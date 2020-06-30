Удаленка — это сложно и небезопасно (но это можно исправить)

Компании вынужденно перешли на удаленку, но сейчас многим даже нравится этот формат работы. Стоит ли всем возвращаться в офисы? Может, удаленка – это новая реальность? На самом деле у IT-директоров, руководителей и собственников есть сомнения. Так, по данным НАФИ, лишь 27% сотрудников достаточно информационно грамотны, чтобы не допустить утечек с домашних компьютеров. Действительно ли удаленка может быть безопасна для бизнеса и выгодно ли это экономически? Эксперты называют одним из самых простых и надежных вариантов переход на технологию VDI. Rusbase разобрался, что это такое, как работает и в чем ее преимущества.

Согласно недавним опросам, до трети российских компаний после пандемии коронавируса согласны оставить часть сотрудников на удаленной работе. Главным аргументом в пользу такого формата называют экономию средств. Компания меньше тратит на аренду офисов, а сотрудник экономит время и деньги на поездках.

Но при дистанционной работе возникает и немало трудностей. Главные проблемы – организация рабочего места сотрудника и обеспечение информационной безопасности. Второе особенно актуально для крупных компаний, имеющих дело с коммерческой тайной, интеллектуальной собственностью и персональными данными клиентов.

Зарекомендовавшим себя решением для перевода сотрудников на удаленку является технология VDI.

Что это такое?

VDI – это инфраструктура для создания виртуальных рабочих мест. Виртуальные машины создаются на одном сервере и пользователь получает к нему доступ с любого конечного устройства. Инфраструктура VDI замкнута в рамках сети компании.

Преимущества технологии VDI – в простоте настройки, масштабирования и обслуживания как отдельных рабочих столов, так и всей VDI инфраструктуры. С помощью VDI можно за очень короткое время обеспечить стандартными рабочими местами любое, даже большое, количество сотрудников.

И в этом кроется решение одной из главных проблем, с которыми компании столкнулись, переходя на удаленку.

В апреле 2020 года многим организациям пришлось в срочном порядке искать по 200-300, а то и больше – по числу сотрудников, отправляемых на работу домой – новых ноутбуков. Такого количества техники в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга попросту не было. А производители в Китае как раз ограничили свои мощности, и новых поставок пришлось бы ждать долго. Но даже в случае единовременной закупки необходимого железа всё это еще нужно было подключить, настроить, обеспечив безопасный доступ к ресурсам компании. VDI снимает большую часть этих вопросов. Сотрудников можно отправлять работать удаленно хоть на домашнем компьютере, а подключение к рабочему месту с набором корпоративных программ сводится к нескольким типовым манипуляциям IT-специалиста.

Плюс VDI в том, что мы можем предоставить доступ к производительному рабочему месту пользователя со стандартным корпоративным программным обеспечением даже с очень маломощного устройства. Это может быть тонкий клиент или обычный домашний компьютер пользователя, не обязательно современный. Например, с решением VMware Workspace ONE компания получит управляемое IT-отделом рабочее место, к которому пользователь может получить доступ с любого своего устройства, даже, скажем, с планшета. Конечно, это менее комфортно, но тоже возможно. Во всяком случае, рабочий процесс не остановится. Мария Уколова, директор департамента информационных технологий компании «КРОК»

Как обеспечивается безопасность?

Еще одно глобальное и очевидное преимущество VDI – высокий уровень безопасности данных. Данные не загружаются на рабочий компьютер конечного пользователя, то есть сотрудника. Отсюда их невозможно скопировать или каким-либо образом скомпрометировать. Кроме того, IT-служба всегда может отследить перемещение данных внутри сети и проконтролировать уровни доступа каждого сотрудника.

