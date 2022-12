Как развивался многолетний конфликт Илона Маска и Apple

Противостояние Маска и Apple началась несколько лет назад. Впервые миллиардер выразил неприязнь к компании еще в 2015 году, пошутив, что туда уходят худшие сотрудники Tesla.

«Они наняли людей, которых мы уволили, — рассказал Маск в интервью немецкой газете Handelsblatt. — Мы в шутку называем Apple “кладбищем Tesla”. Если вы не справитесь с работой в Tesla, то пойдете в Apple».

В 2016 году Маск предположительно пытался занять место Тима Кука. В своей книге Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century Тим Хиггинс пишет, что в то время Тим Кук предложил Apple купить Tesla. Маск сказал, что хочет занять должность гендиректора, а Кук якобы согласился. Однако затем Маск объяснил, что хочет быть CEO не только Tesla, но и Apple.

Согласно книге, которая цитирует источник, слышавший, как Маск пересказывал это событие, Кук сказал «пошел ты» и повесил трубку. Маск и Apple опровергли эти сообщения.

«Был момент, когда я попросил о встрече с Куком, чтобы обсудить покупку Tesla, — написал Маск в Twitter после выхода книги в прошлом году. — Никаких условий приобретения не выдвигалось. Он отказался от встречи. Tesla стоила примерно 6% от сегодняшней цены».

В 2018 году в интервью для Recode Маск сказал, что продукты Apple теряют новизну. «Конечно, я по-прежнему считаю, что Apple делает отличные телефоны. Я все еще пользуюсь iPhone и всем остальным, — сказал миллиардер. — Но раньше Apple выпускала продукты, которые поражали людей. И она по-прежнему создает отличные продукты, но их меньше».

По словам Маска, Tesla старается избегать ошибок, которые допускает Apple в отношении интереса потребителей. «Не думаю, что люди обязательно бегут в магазин за iPhone 11, — сказал он. — Но в Tesla мы хотим создавать продукты, которые просто нравятся людям и заставляют их сердца замирать».

В 2020 году Маск выступил на конференции Satellite, где раскритиковал ПО iPhone. По его словам, «технологии не улучшаются сами по себе» и как пользователь iPhone он недоволен некоторыми из последних обновлений.

Ослабление конфликта

В ноябре 2022 года Маск объявил «войну» Apple в уже удаленной публикации в Twitter, заявив, что компания монополизирует рынок и препятствует свободе слова. «Apple практически прекратила размещать рекламу в Twitter, — писал миллиардер 28 ноября. — Они ненавидят свободу слова в Америке?».

Позже CEO Tesla добавил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store, не назвав причин. Маск даже заявил о готовности создать собственный смартфон на случай, если это произойдет.

В ноябре текущего года Фил Шиллер, старший исполнительный директор Apple, который управляет App Store, удалил свой аккаунт в Twitter. На него были подписаны несколько сотен тысяч человек. Это произошло вскоре после того, как Маск разблокировал учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа.

В том же месяце миллиардер раскритиковал App Store за то, что магазин собирает комиссию в 30%. «Знаете ли вы, что Apple облагает секретным налогом в 30% все ваши покупки в App Store?», — написал он в Twitter.

Ранее Маск неоднократно жаловался на высокие сборы. Например, в 2021 году он назвал их «глобальным налогом на интернет». Теперь его как владельца Twitter может напрямую затронуть комиссия Apple: компания контролирует распространение приложений для iPhone и iPad и взимает 15-30% от стоимости большинства покупок в сервисах для iOS.

Однако вскоре конфликт пошел на спад. В начале декабря стало известно, что Маск встретился с Куком, и они устранили «недопонимание». CEO Apple заверил, что компания не собирается удалять приложение Twitter из своего магазина.

3 декабря во время трансляции на Twitter Spaces Маск также рассказал, что Apple в полной объеме возобновила покупку рекламы в соцсети. В первом квартале 2022 года Apple была ведущим рекламодателем в Twitter — на ее долю приходилось 4% доходов соцсети.

До прихода Маска Twitter и Apple поддерживали довольно взаимовыгодные отношения. Apple часто анонсировала на сайте свои продукты, а в 2011 году даже интегрировала в iOS возможность делать публикации в Twitter.

В будущем у Маска также может появиться новый повод для нападок на Apple: в течение многих лет ходят слухи о том, что компания планирует производить собственные полностью автономные электромобили. Однако пока проект под кодовым названием Project Titan, похоже, находится на ранней стадии, а Маск уже заявлял, что не видит в нем угрозы для Tesla.

