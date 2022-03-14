TikTok временно запретил пользователям из России публиковать новые ролики и вести трансляции. Пока речь не идет о блокировке доступа к приложению, однако советуем действовать проактивно и позаботиться о том, чтобы сохранить драгоценные воспоминания. Рассказываем, как скачать данные из TikTok.

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Как загрузить личные данные из TikTok

Платформа позволяет пользователю запросить копию данных профиля (имя пользователя, фотографию, описание профиля и контактную информацию), сведения об активности (видео, историю комментариев, чатов, покупок, лайки и избранное), а также настройки приложения (конфиденциальности, уведомлений и языка).

Порядок действий здесь одинаков и для iOS, и для Android.

Стоит помнить, что видеоролики не загрузятся автоматически: придется открыть файл данных и скачивать каждое видео вручную.

Запустите приложение TikTok на телефоне и перейдите в свой профиль.

Нажмите на три линии, которые появляются в правом верхнем углу.

В разделе «Настройки и конфиденциальность» выберите «Конфиденциальность».

Под заголовком «Персонализация и данные» выберите «Загрузка ваших данных».

На вкладке «Запросить данные» вы увидите подробную информацию о том, что можно загрузить. Прокрутите страницу вниз и нажмите «Запросить данные».

На второй вкладке под названием «Загрузить данные» можно будет узнать, когда обработается запрос.

Как только данные будут готовы к загрузке, в разделе «Входящие» появится соответствующее системное уведомление. Нажмите на сообщение и выберите «Загрузить».

Как только вы нажмете кнопку «Загрузить», вы будете перенаправлены на страницу входа в систему в вашем мобильном браузере. После того, как вы войдете в систему и подтвердите свой пароль, вы получите всплывающее сообщение о загрузке ZIP-файла.

Нажмите «Загрузить», и затем вы заметите загружаемый файл в правом верхнем углу. Вы будете перенаправлены обратно на страницу входа в систему.

Как только файл будет загружен, нажмите на кнопку со стрелкой вниз в правом верхнем углу.

Выберите ZIP-файл, который вы хотите загрузить. Он откроется в вашем приложении «Файлы».

В нем можно будет найти все данные об активности, комментарии, личные сообщения, профиль, видео и многое другое.

Внимание: вы еще не закончили! Полученный файл содержит информацию о файлах, но не сами видео. Чтобы их скачать, требуется скопировать ссылку и открыть ее через браузер, а затем загрузить TikTok на свое устройство. Это займет некоторое время, но дорогие сердцу воспоминания того стоят.

Файл будет доступен для загрузки в течение четырех дней. Если вы не загрузите файл в течение этого срока, срок его действия истечет, и вам придется запросить свой файл снова.

Это руководство было посвящено скачиванию личных видео пользователя. Далее рассмотрим, как сохранить ролики, созданные другими людьми.

Как скачать видео других пользователей TikTok

Для этого потребуется больше действовать вручную, но зато не придется ждать, пока сформируется файл. Вот что нужно сделать.

Запустите TikTok на своем телефоне и перейдите к видео, которое хотите сохранить.

В правой части видео нажмите на кнопку «Поделиться» со стрелкой.

Выберите «Сохранить видео».

Вот и все — теперь файл на вашем телефоне.

Примечание: Некоторые пользователи могут сделать свои видео недоступными для загрузки. В этом случае сохранить их как видеофайлы не получится.

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Фото на обложке: KlavdiyaV / Shutterstock