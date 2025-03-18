Когда нужно обновлять карточку товара на маркетплейсе?
Успех продаж на маркетплейсе во многом зависит от качества карточек товаров. Застой продаж, низкие позиции в поиске и потеря клиентов — все это может указывать на необходимость обновления. Но как понять, что пришло время для изменений? Давайте разберем основные ситуации, в которых требуется актуализировать информацию о вашем товаре. Регулярное обновление — инвестиция в рост ваших продаж.
- Истории
Содержание
- На маркетплейсе внесены изменения
- Продажи снизились, и позиция карточки в выдаче упала
- Информация в карточке устарела
- Покупателям не хватает сведений о товаре
- Запущена реклама или платное продвижение
- Ключевые слова в карточке неэффективны
- Подготовка к распродаже
- Обновление товарного ассортимента или смена сезона
На маркетплейсе внесены изменения
Маркетплейсы постоянно меняются, и эти изменения могут как помочь бизнесу расти, так и создать новые сложности. Если раньше достаточно было просто разместить товар, то теперь важно быстро реагировать на обновления платформы, чтобы не терять клиентов и доход.
Изменения касаются нескольких ключевых аспектов:
- Правила работы с ценами. Теперь маркетплейсы более строго регулируют скидки и минимальную цену. Если бизнес не следит за этими нюансами, он может потерять конкурентоспособность.
- Обновление алгоритмов выдачи. Товары могут оказаться ниже в поисковой выдаче, если продавец не учитывает новые критерии ранжирования.
- Логистика и условия хранения. Некоторые маркетплейсы меняют тарифы на доставку или требования к складам, что влияет на себестоимость товаров.
- Реклама и продвижение. Из-за новых инструментов и ограничений в рекламе требуется пересматривать стратегии продвижения.
Чтобы не терять позиции, важно:
- Следить за обновлениями — регулярно изучать новости площадки и тестировать новые инструменты.
- Пересматривать цены и акции — учитывать новые правила скидок, чтобы не попасть под санкции.
- Анализировать спрос — следить за изменениями алгоритмов и корректировать ассортимент.
- Оптимизировать логистику — оценивать, какие склады и способы доставки выгоднее.
- Используйте рекламу с умом — тестировать новые форматы продвижения и учитывать их эффективность.
Изменения на маркетплейсе — не проблема, а возможность для роста. Те, кто быстро адаптируется, получают больше клиентов и повышают продажи. Главное — действовать вовремя и не бояться обновлений.
Продажи снизились, и позиция карточки в выдаче упала
Маркетплейсы постоянно меняют алгоритмы, конкуренция растет, и даже успешный товар может внезапно потерять спрос. Если продажи снижаются, а карточка опускается в выдаче, важно не ждать, а быстро искать причины и исправлять ситуацию.
Есть несколько распространенных причин, по которым снижаются продажи:
- Конкуренты обновили цены или запустили акции. Если рядом появился аналогичный товар по более низкой цене, покупатели уходят к нему.
- Изменились алгоритмы маркетплейса. Платформа может иначе ранжировать товары, и ваша карточка потеряет охват.
- Низкий рейтинг и плохие отзывы. Если клиенты жалуются на качество или сервис, маркетплейс занижает позиции.
- Проблемы с логистикой. Долгая доставка, нехватка товара на складе — все это снижает шансы на покупку.
- Неактуальная карточка. Если фото, описание или ключевые слова устарели, товар хуже привлекает внимание.
Чтобы вернуть позиции и повысить продажи, нужно действовать комплексно:
- Анализировать конкурентов — проверьте их цены, акции и условия доставки. Возможно, пришло время пересмотреть своё предложение.
- Работать с карточкой — обновить фото, сделать описание более понятным, добавить нужные ключевые слова.
- Повышать рейтинг — отвечать на отзывы, улучшать качество обслуживания, предлагать бонусы покупателям.
- Использовать рекламу — запускать продвижение на маркетплейсе, тестировать новые форматы рекламы.
- Следить за остатками — убедиться, что товар всегда есть в наличии и доступен для быстрой отправки.
