookies хранятся вместе, поэтому удалить что-то одно не получится.

В меню выберите «Настройки» (Settings), откройте вкладку «Конфиденциальность» (Privacy) и нажмите на «Управление данными веб-сайта» (Manage Website Data). В списке будут все сайты, которые хранят любые виды данных на компьютере: кэш, cookies или и то и другое.

Выберите конкретный сайт и нажмите «Удалить» (Remove), чтобы очистить его данные. Либо кликните «Удалить все» (Remove All), если хотите удалить данные всех сайтов.

Для Safari на iOS и iPadOS:

Откройте экран «Настройки» (Settings), выберите Safari, «Дополнения» (Advanced) и «Данные сайтов» (Website Data). Нажмите «Удалить все веб-данные» (Remove All Website Data), чтобы очистить все cookies и кэш.

Для отдельных сайтов выберите «Редактировать» (Edit) и нажмите красную кнопку «Удалить» (Delete).

Источник.

Фото на обложке: Unsplash