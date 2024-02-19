Не только Neuralink: 4 конкурента Илона Маска в области нейроинтерфейсов

В конце января Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Продукт называется Telepathy, и с его помощью пациенты могут управлять телефоном и компьютером силой мысли.
Можно предположить, что Илон Маск лидирует в этой области, но на деле нейрокомпьютерные интерфейсы устанавливают людям уже около двадцати лет (первая операция была проведена в 2004 году).
Рассказываем о четырех наиболее серьезных конкурентах Neuralink.
Blackrock
Большинство пациентов, которым имплантировали нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ), используют устройства от Blackrock. Трудно оценить их точное количество, но по самым надежным данным, НКИ установлен менее чем у 50 человек по всему миру. Примерно у 40 из них — продукция Blackrock.
Фото в тексте: Blackrock Neurotech
Blackrock Neurotech (не стоит путать с инвестиционной компанией Blackrock), чья штаб-квартира находится в Юте, была основана в 2008 году. Устройства Blackrock помогают людям с тяжелыми формами паралича силой мысли управлять устройствами и пользоваться интернетом.
Нескольким людям имплант Blackrock позволяет водить автомобиль. Другие восстановили осязание. Однако, как утверждают руководители в этой сфере, в будущем технологию могут применять совершенно по-другому. Сооснователь Blackrock Флориан Солцбахер считает, что однажды она пригодится спасателям, военным и другим трудоспособным людям.
BrainGate
В 2004 году BrainGate разработала самый первый имплантируемый нейроинтерфейс для человека, опираясь на исследования, проводимые в Брауновском университете в конце 1990-х годов. Текущее устройство BrainGate «размером с таблетку детского аспирина» производится компанией Blackrock.
Имплант состоит из двух и более устройств, и на каждом из них расположено до 100 электродов, которые тоньше человеческого волоса. Его устанавливают на поверхность мозга, поверх коры, в области, отвечающие за движения конечностей и речь.
Первое устройство BrainGate вживили Мэтью Нэглу, который в результате ножевого ранения был парализован ниже шеи. Операция позволила Нэглу стать выдающимся игроком в Pong (симулятор настольного тенниса). Он умер в 2007 году из-за развития сепсиса, не связанного с испытанием. В 2004-2009 годах то же устройство первого поколения получили еще три пациента.
Сейчас BrainGate проводит клинические испытания BrainGate2 — нейроинтерфейса второго поколения, предназначенного для людей с тетраплегией, таких как Нэгл. Исследование началось в 2009 году и должно завершиться в 2038 году. BrainGate2 уже установили 15 пациентам.
Synchron
Synchron из Бруклина разработала один из самых крошечных и минимально инвазивных нейроинтерфейсов. Его успешно имплантировали нескольким людям по всему миру, в том числе из Австралии (в 2020 году) и США (в 2022 году). В отличие от многих подобных устройств, стентрод Synchron устанавливается не поверх серого вещества мозга, а внутри кровеносных сосудов в голове человека.
Устройство вводится в голову через небольшой металлический сетчатый стент. Чтобы преобразовывать мысли в действия, в основные кровеносные сосуды в верхней части черепа рядом с моторной корой имплантируют небольшой каркас из электродов. Затем устройство, напоминающее кардиостимулятор и расположенное в грудной клетке, беспроводным путем передает сигналы от мозга к гаджету.
В 2022 году Маск, который, по сообщениям, в то время был недоволен тем, что Neuralink медленно развивалась, обратился к CEO Synchron, нейрохирургу Томасу Оксли, с предложением инвестировать в компанию. В том же году сооснователь и бывший президент Neuralink Макс Ходак вложился в Synchron.
В разговоре с Bloomberg Ходак заявлял, что не хочет, чтобы инвестиции в конкурента Neuralink воспринимали в негативном ключе. «Я уверен, что и они скоро начнут проводить операции на людях», — сказал он.
Научные учреждения по всему миру
Несколько других университетов также проводят разовые операции с нейроинтерфейсами. Некоторые из них представляют собой видимые устройства, которые располагаются на голове человека и требуют проводного подключения к компьютеру, чтобы считывать сигналы мозга.
Жительница Канады Энн Джонсон, которая после инсульта не могла говорить почти 20 лет, восстанавливает эту способность с помощью нейроинтерфейса от Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Фото в тексте: NeuroRestore, Onward
Нидерландец Герт-Ян Оксам использует рюкзак, который передает сигналы от двух электродных сеток, установленных в голову, другому импланту в позвоночнике. Это помогает ему снова ходить после того, как он повредил спинной мозг, попав в аварию на велосипеде. Устройство устанавливали исследователи из Лозаннского университета в Швейцарии.
Что еще предстоит сделать Neuralink
Технологии Neuralink и Blackrock не сильно отличаются друг от друга. Однако устройство Neuralink похоже не на крошечную расческу, а оснащено более чем 1 тыс. тонких электродов, распределенных по 64 нитям.
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Согласно деталям исследования, Neuralink разработала робота-хирурга, «чтобы надежно и эффективно вставлять нити импланта N1 в соответствующую область мозга». Неизвестно, насколько сильно в проведении операции задействован человек.
Следующая задача — доказать, что устройство помогает людям вновь стать самостоятельными. Например, сможет ли пациент с синдромом «запертого человека» с его помощью совершать покупки в интернете?
В соцсети X Маск сообщил, что первыми пользователями будут те, кто потерял способность пользоваться конечностями. «Представьте, что Стивен Хокинг мог бы печатать быстрее, чем наборщик текста или аукционист. Это и есть цель», — написал он.
«Наши мысли и чувства — не просто инженерная проблема, — сказал нейробиолог Анил Сет в разговоре с BBC. — Не думаю, что стратегия, которую Маск успешно применяет в создании электромобилей и ракет, легко переносится в эту область».
Фото на обложке: kovop /
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