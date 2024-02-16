Как посмотреть кэшированную версию сайта

Раньше архивированные версии сайтов были доступны прямо в результатах поиска Google. Но даже без этой функции есть способы увидеть кэшированную версию страницы.

Используйте модификатор поиска Google

Просто добавьте оператор cached: перед ссылкой на страницу, и Google загрузит кэшированную версию вместо текущей.

Создайте букмарклет

Букмарклет — это закладка в браузере, содержащая команды на JavaScript. С ее помощью тоже можно загрузить кэшированную версию любой страницы.

Этот букмарклет был создан разработчиком Майклом Цаем. Добавьте новую закладку в браузере и в строку адреса сайта вставьте код: javascript:location.href='http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:'+document.location.href;. Теперь откройте нужную страницу и нажмите на этот букмарклет — загрузится ее кэшированная версия.

Воспользуйтесь Wayback Machine

Если другие способы не помогли, можно обратиться к онлайн-архиву Wayback Machine некоммерческой организации «Архив Интернета». На сайте Wayback Machine вставьте ссылку на страницу — загрузится ее кэшированная версия (или даже несколько версий по разным датам).

Создайте свой кэш

В некоторых случаях имеет смысл создать собственный архив. Каждый браузер позволяет сохранять страницы, чтобы просматривать их в автономном режиме. Для этого нажмите Ctrl + S (Windows) или Command + S (Mac).

Источник.

Фото на обложке: LDprod / Shutterstock