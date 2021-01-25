Монетизация на YouTube: почему количество подписчиков не всегда имеет значение

На канале Кристал Вашер всего 7231 подписчиков, но при этом он приносит ей стабильный доход. Ее опыт будет полезен и другим начинающих владельцам YouTube-каналов.

Мы часто слышим истории о людях, которые создали канал на YouTube, набрали сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров и теперь получают огромный доход. Однако о тех, кто только начинает наращивать аудиторию, практически ничего не известно.

На момент написания этой статьи (26 октября 2020 года) на канале Кристал Вашер было 7231 подписчиков.

Скриншот: Кристал Вашер

Он загрузила всего пять видео и больше года не выпускала нового контента. Тем не менее в течение шести месяцев Вашер стабильно получала около $500 в месяц.

Скриншот: Кристал Вашер

С начала 2020 года она заработала $4418,40 и набрала 5 тысяч подписчиков. Однако расширение аудитории не повлияло на ее доход.

Скриншот: Кристал Вашер

Вашер поделилась четырьмя советами, которые помогут зарабатывать на небольшом Youtube.

Сосредоточьтесь на просмотрах

Когда дело доходит до монетизации, количество просмотров под видео играет гораздо большую роль, чем число подписчиков на канале.

Конечно, чем больше аудитория, тем больше просмотров получит ролик сразу после выхода. По идее это помогает алгоритмам YouTube определять, стоит ли продвигать видео.

Однако даже на каналах с миллионами подписчиков бывают относительно низкие показатели просмотра. В таком случае небольшой аккаунт в той же нише может заработать больше, если его ролик увидят больше человек.

Выберите свою нишу

Владелец канала получает деньги, когда люди просматривают рекламу в его роликах. Рекламодатели могут самостоятельно выбирать, в каких видео разместить свой контент.

Система работает как аукцион: чем больше рекламодателей захотят добавить свои ролики в ваше видео, тем больше вы заработаете за один просмотр.

На данный момент на YouTube популярна реклама образовательных программ. Если ваш ролик называется «Покупка акций для начинающих», создатели инвестиционных программ, скорее всего, будут конкурировать между собой за право показать в нем свою рекламу.

Вот почему у некоторых YouTube-каналов более высокая стоимость рекламы за тысячу показов (CPM — cost per thousand).

По данным Media Shark, средний CPM на YouTube составляет от $6 до $8. Канал Вашер посвящен образовательному контенту и видеоинструкциям, поэтому ее CPM достиг $90 на тысячу показов.

Скриншот: Кристал Вашер

Показатель RPM (revenue per mile) — это доход за каждую тысячу просмотров, который получает создатель после того, как YouTube забирает свой процент. Вашер зарабатывает около $0,05 за просмотр видео — что намного выше среднего, так как конкуренция за показ рекламы в ее нише намного выше.

Поэтому чтобы заработать больше, лучше сосредоточиться на конкретной области, в которой рекламодатели готовы платить большую стоимость за клик.

Чтобы выявить самые прибыльные ниши на YouTube, обратите внимание на рекламу в роликах. Если несколько вставок продвигают одни и те же продукты или обращены к определенной аудитории, скорее всего, вам стоит двигаться в этом направлении.

Изучите YouTube SEO

После того, как вы выбрали прибыльную сферу, стоит перейти к изучению YouTube SEO. Зрители, которые на вас не подписаны, могут найти ваши ролики двумя способами:

Поиск на YouTube. Пользователь ищет видео по ключевым словам или запросу.

Пользователь ищет видео по ключевым словам или запросу. Предложенные видео. YouTube рекомендует ваши ролики тем, кто просматривает аналогичные.

Оба способа помогают начинающим создателям контента получить больше просмотров. Но чтобы это сработало, заголовки видео должны быть оптимизированы под SEO. Таким образом YouTube будет знать, какой теме посвящено видео, и предлагать его в поиске.

Узнать популярные запросы очень легко. Введите в поисковую строку YouTube тему, корой хотите посвятить видео. По мере ввода система будет отображать раскрывающийся список с предложениями — это фразы, по которым люди ищут ролики.

Скриншот: Кристал Вашер

Добавив одну из них в заголовок, вы увеличите свои шансы заработать больше просмотров и, соответственно, денег.

Вы также найти похожие популярные видео и оптимизировать свой ролик так, чтобы он попал в рекомендации после них. Для этого выполните поиск по ключевой фразе и отсортируйте результаты по количеству просмотров.

Скриншот: Кристал Вашер

Затем обратите внимание на ключевые слова в заголовках популярных видео и включите их аналоги в название своего контента.

Например, у Вашер 43% просмотров приходят из рекомендаций, а 20% — из поиска YouTube по теме видео.

Скриншот: Кристал Вашер

Уделяйте внимание качеству

Некоторые владельцы YouTube-каналов считают, что загружать новый контент нужно каждый день — так его заметит алгоритм платформы. Но большинству людей трудно поддерживать такой темп и создавать при этом высококачественный контент.

Конечно, последовательные публикации позволят продвинуться намного дальше, однако это не значит, что без них не обойтись.

Если ваши видео будут иметь достаточную образовательную или развлекательную ценность, чтобы привлечь внимание зрителя, значит YouTube будет их продвигать. Таким образом вы сможете получать стабильный доход в течение нескольких месяцев за работу, в которую вложили силы и время.

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