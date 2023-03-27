Нейросеть создала коллекцию мебели для IKEA

Один из последних экспериментов агентства – обучение модели ИИ на фотографиях архивных каталогов IKEA. Вот что у них получилось.

ИИ доказал свою эффективность в генерации текстов, изображений и даже музыки. Но могут ли алгоритмы создать новый стул для IKEA? Именно это решило проверить дизайнерское агенство Space10, которое финансируется мебельным гигантом.

Ретрофутуристичный дизайн от ИИ

Space10 запустила совместный проект с видеожурналистом Джоссом Фонгом и дизайнером Ароном Филки, чтобы изучить потенциал использования генеративного ИИ в дизайне. Вместо того, чтобы работать с публично доступной моделью, они обучили Stable Diffusion на изображениях из каталогов IKEA за 1970-е и 1980-е годы.

Как отмечает Александра Зеннер из Space10, «Это наглядно продемонстрировало потенциальное использование обучающих данных».

Фото в тексте: Joss Fong, Áron Filkey / Space10

Изображения, созданные при помощи этих двух наборов данных, отражают общую эстетику этих временных периодов. В то время как вдохновленные 1970-ми дизайны красочны, игривы и изобилуют закругленными углами, изображения, основанные на 1980-х, выглядят минималистично и отличаются чистыми линиями и прямыми углами.

В то же время все они по качеству схожи с IKEA, в том числе используют натуральное дерево и подходят для небольших пространств.

Фото в тексте: Joss Fong, Áron Filkey / Space10

Менеджер по инновациям IKEA CBF Себастьян Уэлтер считает, что такие проекты могут предвещать демократизацию дизайна.

«Вместо того, чтобы позволять дизайнерам только придумывать новые формы, любой, кто в какой-то момент станет участвовать в дизайн-проекте, теперь может присоединиться к процессу с самого начала, — говорит он. — Это сразу же привлекает гораздо больше людей на этапе разработки концепции».

ИИ обожает трехногие табуреты

Чтобы проиллюстрировать потенциал искусственного интеллекта в дизайне, Space10, Фонг и Филки также сняли короткометражный фильм о творчестве в эпоху ИИ. Изображения, сценарий и даже озвучка в нем созданы при помощи генеративных алгоритмов, что заставляет зрителя усомниться в том, какую роль человеческая креативность играет в дизайне.

Впрочем, разработанная коллекция демонстрирует и недостатки технологии. Изображения существующей мебели могу научить алгоритмы базовым концепциям дизайна, но не законам природы. В частности, несколько стульев выглядят впечатляюще, но непрактично и даже опасно. Одним недостает ножек, другим — центра тяжести, из-за чего человек упадет, как только сядет.

Генеративный ИИ позволяет с легкостью придумывать новые визуальные идеи, но точная настройка запросов и совершенствование результатов все еще требуют опыта. «Нужны знания дизайнера, чтобы курировать и создавать эти концепции» — отмечает Райан Шерман из Space10.

Кажется, пока ИИ лучше всего использовать как партнера для мозгового штурма, но не как замену дизайнеров, считает Зеннер. «Сейчас я рассматриваю искусственный интеллект скорее как соавтора, — говорит она. — Как что-то, что усиливает наш собственный творческий потенциал, а не обязательно то, что уничтожит его или полностью изменит».

Фото в тексте: Joss Fong, Áron Filkey / Space10

В то же время генеративный ИИ может привести к тому, что дизайнеры в большей степени перейдут на роль арт-директоров. В частности, им придется отсеивать небезопасные табуретки на трех ногах, а также разрабатывать правильные запросы и постоянно уточнять данные для обучения, чтобы убедиться, что ИИ не застопорится, изобретая один и тот же вид мебели снова и снова.

Фото в тексте: Joss Fong, Áron Filkey / Space10

«Датасеты нужно постоянно обучать и чистить, — объясняет Зеннер. — Роль куратора будет чрезвычайно важна, чтобы гарантировать, что вы не будете привязаны к одной идее или концепции».

Не только эстетика, но и этика

IKEA уже несколько лет использует Space10 в качестве внешнего партнера для исследования таких новейших технологий, как ИИ, дополненная реальность и Web3. «Space10 устроена так, чтобы понимать, как могла бы выглядеть IKEA в будущем», — говорит Шерман.

В дополнение к этому, IKEA также внедряет новинки и, среди прочего, уже использует искусственный интеллект для автоматизации. «Мы изучаем, как больше использовать ИИ по всей цепочке создания стоимости» — добавляет Уэлтер. В рамках этого процесса компания даже создала внутреннюю команду по этике данных, которая должна гарантировать «честный, ответственный и прозрачный подход к ИИ».

Фото в тексте: Joss Fong, Áron Filkey / Space10

В свою очередь, Space10 намерена продолжить изучение алгоритмов, в том числе для архитектуры и дизайна 3D-пространств. В ближайшем будущем агентство собирается и дальше экспериментировать с технологией, в том числе провести конкурс ИИ-дизайна.

«Эта область движется невероятно быстро, — говорит Зеннер. — Мы постоянно узнаем новое. ИИ учится, и мы больше узнаем об ИИ. Это работает в обе стороны».

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Фото на обложке: Moma okgo / Shutterstock