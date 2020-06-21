Оксана Лаврентьева закроет бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl и займется новой компанией
Владелица компании «Русмода», которой принадлежат бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl, Оксана Лаврентьева объявила о закрытии брендов.
Коллекции сезона весна-лето 2021 станут для них последними. После выпуска оба бренда прекратят существование.
«Я приняла решение переформатировать бизнес и открыть новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. В “& Co” войдет моя надежная проверенная команда, которой я предложила стать моими партнерами. Все будущие совладелицы компании — женщины», — написала Лаврентьева в своем телеграм-канале.
Лаврентьева отметила, что давно планировала запустить свою линию одежды под брендом OLOLOL.
«В ближайшее время мы начнем работу над новой маркой и планируем, что следующим летом в продажу поступит первая коллекция бренда OLOLOL», — заключила она.
Фото на обложке: Instagram
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