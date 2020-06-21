Оксана Лаврентьева закроет бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl и займется новой компанией

Владелица компании «Русмода», которой принадлежат бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl, Оксана Лаврентьева объявила о закрытии брендов.

Коллекции сезона весна-лето 2021 станут для них последними. После выпуска оба бренда прекратят существование.

«Я приняла решение переформатировать бизнес и открыть новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. В “& Co” войдет моя надежная проверенная команда, которой я предложила стать моими партнерами. Все будущие совладелицы компании — женщины», — написала Лаврентьева в своем телеграм-канале.

Лаврентьева отметила, что давно планировала запустить свою линию одежды под брендом OLOLOL.

«В ближайшее время мы начнем работу над новой маркой и планируем, что следующим летом в продажу поступит первая коллекция бренда OLOLOL», — заключила она.

Фото на обложке: Instagram