Снижение продаж — не повод для паники, а сигнал к тому, что пора менять стратегию. Те, кто быстро реагирует, не только восстанавливают позиции, но и находят новые точки роста.
Информация в карточке устарела
Эффективное создание карточек товаров на маркетплейсе помогает привлечь внимание покупателей и увеличить продажи. Если карточка не меняется месяцами, продажи могут начать падать. Покупатели ищут актуальную информацию, а маркетплейсы продвигают те товары, которые соответствуют их требованиям. Если фото, описание или характеристики устарели, карточка теряет охват, а бизнес — клиентов.
Если вы заметили устаревшую информацию, пора обновить карточку.
Обратите внимание на несколько признаков:
- Конкуренты выглядят лучше. У них свежие фотографии, понятные описания, больше отзывов.
- Просмотры есть, но покупок мало. Возможно, информация не отвечает на вопросы покупателей.
- Маркетплейс изменил требования. Если платформа ввела новые правила, старый формат карточки может работать хуже.
- Товар обновился. Изменился состав, комплектация или характеристики — значит, карточка тоже требует корректировки.
Чтобы карточка снова начала привлекать клиентов, нужно:
- Обновить фото. Сделать качественные снимки, добавить инфографику или видео.
- Переписать описание. Убрать лишнее, сделать так, чтобы текст был понятным и его было удобно читать.
- Проверить характеристики. Добавить новые параметры, если маркетплейс их требует.
- Работать с отзывами. Отвечать на комментарии, учитывать пожелания покупателей.
- Использовать актуальные ключевые слова. Проверить, какие запросы сейчас популярны, и добавить их в карточку.
Размещение карточек товаров на маркетплейсах — важный этап продаж. Грамотное заполнение карточек товаров на маркетплейсах повышает доверие покупателей и способствует росту продаж. Регулярно обновляйте ее, и маркетплейс сам начнет продвигать ваш товар.
По теме:
Новички на Wildberries и Ozon: правда, что продавцы перестали бояться выходить на маркетплейсы?
Самозапрет покупок на маркетплейсах: к чему готовиться селлерам
Покупателям не хватает сведений о товаре
Если человек открыл карточку, но не купил товар, возможно, он не нашел нужной информации. Как создавать карточки товара на маркетплейсах, чтобы привлечь внимание покупателей и повысить продажи? Чем понятнее и полнее описание, тем больше шансов, что товар добавят в корзину.
Факторы, которые могут отпугнуть клиента:
- Скучное или непонятное описание. Если текст написан сухо или слишком сложно, покупатель уходит.
- Недостаточно фото. Без детальных изображений сложно представить товар в реальности.
- Отсутствие важных характеристик. Размер, материал, способ применения — если чего-то не хватает, покупатель выбирает конкурента.
- Нет ответов на популярные вопросы. Если в отзывах спрашивают одно и то же, стоит добавить информацию в описание.
Как улучшить карточку:
- Добавьте живые фото. Покажите товар в действии, сфотографируйте его со всех ракурсов.
- Перепишите описание. Упростите текст, сделайте его полезным и читабельным.
- Заполните все характеристики. Чем больше точных данных, тем выше доверие к товару.
- Добавьте видео. Покажите, как товар выглядит в реальной жизни.
- Работайте с вопросами и отзывами. Добавляйте пояснения, чтобы другие покупатели сразу видели ответы.
Работа с карточками товаров на маркетплейсе требует внимания к деталям и регулярного обновления информации. Анализ карточек товара на маркетплейсах помогает выявить слабые места и улучшить их для повышения продаж.
Запущена реклама или платное продвижение
Реклама работает, если ее правильно настроить. Но просто включить продвижение карточек товара на маркетплейсах — не значит сразу получить продажи. Если не следить за процессом, деньги могут уйти, а результат будет слабым.
Причины, по которым реклама может не сработать:
- Плохо настроенная аудитория. Если показывать товар не тем людям, кликов будет много, а покупок — мало.
- Слабое оформление карточек товара на маркетплейсах. Даже при хорошей рекламе человек не купит, если фотографии некачественные, а описание неполное.
- Завышенная цена. Если у конкурентов дешевле, реклама привлечет трафик, но не продажи.
