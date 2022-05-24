Стартап Lonestar собирается разместить центры обработки данных на Луне

Стартап Lonestar Data Holdings собирается разместить центры обработки данных внутри полых лавовых трубок на Луне. В компании предполагают, что это наиболее безопасное место, которое позволит сохранить накопленные человечеством знания даже в случае глобальной катастрофы. Ранее Lonestar договорилась о запуске прототипа ЦОД на борту двух лунных посадочных модулей Intuitive Machines.

«Если мы этого не сделаем, что произойдет с нашими данными на Земле?» — комментирует основатель и CEO Lonestar Data Holdings Кристофер Стотт. — Банк семян может быть затоплен из-за последствий изменения климата. Он может быть разрушен и по иной причине, например, из-за войны или кибератаки».

В компании полагают: одно из преимуществ хранения данных на Луне — относительно простая связь, ведь ее ближняя сторона всегда обращена к Земле. Поэтому компания набирает опыт и уже «запускает первый в мире веб-сервер на Международной космической станции», говорится в ее пресс-релизе.

Компания Lonestar уже подписала контракт с финансируемой НАСА аэрокосмической компанией Intuitive Machines на запуск первых демонстраций технологий на Луну в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Начальный тест проводится только с использованием программного обеспечения. Аппаратное обеспечение посадочного модуля Intuitive Machines Nova-C хранит данные прототипа Lonestar.

Во время второго запуска, запланированного на 2023 год, Lonestar планирует отправить на поверхность Луны свой первый аппаратный прототип с 16 ТБ памяти.

Излишне говорить, что компании предстоит преодолеть немало препятствий. Прежде всего, каким бы ни был груз, чрезвычайно трудно совершить мягкую посадку на Луну. На этом этапе трудности не заканчиваются: резкие колебания температуры и постоянная космическая радиация усложняют функционирование центра обработки данных.

Вот почему Lonestar планирует хранить свои центры внутри лавовых трубок, где среда гораздо стабильнее. Но стоит отметить, что пока это лишь гипотеза, и никто не спускался в них, не говоря уже об установке серверного оборудования.

В перспективе проект обеспечил бы инфраструктуру для передачи данных, которая необходима для нашего присутствия на Луне.

Но сначала туда придется добраться.

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