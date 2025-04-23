Картельный сговор: что это, признаки и ответственность за нарушение

Картельный сговор — тайное соглашение между компаниями, которые формально остаются конкурентами, но договариваются о совместных действиях для получения преимущества на рынке. Рассказываем, какие бывают виды картельного сговора и какие признаки указывают на его наличие, чем грозит участие в сговоре на торгах и как избежать нарушений.

Что такое картельный сговор?

Простыми словами, основная цель картеля — устранить конкуренцию и обеспечить участникам стабильный доход за счёт искусственного регулирования рыночных условий.

Например, несколько поставщиков строительных материалов могут договориться установить одинаковую цену на цемент, чтобы избежать ценовой конкуренции. В результате покупатели лишаются возможности выбрать более выгодное предложение, а рынок становится менее прозрачным.

Картельные сговоры противоречат принципам свободной конкуренции, поэтому их деятельность строго запрещена законодательством большинства стран, включая Россию. Однако такие схемы всё же встречаются, особенно в сферах, где конкуренция высока, а спрос стабилен.

Как это работает на практике:

Встречи проводятся через доверенных лиц, в зашифрованных чатах или на нейтральных территориях.

Участники назначают «надзирателя», который отслеживает соблюдение договорённостей. В случае нарушений применяются санкции — от бойкота до финансовых штрафов внутри картеля.

Для имитации конкуренции компании могут незначительно менять условия: предлагать бесплатную доставку при одинаковой базовой цене или варьировать ассортимент, сохраняя ключевые позиции в одном ценовом диапазоне.

Так, например, в 2023 году ФАС выявила картельный сговор среди поставщиков школьной формы в Ростовской области. 4 компании договорились не снижать стоимость брюк ниже 2,5 тыс. рублей, параллельно запустив «акции» на галстуки и ремни. Покупатели, включая родителей и школы, были просто лишены возможности найти бюджетный вариант, а средняя цена по региону выросла на 22%.

Даже микропредприятия, не участвующие в сговорах, сталкиваются с:

Ростом затрат. Закупка материалов у участников картеля обходится на 15-30% дороже. Сужением рынка. Новые игроки не могут войти в нишу из-за искусственных барьеров (например, согласованных минимальных цен). Риском случайного вовлечения. Контрагенты компании могут оказаться частью схемы, что приведёт к проверкам ФАС и репутационным потерям.

Ярким примером случайного вовлечения служит ситуация, сложившаяся у производителя мебели — предприниматель попал под проверку из-за сотрудничества с картелем поставщиков ДСП. Хотя владелец не знал о сговоре, ему пришлось потратить более полугода на сбор документов и 300 тыс. рублей на услуги юристов.

Как распознать картельный сговор

Распознать тайные договорённости конкурентов сложно — участники картелей тщательно маскируют свою деятельность и стараются переложить ответственность за нарушения. Однако есть «красные флаги», которые помогут предпринимателям заподозрить нечестную игру на рынке.

Рассмотрим их подробнее:

Необоснованно одинаковые цены у конкурентов. Если несколько компаний в одном регионе предлагают товар по идентичной стоимости, которая явно завышена, это повод насторожиться. Например, в 2023 году пять поставщиков стройматериалов в Самаре удерживали цену цемента на уровне 450 рублей за мешок при среднерыночной стоимости 380 рублей. ФАС позже доказала, что это было результатом сговора. Синхронное повышение цен без причин. Резкий и одновременный рост стоимости продукции у разных игроков рынка — тревожный сигнал. Так, в 2024 году аптечные сети в трёх областях Центральной России за неделю подняли цену на парацетамол на 30%, хотя себестоимость производства не изменилась. Позже выяснилось, что решение было согласовано на закрытых встречах. Географический или клиентский раздел рынка. Компании могут «делить» территории или крупных заказчиков, избегая конкуренции. Например, один производитель мебели работает только с федеральными сетями в Москве, а другой — с региональными магазинами, хотя технически способен обслуживать всех. В 2022 году картельный сговор раскрыли среди поставщиков офисных кресел, которые распределили клиентов через общую базу данных. Подозрительные паттерны в тендерах. К таким ситуациям можно отнести заявки с минимальной разницей в цене (например, 100 тыс., 100,1 тыс., 100,05 тыс. рублей, а также постоянные победы одного участника, чьи предложения менее выгодны, чем у других. Искусственный дефицит для роста спроса. Участники сговора могут сокращать производство, создавая ажиотаж. В 2020 году несколько фирм замедлили выпуск антисептиков, чтобы поднять цены на 50% перед сезоном повышенной заболеваемости. Аналогичный приём используют в сельском хозяйстве — например, временно сокращают поставки овощей в сетевые магазины.