- Отсутствие тестирования. Без анализа сложно понять, какой формат объявления работает лучше.
Для того чтобы реклама была эффективной, необходимо учитывать несколько важных факторов:
- Настройте таргетинг. Определите, кому нужен ваш товар, и показывайте рекламу только этим людям.
- Улучшите карточку. Добавьте фото, понятное описание, укажите все характеристики.
- Анализируйте конкурентов. Сравните цены, условия доставки, оформление товаров.
- Запустите несколько вариантов рекламы. Разные тексты, изображения и аудитории помогут понять, что работает лучше.
- Контролируйте и корректируйте. Если реклама не приносит результатов, меняйте стратегию.
Реклама — мощный инструмент, но только в руках тех, кто умеет ее настраивать и анализировать.
По теме:
Wildberries рассказал подробности о своем аналоге TikTok
Продавцы стали меньше бояться конкуренции на маркетплейсах
Ключевые слова в карточке неэффективны
Если товар не выходит в топ поиска, значит, его сложно найти. Одна из причин — неправильно подобранные ключевые слова. Они должны соответствовать запросам покупателей, а не просто заполнять поле в описании.
Что может повлиять на результат:
- Слова не совпадают с реальными запросами. Например, продавец написал «удобная обувь для повседневной носки», а покупатели ищут «кроссовки для города».
- Частотность слишком низкая. Если ключи редкие, товар просто не найдут.
- Переспам. Если карточка перегружена ключевыми словами, она выглядит неестественно и отпугивает людей.
Как исправить ситуацию:
- Анализировать популярные запросы. Используйте сервисы статистики или изучите поисковые подсказки.
- Добавить точные формулировки. Покупатели ищут конкретное — «детский рюкзак для школы», а не просто «рюкзак».
- Обновлять ключевые слова. Тренды меняются, и популярные запросы тоже.
- Писать понятные тексты. Текст должен легко читаться, без нагромождения фраз.
Правильные ключевые слова помогают товару занять высокие позиции в поиске и привлечь покупателей без лишних затрат на рекламу.
Подготовка к распродаже
Когда покупатели ждут скидок, а конкуренты снижают цены, важно не просто поставить яркий ценник, а грамотно подготовиться. Без плана и анализа даже самые большие скидки не принесут прибыли.
Необходимо подготовиться заранее:
- Проверьте остатки. Если товара мало, акции быстро закончатся, а покупатели уйдут к конкурентам.
- Обновите карточки. Уточните описание, добавьте свежие фотографии и правильные ключевые слова, чтобы больше людей нашли ваш товар.
- Настройте рекламу. Без продвижения сложно выделиться, особенно когда предложений становится все больше с каждым днем.
- Продумайте скидки. Снижать цену наугад — рискованно. Важно понимать, насколько вы готовы уступить, чтобы остаться в прибыли.
- Подготовьте логистику. Если не успеть отправить заказы вовремя, можно получить плохие отзывы и потерять рейтинг.
Распродажи — не просто время скидок, а возможность привлечь новых покупателей и увеличить оборот. Чем тщательнее подготовка, тем больше шансов обойти конкурентов и заработать.
Обновление товарного ассортимента или смена сезона
Смена сезона или обновление ассортимента — не просто процесс вывода новых товаров на рынок. Это шанс привлечь внимание покупателей и увеличить продажи. Важно правильно подготовиться и учесть несколько ключевых моментов.
При обновлении ассортимента нужно:
- Проанализировать спрос. Изучите, какие товары пользовались популярностью в прошлом сезоне, а какие — нет. Это поможет решить, что оставить в продаже, а что убрать.
- Адаптировать цены. Обновление ассортимента часто сопровождается изменением цен. Убедитесь, что новые цены конкурентоспособны, и учитывайте изменения в себестоимости.
- Обновить описание товаров. Свежие фотографии, точные характеристики и актуальные ключевые слова помогут вашим товарам быстрее попасть к покупателям.
- Подготовить рекламную кампанию. Правильная рекламная стратегия может сыграть ключевую роль. Привлеките внимание покупателей к новому ассортименту с помощью социальных сетей и контекстной рекламы.
