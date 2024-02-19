Не только Neuralink: 4 конкурента Илона Маска в области нейроинтерфейсов

Можно предположить, что Илон Маск лидирует в этой области, но на деле нейрокомпьютерные интерфейсы устанавливают людям уже около двадцати лет (первая операция была проведена в 2004 году).

В конце января Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Продукт называется Telepathy, и с его помощью пациенты могут управлять телефоном и компьютером силой мысли.

Blackrock

Большинство пациентов, которым имплантировали нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ), используют устройства от Blackrock. Трудно оценить их точное количество, но по самым надежным данным, НКИ установлен менее чем у 50 человек по всему миру. Примерно у 40 из них — продукция Blackrock.

Фото в тексте: Blackrock Neurotech

Blackrock Neurotech (не стоит путать с инвестиционной компанией Blackrock), чья штаб-квартира находится в Юте, была основана в 2008 году. Устройства Blackrock помогают людям с тяжелыми формами паралича силой мысли управлять устройствами и пользоваться интернетом.

Нескольким людям имплант Blackrock позволяет водить автомобиль. Другие восстановили осязание. Однако, как утверждают руководители в этой сфере, в будущем технологию могут применять совершенно по-другому. Сооснователь Blackrock Флориан Солцбахер считает, что однажды она пригодится спасателям, военным и другим трудоспособным людям.

BrainGate

В 2004 году BrainGate разработала самый первый имплантируемый нейроинтерфейс для человека, опираясь на исследования, проводимые в Брауновском университете в конце 1990-х годов. Текущее устройство BrainGate «размером с таблетку детского аспирина» производится компанией Blackrock.

Имплант состоит из двух и более устройств, и на каждом из них расположено до 100 электродов, которые тоньше человеческого волоса. Его устанавливают на поверхность мозга, поверх коры, в области, отвечающие за движения конечностей и речь.

Первое устройство BrainGate вживили Мэтью Нэглу, который в результате ножевого ранения был парализован ниже шеи. Операция позволила Нэглу стать выдающимся игроком в Pong (симулятор настольного тенниса). Он умер в 2007 году из-за развития сепсиса, не связанного с испытанием. В 2004-2009 годах то же устройство первого поколения получили еще три пациента.

Сейчас BrainGate проводит клинические испытания BrainGate2 — нейроинтерфейса второго поколения, предназначенного для людей с тетраплегией, таких как Нэгл. Исследование началось в 2009 году и должно завершиться в 2038 году. BrainGate2 уже установили 15 пациентам.

Synchron

Synchron из Бруклина разработала один из самых крошечных и минимально инвазивных нейроинтерфейсов. Его успешно имплантировали нескольким людям по всему миру, в том числе из Австралии (в 2020 году) и США (в 2022 году). В отличие от многих подобных устройств, стентрод Synchron устанавливается не поверх серого вещества мозга, а внутри кровеносных сосудов в голове человека.

Устройство вводится в голову через небольшой металлический сетчатый стент. Чтобы преобразовывать мысли в действия, в основные кровеносные сосуды в верхней части черепа рядом с моторной корой имплантируют небольшой каркас из электродов. Затем устройство, напоминающее кардиостимулятор и расположенное в грудной клетке, беспроводным путем передает сигналы от мозга к гаджету.

В 2022 году Маск, который, по сообщениям, в то время был недоволен тем, что Neuralink медленно развивалась, обратился к CEO Synchron, нейрохирургу Томасу Оксли, с предложением инвестировать в компанию. В том же году сооснователь и бывший президент Neuralink Макс Ходак вложился в Synchron.

В разговоре с Bloomberg Ходак заявлял, что не хочет, чтобы инвестиции в конкурента Neuralink воспринимали в негативном ключе. «Я уверен, что и они скоро начнут проводить операции на людях», — сказал он.

Научные учреждения по всему миру

Несколько других университетов также проводят разовые операции с нейроинтерфейсами. Некоторые из них представляют собой видимые устройства, которые располагаются на голове человека и требуют проводного подключения к компьютеру, чтобы считывать сигналы мозга.

Жительница Канады Энн Джонсон, которая после инсульта не могла говорить почти 20 лет, восстанавливает эту способность с помощью нейроинтерфейса от Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Фото в тексте: NeuroRestore, Onward

Нидерландец Герт-Ян Оксам использует рюкзак, который передает сигналы от двух электродных сеток, установленных в голову, другому импланту в позвоночнике. Это помогает ему снова ходить после того, как он повредил спинной мозг, попав в аварию на велосипеде. Устройство устанавливали исследователи из Лозаннского университета в Швейцарии.

Что еще предстоит сделать Neuralink

Технологии Neuralink и Blackrock не сильно отличаются друг от друга. Однако устройство Neuralink похоже не на крошечную расческу, а оснащено более чем 1 тыс. тонких электродов, распределенных по 64 нитям.

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Согласно деталям исследования, Neuralink разработала робота-хирурга, «чтобы надежно и эффективно вставлять нити импланта N1 в соответствующую область мозга». Неизвестно, насколько сильно в проведении операции задействован человек.

Следующая задача — доказать, что устройство помогает людям вновь стать самостоятельными. Например, сможет ли пациент с синдромом «запертого человека» с его помощью совершать покупки в интернете?

В соцсети X Маск сообщил, что первыми пользователями будут те, кто потерял способность пользоваться конечностями. «Представьте, что Стивен Хокинг мог бы печатать быстрее, чем наборщик текста или аукционист. Это и есть цель», — написал он.

«Наши мысли и чувства — не просто инженерная проблема, — сказал нейробиолог Анил Сет в разговоре с BBC. — Не думаю, что стратегия, которую Маск успешно применяет в создании электромобилей и ракет, легко переносится в эту область».

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Фото на обложке: kovop / Shutterstock