Эти признаки картельного сговора не всегда однозначно свидетельствуют о наличии сговора, но они могут стать поводом для проведения проверки.

Виды картельных сговоров: как компании обходят конкурентов

Картельные схемы принимают разные формы — от согласованного подорожания до скрытого раздела клиентов. Знание этих методов помогает предпринимателям защититься от недобросовестных игроков и случайного вовлечения в незаконные практики.

Фиксация цен: как компании договариваются о единых тарифах

Фиксация цен — самый распространённый вид картельного сговора. Его суть в том, что конкуренты тайно договариваются устанавливать одинаковую стоимость товаров или услуг. Так они устраняют ценовую конкуренцию, гарантируя себе стабильно высокую прибыль без риска «гонки на понижение». Участники картеля согласовывают минимальные или фиксированные цены через закрытые каналы:

общие чаты в мессенджерах,

личные встречи,

через посредников.

Чтобы избежать подозрений, компании часто маскируют сговор «бонусами»: предлагают бесплатную доставку, подарочные сертификаты или рассрочку, оставляя базовую стоимость неизменной для всех игроков.

В 2024 году 3 сети кофеен одновременно подняли цену на капучино с 200 до 250 рублей, объяснив это «ростом затрат на кофе-бобы». Проверка ФАС обнаружила общий Telegram-чат управляющих, где обсуждалось «удержание ценового уровня любой ценой».

После публикации переписки клиенты массово перешли в независимые кофейни, а новые игроки отказались выходить на рынок из-за искусственно завышенного ценника.

Для рынка эта схема ведет к:

Потере клиентов. Потребители выбирают независимых продавцов с честными ценами. Снижению конкуренции. Новые компании избегают выхода на рынок, где царит искусственный ценовой потолок. Репутационным рискам. Участники сговора теряют доверие партнёров после разоблачения.

Особенно опасны такие сговоры в сегменте B2B. Например, 5 поставщиков офисной бумаги договорятся не продавать пачку дешевле 300 рублей. Малые типографии, зависящие от этих поставок, будут вынуждены поднять цены на печать, потеряв не менее 40% заказов.

Как распознать фиксацию цен:

Совпадение цен у конкурентов с точностью до 1-2%.

Отказ поставщиков обсуждать скидки при оптовых закупках.

Шаблонные формулировки в ответах на запросы («рыночная ситуация», «объективные издержки»).

Для малого бизнеса такие картели — двойной удар: рост расходов на закупки и давление со стороны клиентов, требующих снижения цен. Решение — диверсификация поставщиков и мониторинг рыночных тарифов через открытые источники.

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Раздел рынка: как компании делят клиентов и территории

Раздел — форма картельного сговора, при которой конкуренты договариваются не пересекаться в определённых сегментах. Участники создают искусственные монополии, лишая клиентов выбора и блокируя доступ новым игрокам.

Как это работает:

Компании распределяют регионы, города или даже районы. Например, один поставщик стройматериалов работает только в Москве, второй — в Московской области, третий — в Калуге. Клиенты в каждом регионе вынуждены покупать товар по завышенной цене, так как альтернатив нет.

Участники договариваются, кто обслуживает крупные сети, а кто — небольшие магазины.

