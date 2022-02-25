Как конфликт России и Украины влияет на курс криптовалют

Биткоин-энтузиасты давно превозносят ценность криптовалюты как надежного убежища, позволяющего застраховаться от инфляции и других рисков на традиционных рынках. Но через несколько часов после того, как в четверг войска Росси вошли на территорию Украины, криптовалюты резко упали.

Биткоин — цифровой актив, который чаще всего называют альтернативой золоту — упал на 8% в течение нескольких часов после ввода ройсских войск в Украину, его цена упала до $34 413 за монету. Эфир блокчейна Ethereum рухнул на 7% до $2 404 за единицу.

Конкурент Ethereum — Solana, популярная среди создателей NFT, тоже упала на 10% до $83. Даже Shiba Inu, мем-коин, который в прошлом году вырос на 49 000 000%, вопреки логике, просел на 10%.

По данным рыночного трекера CoinMarketCap, за последние сутки общий объем криптовалютного рынка потерял $160 млрд, упав на 10% с момента начала военных действий.

Конечно, криптовалюта — не единственный актив, который упал на фоне новостей о конфликте или даже в преддверии этого события.

Европейский базовый индекс Stoxx 600 упал на 2% после открытия в четверг. Аналитики ожидают, что индекс S&P 500 сократится на 7% в ближайшие недели. Но тот факт, что криптовалюты падают одновременно с другими активами, противоречит имиджу биткоина как надежного актива

За последний год, по мере того как все больше институциональных инвесторов «поймали волну» криптовалют, стоимость биткоина и его аналогов все теснее следовала за традиционными рынками — падала при падении обычных акций и росла на более широких «бычьих» настроениях.

«Корреляция между криптовалютами и акциями в течение последних нескольких месяцев была высокой как на фоне макроэкономических новостей, связанных с инфляцией, так и в связи с геополитической ситуацией между Россией и Украиной», — сказал Крис Дик, количественный трейдер в компании B2C2. — Она показывает, что биткоин в данный момент ведет себя как рисковый актив, а не как "убежище", которым его называли несколько лет назад».

Некоторые лидеры индустрии криптовалют расценивают постепенную интеграцию биткоина с традиционными рынками как фундаментальный сдвиг в ценности монеты как актива — хотя пока и не могут понять его логики.

«Мы, вероятно, находимся в новом режиме, нежели в последние полтора года, — написал в четверг в Твиттере CEO криптовалютного рынка FTX Сэм Банкман-Фрид. — Нам еще предстоит увидеть, как все будет происходить».

Другие криптоэнтузиасты утверждают, что «фундаментальные» ценности криптовалют не изменились и что спад в четверг — это возможность для «выкупа падения», пока цены на низком уровне.

Викрам Суббурадж, CEO индийской криптовалютной биржи Giottus, сказал, что «нынешний кризис — это возможность инвестировать в криптоактивы по более низкой цене».

Безусловно, биткоин вполне может восстановиться, как это уже бывало в прошлом. К вечеру четверга по гонконгскому времени биткоин уже сократил потери до 5% по сравнению со стоимостью днем ранее.

Но, возможно, главный аргумент, который опровергает ценность биткоина как «цифрового золота» — курс реального золота. В то время как цены на большинство активов упали на новостях о войне, его фактическая цена выросла, достигнув в четверг 13-месячного максимума и приблизившись к отметке $2 тыс. за унцию.

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