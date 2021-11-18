7 трендов мобильного банкинга, которые останутся с нами надолго

О том, как будут развиваться мобильные приложения банков, на примере обновленного «ВТБ Онлайн» рассказал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Сфера мобильного банкинга меняется быстро, а пандемия только ускорила этот процесс. Однако тенденции развития онлайн-банков в ближайшие годы хорошо видны экспертам.

Усиление безопасности

В 2021 году российские банки фиксируют рекордно высокую активность мошенников. Недавно мы подсчитали, что за девять месяцев число атак выросло в полтора раза. При этом, по нашей статистике, в каждом седьмом случае злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга.

Это подталкивает банки еще сильнее защищать средства клиентов. Например, у пользователей Revolut есть возможность войти в личный кабинет с помощью отпечатка пальца. При желании клиенты могут отключить некоторые функции по своей карте: запретить снятие наличных в банкоматах или бесконтактные платежи.

Клиентская база «ВТБ Онлайн» за год выросла на четверть, нашим приложением пользуются уже более 12 млн человек, что сопоставимо с населением крупного мирового мегаполиса. Поэтому нашим приоритетом в этом году стало обеспечение дополнительной защиты средств пользователей.

Например, в нашем чат-боте организован сбор данных о номерах телефонах мошенников и фишинговых сайтах, которые мы анализируем и передаем на дальнейшую блокировку. В октябре только эта опция позволила выявить более 100 тыс. номеров мошенников. Еще до конца года в «ВТБ Онлайн» появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты могли убедиться в благонадежности ссылки на оплату стороннего ресурса.

Голосовое управление

«Алиса» от «Яндекса», Alexa от Amazon, Siri от Apple — эти голосовые ассистенты существенно упрощают нашу жизнь и помогают быстрее совершать привычные действия. Пока не все ими пользуются, но уже через пару лет виртуальные помощники будут чуть ли не в каждом приложении — и речь не только о банках.

Мы начали развивать своего голосового ассистента в начале 2021 года. Он уже научился консультировать клиентов почти по 1,5 тыс. различных вопросов: ипотеке, кредитам наличными, картам и другим продуктам — а еще он может помочь быстро оплатить мобильную связь, перевести деньги клиенту ВТБ по номеру телефона, заказать SIM-карту и многое другое.

С момента запуска он помог почти 200 тыс. клиентов перевести деньги и оплатить сотовую связь на сумму свыше 15 млн рублей. По мере дополнения функций эта цифра будет неуклонно расти.

Персонализация

Конкуренция на рынке банковских приложений постоянно усиливается: уже недостаточно быстро и качественно предоставлять финансовые услуги клиентам — важно уметь предугадывать нужды конкретного пользователя. Например, в приложении Alipay можно настраивать главный экран под свои задачи с помощью функции выбора блоков — это помогает ускорить доступ к нужным продуктам.

Такая возможность есть и у наших клиентов: они могут выбирать, каким будет главный экран приложения с помощью магазина виджетов. Их можно редактировать, перемещать или скрывать. Также мы сделали возможным менять цвет нижнего меню и фон приложения на iPad. В мобильном банке темную тему использует уже каждый пятый пользователь, так что для планшетов эта новинка тоже пригодится.

Упрощенный вход в приложение

Банковское приложение должно быть простым и понятным абсолютно для всех. Чтобы войти в онлайн-банк, клиент не должен преодолевать тысячу препятствий, а сразу переходить к нужным сервисам. При этом нужно сохранять высокий уровень защиты.

К этой задаче интересно подошли разработчики приложения Bunq: клиент может сам устанавливать время, в течение которого он остается авторизованным в приложении. Это помогает быстрее получать к нему доступ при переключении на другие сервисы.

Мы пошли немного по другому пути: дали возможность клиентам входить в приложение с помощью умных часов или браслета — достаточно поднести устройство к телефону, и вход осуществлен.

Также сейчас необязательно быть нашим клиентом, чтобы бесплатно протестировать «ВТБ Онлайн» — для этого достаточно скачать приложение, ввести ФИО, номер телефона и дату рождения, после этого сразу будет доступно 90% самых популярных сервисов для ежедневного банкинга.

Контроль регулярных расходов

Прозрачность всех операций и полный анализ расходов и доходов — еще один тренд, который будет только набирать обороты. Пользователям важно контролировать свои деньги, а банкам — помогать анализировать траты и в идеале давать советы, как сэкономить или заработать.

Подобные сервисы есть у многих банков и финтех-компаний. Например, в шведском приложении Klarna, которое предоставляет услугу рассрочки, собрана информация обо всех покупках. Это помогает пользователям полностью контролировать все свои операции.

В прошлом году мы представили сервис анализа личных финансов, а в этом существенно его доработали. Статистика стала доступна по любому продукту ВТБ, в том числе по кредитам, ипотеке и брокерским счетам. Клиенты могут посмотреть свои траты за любой период по категориям: «Авиабилеты», «Транспорт», «Супермаркеты» и т.д. Кроме того, мы начали давать финансовые советы клиентам. Например, как получить налоговый вычет за обучение или лечение.

Автоматизация и упрощение накоплений

Сфера инвестиций и сбережений всегда воспринималась как нечто очень сложное и недоступное для большинства людей. В последние годы произошли кардинальные изменения: на рынке появляется множество предложений для получения пассивного дохода и стимулирования накоплений — и их число будет только расти.

В дальнейшем банки будут стремиться автоматизировать процесс накоплений и инвестиций, чтобы клиенты откладывали средства с минимальными для себя усилиями. Например, сегодня сервис Vivid Money предлагает клиентам кешбэк, который может выплачиваться в виде ценных бумаг или их долей. Таким образом клиент, проводя обычные транзакции по карте, увеличивает свой инвестиционный портфель.

Что касается нас, то мы недавно запустили сберегательные челленджи к накопительному счету «Копилка», которые помогут клиентам откладывать свои деньги регулярно. Также нашим пользователям доступна настройка автопополнения счета — при поступлении зарплаты, при покупках по карте или просто каждый месяц.

Сближение сервисов для частных лиц и бизнеса

В России этот тренд пока развит не так сильно, так как сервисы для бизнеса часто выводятся в отдельное приложение. Но за рубежом многие необанки уже предлагают управление бизнесом и счетами частного лица в одном приложении: например, N26, Bunq, Monese и Starling. Думаю, что увеличение числа самозанятых в России подстегнет развитие подобных сервисов в банковских приложениях для частных лиц.

В «ВТБ Онлайн» в этом году появился личный кабинет для самозанятых. С помощью нового сервиса пользователи могут не только дистанционно зарегистрироваться в ФНС, но и учитывать доходы, формировать чеки, отправлять их своим заказчикам и клиентам — и все это в несколько кликов.

Также теперь в приложении можно уплачивать налоги, пользоваться услугами страхования и получать справки о доходах и постановке или снятии с учета.