- Продумать логистику. Когда приходит новый товар, важно правильно организовать его доставку и хранение. Чем быстрее и качественнее будет обслуживание, тем лучше это скажется на вашем бизнесе.
Обновление ассортимента — отличный способ не только продать товар, но и укрепить отношения с клиентами, которые будут возвращаться, зная, что у вас всегда есть что-то новое и актуальное.
Фото в тексте: Freepik
Представим, что магазин одежды на маркетплейсе «Вайлдбериз» готовится к обновлению ассортимента в связи с наступлением нового сезона. В этом году они решили полностью обновить коллекцию, ориентируясь на последние модные тренды.
Шаги, которые они предприняли:
- Анализ прошедшего сезона. В прошлом году особенно популярными были осенние пальто и джинсы с высокой талией. Однако зимняя коллекция не оправдала ожиданий, так как большинство клиентов выбирали более легкие вещи. Этот анализ позволил магазину скорректировать стратегию закупок.
- Выбор новой коллекции. Учитывая текущие тенденции и предпочтения покупателей (полученные из анализа продаж и отзывов), магазин решил сосредоточиться на более легкой верхней одежде, такой как куртки и кардиганы, а также на стильных аксессуарах, которые будут актуальны в новом сезоне. В коллекцию вошли яркие куртки-бомберы, уютные кардиганы из кашемира, модные шарфы и сумки.
- Обновление цен. Новый ассортимент был привезен по более выгодным условиям от поставщиков, что позволило снизить цены на некоторые позиции. Например, новые летние платья, которые были закуплены в большем объеме, теперь стоят на 10% дешевле, чем предыдущие модели. Это позволило предложить клиентам более привлекательные цены и повысить конкурентоспособность.
- Описание для карточки товара на маркетплейсе «Вайлдбериз». Для каждой позиции были созданы подробные и привлекательные описания.
- Ключевые слова. Включены ключевые слова, по которым клиенты ищут подобные товары на Wildberries (например, «куртка бомбер женская», «куртка оверсайз», «весенняя куртка»).
- Фотографии. Яркие, качественные фотографии товара с разных ракурсов, демонстрирующие его преимущества. Добавлены фотографии моделей в куртке.
- Видео. К некоторым товарам добавлено короткое видео, демонстрирующее качество материала и посадку куртки.
- Рекламная кампания. Для продвижения обновленного ассортимента магазин запустил рекламную кампанию, ориентированную на сезонные скидки и акционные предложения. Реклама нацелена на целевую аудиторию с учетом анализа прошлого сезона.
Через месяц после запуска обновленного ассортимента магазин отметил рост продаж на 25% по сравнению с предыдущим сезоном, и довольных клиентов стало больше. Это подтверждает эффективность проведенных мер по обновлению ассортимента и оптимизации карточек товаров.
Обновление товарного ассортимента или смена сезона — важный шаг для бизнеса, позволяющий поддерживать интерес клиентов и соответствовать текущим тенденциям.
Обновлять карточки товара на маркетплейсе нужно не только при очевидных проблемах (падение продаж, устаревшая информация), но и при любых изменениях, влияющих на видимость и привлекательность товара: изменения правил маркетплейса, запуск рекламных кампаний, смена сезона или ассортимента.
Регулярный мониторинг и оптимизация карточек товаров на маркетплейсах гарантируют максимальную эффективность и постоянный рост продаж.
Фото на обложке: Freepik
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть бизнес по франшизе»
- 1 Платформенная экономика добавила 6,3 трлн рублей в российский ВВП в 2024 году 80% продавцов на маркетплейсах ― малые и средние предприятия 23 июня 14:25
- 2 Китайский маркетплейс Poizon начал прямые поставки в Россию Товары можно заказывать на русскоязычном сайте и в приложении 19 июня 11:50
- 3 Ozon запустил автоматизированную систему замеров крупногабаритных грузов Устройство справляется с объектами весом от 250 грамм до 1 тонны 19 июня 10:02
- 4 СДЭК и Sellmonitor представили цифровую платформу для продавцов маркетплейсов Новое решение объединяет инструменты логистики и аналитики 17 июня 14:12