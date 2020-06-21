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Истории

Оксана Лаврентьева закроет бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl и займется новой компанией

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Владелица компании «Русмода», которой принадлежат бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl, Оксана Лаврентьева объявила о закрытии брендов.

Оксана Лаврентьева закроет бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl и займется новой компанией

Коллекции сезона весна-лето 2021 станут для них последними. После выпуска оба бренда прекратят существование.

«Я приняла решение переформатировать бизнес и открыть новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. В “& Co” войдет моя надежная проверенная команда, которой я предложила стать моими партнерами. Все будущие совладелицы компании —  женщины», — написала Лаврентьева в своем телеграм-канале.

Лаврентьева отметила, что давно планировала запустить свою линию одежды под брендом OLOLOL.

«В ближайшее время мы начнем работу над новой маркой и планируем, что следующим летом в продажу поступит первая коллекция бренда OLOLOL», — заключила она.

Фото на обложке: Instagram 

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