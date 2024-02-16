Как посмотреть кэшированную версию сайта

Раньше архивированные версии сайтов были доступны прямо в результатах поиска Google. Но даже без этой функции есть способы увидеть кэшированную версию страницы.
Используйте модификатор поиска Google
Просто добавьте оператор cached: перед ссылкой на страницу, и Google загрузит кэшированную версию вместо текущей.
Создайте букмарклет
Букмарклет — это закладка в браузере, содержащая команды на JavaScript. С ее помощью тоже можно загрузить кэшированную версию любой страницы.
Этот букмарклет был создан разработчиком Майклом Цаем. Добавьте новую закладку в браузере и в строку адреса сайта вставьте код: javascript:location.href='http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:'+document.location.href;. Теперь откройте нужную страницу и нажмите на этот букмарклет — загрузится ее кэшированная версия.
Воспользуйтесь Wayback Machine
Если другие способы не помогли, можно обратиться к онлайн-архиву Wayback Machine некоммерческой организации «Архив Интернета». На сайте Wayback Machine вставьте ссылку на страницу — загрузится ее кэшированная версия (или даже несколько версий по разным датам).
Создайте свой кэш
В некоторых случаях имеет смысл создать собственный архив. Каждый браузер позволяет сохранять страницы, чтобы просматривать их в автономном режиме. Для этого нажмите Ctrl + S (Windows) или Command + S (Mac).
Фото на обложке: LDprod /
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