Сотрудник с помощью VDI подключается к рабочему месту, размещенному в дата-центре компании. Таким образом, компания точно знает, какие данные ему доступны. Эти данные нельзя скопировать. Технология VDI также исключает проникновение в корпоративную сеть вируса с домашнего компьютера пользователя, что вполне реально, например, при подключении через VPN. С VDI на конечном устройстве пользователя фактически видна только картинка, а обратно передаются движения мышки и то, что набирается на клавиатуре. На первом месте – безопасность и защита интеллектуальной собственности компании. Мария Уколова



Таким образом, данные компании хранятся на сервере, а не на конечном устройстве. Это помогает защитить их в случае взлома или кражи пользовательского компьютера.

Как обслуживать?

Как уже говорилось, установка и настройка виртуальных рабочих мест занимает гораздо меньше времени, чем при доступе через VPN и других вариантах. Вообще VDI существенно экономит время и ресурсы IT-отдела и, соответственно, компании. С этой технологией любые проблемы на устройствах сотрудников решаются удаленно. Ведь по факту рабочие места находятся на серверах в дата-центре.

Третье важное преимущество VDI – повышение гибкости управления рабочим окружением для пользователя. Что это значит? IT-отдел получает контроль над рабочим местом, и ему больше не нужно физическое присутствие, чтобы решать текущие проблемы сотрудника. Многие заказчики рассказывают, что когда они переводили сотрудников на удаленную работу через VPN, приходилось почти не спать по несколько дней. В VDI очень многие процессы связанные с подготовкой и настройкой рабочего места пользователя автоматизированы или могут быть автоматизированы. В итоге время подготовки одного рабочего места — от заявки до начала работы сотрудника — сокращается с нескольких рабочих дней до одного-двух часов, в некоторых случаях даже меньше. Мария Уколова

Время на выполнение типовых операций IT-специалистом сокращается в десятки раз. Например, для обновления рабочих мест 1000 сотрудников нужно буквально до нескольких часов. То есть работа, которая при обычной организации рабочих мест может занять дни и недели, теперь может быть завершена за одну ночь в перерыве между рабочими сменами офиса.

Технология VDI позволяет также решить проблему производительности рабочего места. Если сотрудники компании должны работать в тяжелых программах, вроде специализированного ПО для инженеров и архитекторов (CAD/CAM), то их практически невозможно без потерь перевести на работу из дома – многие компьютеры просто не рассчитаны на подобную производительность. А оборудовать новые домашние рабочие станции дорого и долго. С VDI сотрудники могут продолжать работать в привычных средах и программах даже со стареньких домашних машин, которые, по сути, выполняют роль устройств ввода-вывода.

Примеры решений на VDI

Кейс №1

На одном из российских металлургических комбинатов на виртуальные рабочие места переводили операторов рабочих мест на постах внутри металлообрабатывающих станков. Раньше на каждом посту стояли компьютеры, которые было не очень удобно обслуживать. По сути компьютер нужен был лишь для работы пары приложений и веб-браузера. Теперь на посты установили тонкие клиенты, которые, в отличие от старых десктопов, не ломались в суровых условиях эксплуатации, не требовали обслуживания и автоматически настраивались для обеспечения доступа к VDI рабочим станциям. Да и сотрудникам стало удобнее и комфортнее работать на новом рабочем месте.

Кейс №2

Крупный издательский холдинг Condé Nast с началом ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, был вынужден отправить всех сотрудников в Москве на удаленную работу. И тут пригодились решения на основе VDI. Компания обратилась к «КРОК», который предоставил дополнительные серверные мощности с программным обеспечением для создания удаленных рабочих мест. Чтобы перевести на удаленку 300 сотрудников и продолжить работу в прежнем темпе и объеме, потребовалось меньше недели.

В целом технология VDI подходит для быстрого развертывания и масштабирования виртуальных мест для компаний любого формата, отрасли и количества сотрудников. Технология позволяет быстро и с минимальными затратами средств и ресурсов отправить на удаленную работу сотни и тысячи сотрудников практически без потери времени и производительности.