Так, например, в 2022 году 5 сыроварен заключили негласное соглашение. Каждый производитель поставлял продукцию только в определённые супермаркеты. Это заблокировало вход на рынок местным фермерским хозяйствам, которые не смогли договориться с сетями из-за «занятости» поставщиков.

Как распознать раздел рынка:

Поставщики отказываются работать с постоянными клиентами без внятных причин («нет возможностей», «персонал загружен»).

В соседних регионах аналогичный товар продаётся на 20-30% дешевле.

Крупные заказчики настойчиво рекомендуют конкретного поставщика, игнорируя другие варианты.

Такие схемы часто встречаются в логистике, сельском хозяйстве и B2B-секторе. Для защиты стоит диверсифицировать цепочку поставок и отслеживать ценовую динамику в смежных регионах через открытые источники (агрегаторы, госзакупки, отраслевые реестры).

Искусственный дефицит

Это метод картельного сговора, при котором участники намеренно сокращают объёмы производства или замедляют поставки. Цель — создать ажиотажный спрос и оправдать резкий рост цен.

Для этого создают:

Псевдоремонты и «форс-мажоры». Компании временно останавливают заводы под предлогом технических работ или «сбоев в цепочке поставок». Например, три конкурирующих производителя удобрений могут одновременно объявить о плановом ремонте оборудования, сократив выпуск на 50%. Логистический саботаж. Участники задерживают отгрузку товара, ссылаясь на «проблемы с транспортом» или «таможенные сложности». В реальности грузы месяцами хранятся на складах, дожидаясь пика спроса.

Например, летом 2023 года три крупных поставщика овощей в Краснодарском крае сократили объёмы поставок помидоров в сетевые магазины на 40%. Это вызвало дефицит и рост цены с 90 до 150 рублей за килограмм. Расследование ФАС выявило, что менеджеры компаний согласовали сокращение на общей встрече, а в переписке называли это «тактикой сезонного ценообразования».

Как распознать искусственный дефицит:

Несоответствие между заявленными «производственными проблемами» и реальной ситуацией (например, завод простаивает, но сотрудники в отпуск не уходят).

Параллельное сокращение поставок у нескольких конкурентов в пиковый сезон.

Резкий рост цен при отсутствии объективных причин (санкции, погодные катаклизмы, изменения в законодательстве).

Искусственный дефицит опасен тем, что маскируется под рыночные колебания. Однако анализ данных и быстрая реакция помогут минимизировать убытки даже для микробизнеса.

Манипуляции на торгах

Картельные схемы на торгах — один из самых изощрённых способов обойти конкуренцию. Участники сговора на торгах координируют свои заявки, чтобы гарантировать победу «своим» компаниям и завысить стоимость контрактов.

Схема «Таран»: как вытесняют честных участников

Суть метода состоит в использовании подставных компаний, которые подают заявки со сниженными ценами, создавая видимость конкуренции. После того как реальные поставщики уходят с торгов, побеждает «нужный» участник с завышенной стоимостью.

Например, в 2023 году в тендере на поставку 100 компьютеров для школы 5 компаний в момент проведения торгов предложили цену 70 тыс. рублей за штуку, а шестая — 100 тыс. После победы шестой фирмы выяснилось, что первые 5 были подконтрольны одному владельцу. Их цель — создать иллюзию «демпинга» и вынудить независимых поставщиков отказаться от участия.

Последствия:

Бюджетные учреждения переплачивают за товары. В этом случае школа потеряла 3 млн рублей.

Честные компании теряют мотивацию участвовать в закупках.

Распределение лотов: негласный сговор между «конкурентами»

Участники картеля заранее договариваются, кто выиграет конкретный тендер. Остальные подают неконкурентные заявки или снимаются в последний момент.

К примеру, в 2023 году 4 поставщика канцтоваров для госучреждений разделили торги по регионам:

Компания «А» выигрывала тендеры в Москве.

Компания «Б» — в Санкт-Петербурге.

Компании «В» и «Г» — в Ростове и Казани.

Они избегали пересечений, а цены в их заявках всегда были на 10–15% выше рыночных.

