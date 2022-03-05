Средняя стоимость NFT начинает падать. Лопнет ли этот пузырь?

NFT-рынок, похоже, начинает остывать. Согласно данным NFT-трекера NonFungible, за последнее время средняя рыночная стоимость невзаимозаменяемых токенов резко упала — от рекордных $6,9 тысяч в начале года до менее чем $2 тысяч. Неужели рынку NFT скоро придет конец?
Несомненно, некоторые признаки говорят о том, что ажиотаж вокруг NFT начинает спадать. Однако в этой ситуации намного больше нюансов, а число трейдеров, приходящих в эту сферу, лишь увеличивается.
Вероятно, одними из факторов, которые способствуют общему спаду, являются глобальная неопределенность и политические волнения. «За последнюю неделю произошло значительное снижение минимальной стоимости, вероятно, на 40%, на самые популярные NFT», — рассказал журналист Bloomberg и криптоинвестор Аарон Браун.
Некоторые коллекционеры начали продавать в убыток.
Один из пользователей продал NFT из известной коллекции Bored Ape Yacht Club за $224 тысячи, потеряв $67,8 тысячи.
Все более пристальное внимание со стороны регуляторов США также может влиять на спад рынка. На этой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о том, что изучит, являются ли NFT ценными бумагами и следует ли их регулировать как таковые.
Однако спад затронул не все NFT-маркетплейсы. Как сообщает DappRadar, за последнюю неделю продажи картинок из коллекции Bored Ape Yacht Club выросли на 59%, а из CryptoPunks — на целых 118%.
«Объемы торгов снижаются в целом, но спрос, измеряемый числом уникальных трейдеров и количеством продаж растет», — рассказал аналитик DappRadar Педро Эррера.
Пока трудно сказать, куда движется рынок NFT. И, возможно, это будет не первым падением в криптомире, за которым следует рост.
Фото на обложке: Hassel Stock /
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