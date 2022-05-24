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Истории

Стартап Lonestar собирается разместить центры обработки данных на Луне

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Стартап Lonestar Data Holdings собирается разместить центры обработки данных внутри полых лавовых трубок на Луне. В компании предполагают, что это наиболее безопасное место, которое позволит сохранить накопленные человечеством знания даже в случае глобальной катастрофы. Ранее Lonestar договорилась о запуске прототипа ЦОД на борту двух лунных посадочных модулей Intuitive Machines.

Стартап Lonestar собирается разместить центры обработки данных на Луне

«Если мы этого не сделаем, что произойдет с нашими данными на Земле?» — комментирует основатель и CEO Lonestar Data Holdings Кристофер Стотт. — Банк семян может быть затоплен из-за последствий изменения климата. Он может быть разрушен и по иной причине, например, из-за войны или кибератаки».

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В компании полагают: одно из преимуществ хранения данных на Луне — относительно простая связь, ведь ее ближняя сторона всегда обращена к Земле. Поэтому компания набирает опыт и уже «запускает первый в мире веб-сервер на Международной космической станции», говорится в ее пресс-релизе.

Компания Lonestar уже подписала контракт с финансируемой НАСА аэрокосмической компанией Intuitive Machines на запуск первых демонстраций технологий на Луну в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

  • Начальный тест проводится только с использованием программного обеспечения. Аппаратное обеспечение посадочного модуля Intuitive Machines Nova-C хранит данные прототипа Lonestar. 
  • Во время второго запуска, запланированного на 2023 год, Lonestar планирует отправить на поверхность Луны свой первый аппаратный прототип с 16 ТБ памяти.

Излишне говорить, что компании предстоит преодолеть немало препятствий. Прежде всего, каким бы ни был груз, чрезвычайно трудно совершить мягкую посадку на Луну. На этом этапе трудности не заканчиваются: резкие колебания температуры и постоянная космическая радиация усложняют функционирование центра обработки данных.

Вот почему Lonestar планирует хранить свои центры внутри лавовых трубок, где среда гораздо стабильнее. Но стоит отметить, что пока это лишь гипотеза, и никто не спускался в них, не говоря уже об установке серверного оборудования.

В перспективе проект обеспечил бы инфраструктуру для передачи данных, которая необходима для нашего присутствия на Луне.

Но сначала туда придется добраться.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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