Обнаружили сговор, когда аналитики ФАС заметили, что эти компании никогда не конкурируют во время торгов друг с другом. Проверка документов выявила общий чат менеджеров, где обсуждалось распределение лотов. Вина была доказана, а участники понесли ответственность.

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Методы выявления картельных сговоров

Картельные сговоры сложно выявить из-за их скрытности. Однако существуют методы, которые помогают обнаружить такие нарушения:

Анализ ценового поведения. Если цены у нескольких компаний совпадают или изменяются синхронно без объективных причин, это может быть признаком сговора. Мониторинг тендеров. Использование специализированных алгоритмов (например, системы «Маркер» ФАС) помогает выявлять подозрительные совпадения в заявках участников торгов. Анонимные сообщения. Сотрудники компаний или конкуренты могут сообщить о наличии картельного сговора в антимонопольные органы. Проверки и изъятие документов. Внезапные проверки позволяют обнаружить переписку или документы, подтверждающие факт сговора. Сравнение данных. Анализ открытых источников информации (например, бухгалтерской отчётности) может выявить схожие модели поведения компаний.

Чем грозит участие в картельном сговоре: административная и уголовная ответственность

Участие в картельных схемах в России влечёт жёсткие санкции — от многомиллионных штрафов до реальных тюремных сроков, что подчёркивает серьёзность ответственности за такие нарушения.

Согласно поправкам в ст. 178 УК РФ, за организацию картеля на обязательных торгах (44-ФЗ, 223-ФЗ) предусмотрены:

Лишение свободы до 5 лет + штраф 600-800 тыс. рублей (или доход за 1-3 года).

Принудительные работы до 5 лет с запретом занимать должности до 3 лет.

Для организованных групп и особо крупных нарушений предусмотрена следующая ответственность:

Срок заключения увеличивается до 6 лет, штраф — до 4 млн рублей (или доход за 2-3 года).

Если сговор привёл к ущербу свыше 47,5 млн рублей (особо крупный размер), применяется максимальная планка наказания.

Административные санкции для юридических лиц предусматривают:

Штраф до 5 млн рублей или конфискация доходов от сделки.

Дисквалификация руководителей на срок до 3 лет.

Для ИП и должностных лиц:

штраф до 800 тыс. рублей,

запрет на госзакупки до 2 лет.

Наказание ужесточается, если в процессе сговора был зафиксирован факт использования служебного положения или угроз, насилия или уничтожения имущества. В таких случаях срок лишения свободы достигает 7 лет, а штраф может составить до 5 млн рублей.

Однако законом предусмотрена и возможность уйти от уголовного преследования (ст. 178 УК РФ).

Освободиться от ответственности можно, если соблюсти следующие условия:

Добровольно сообщить о сговоре в ФАС до возбуждения дел.

Активно содействовать расследованию (предоставить переписки, документацию по требованию ведомства).

Полностью возместить ущерб + перечислить в бюджет 200% от суммы ущерба.

Суды учитывают не только прямой ущерб, но и потенциальное влияние на конкуренцию, что расширяет рамки ответственности даже для малого бизнеса.

Антимонопольные нарушения на примерах из разных отраслей

Картельные соглашения остаются серьёзной проблемой для мировой экономики. Ниже приведем 3 примера, демонстрирующих масштаб и последствия таких практик:

В 2016 году Европейская комиссия оштрафовала Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN и DAF на рекордные €2,93 млрд за сговор, длившийся с 1997 по 2011 год. MAN избежал ответственности, первым раскрыв картель, но всё же остался под ударом исков от пострадавших клиентов. В 2023 году ФАС России выявила факт ценового сговора среди продавцов TWS-наушников. Контролирующий орган выявил сразу несколько нарушений антимонопольного законодательства. На фоне этих событий доля рынка легальных брендов, включая Xiaomi и Apple, сократилась в пользу новых участников, реализующих поддельную продукцию. В Липецке была пресечена деятельность картеля, участвовавшего в 7 тыс. государственных закупок.

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