Большинство удаленщиков не хотят возвращаться в офис из-за долгих поездок — опрос

Многие сотрудники хотят продолжать работать удаленно (хотя бы частично) даже после пандемии. И дело не в ненависти к офису, а в долгой и порой мучительной дороге до него.

Опросы показывают: сотрудники хотят сохранить возможность работать удаленно даже после пандемии. Ради этого они согласны на сокращение зарплаты и даже сменить место работы.

По данным опроса Hubble HQ, для 79% респондентов главное преимущество удаленной работы в том, что не нужно ездить на работу.

И это не удивительно. Исследование психолога Дэниела Канемана установило, что поездки на работу занимают первое место среди самых невыносимых ежедневных активностей человека. При этом с каждым годом ситуация ухудшалась.

По данным отчета Urban Mobility от Texas A&M Transportation Institute за 2021 год, годовые потери времени в дороге выросли с 20 (1982 год) до 54 часов (до начала пандемии) на человека. Стоимость этих потерь также увеличилась с $15 до $101 млрд. В регионах с большим числом рабочих мест и дорогим жильем, ситуация, как правило, еще хуже, так как люди вынуждены жить далеко от работы.

С начала пандемии поездки на работу значительно сократились. По оценкам Texas A&M, в 2020 году годовые потери времени в дороге упали до 27 часов на человека. Но даже этот показатель не совсем верно отражает ситуацию. Например, для жителей США, работу которых можно выполнять из дома, потери приблизились к нулю (на конец 2020 года 71% из них работали удаленно).

В результате работники, которые в течение многих лет были вынуждены посещать офисы, внезапно получили возможность не пользоваться машиной, автобусом или электричкой ежедневно. Многие из них перебрались подальше от места работы, чтобы снизить затраты. А значит, если им потребуется туда вернуться, ежедневные поездки, вероятно, станут еще тяжелее.

Неудивительно, что большинство хочет этого избежать. С другой стороны, удаленная работа также имеет несколько недостатков.

Данные Microsoft показывают, что этот формат приводит к разрозненности коллектива. Это мешает внедрению инноваций и групповому мышлению.

Даже сторонники удаленной работы, такие как COO Github Эрика Брешиа, отмечают, что продолжают инвестировать в офисные пространства, которые помогут «объединиться и сменить обстановку». Более 70% сотрудников Github работают удаленно.

На прошлой неделе Facebook представила VR-приложение Horizon Workrooms, предназначенное для работы в виртуальном офисе. Пока оно работает не идеально, но со временем эти технологии будут совершенствоваться, чего не скажешь о физическом мире.

Перегруженность дорог возникла не случайно — в течение десятилетий транспортная инфраструктура испытывала недостаток инвестиций. А жилищная политика, в свою очередь, сделала жизнь вблизи крупных городов невероятно дорогой.

Самолеты, поезда и автомобили не ускорили путь от точки A к B, а, по некоторых оценкам, даже замедлили.

Ситуация с офисной работой отражает технологические тренды. Когда дело доходит до байтов, инновации стремительно развиваются, однако в случае с атомами все движется намного медленнее. Неудивительно, что многие предпочтут VR-офисы Цукерберга вместо того, чтобы ежедневно тратить время и силы на дорогу.

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