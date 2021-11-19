Не только деньги: как получить максимум от конкурса стартапов

RB.ru вместе с организаторами и победителями Visa Everywhere Initiative рассказывает, для чего участвовать в конкурсах стартапов и как правильно подготовиться к ним.

Конкурсы для стартапов — это ещё одна возможность для развития молодой технологической компании. Но далеко не все основатели готовы в них участвовать. Некоторые сомневаются в готовности к презентации проекта, другие не всегда знают, какие плюсы получат от таких программ.

Visa Everywhere Initiative — международная программа по развитию инноваций и конкурс идей для финтех-стартапов, развивающихся в сферах платежей и розничной торговли. Всего на участие в программе в России подали заявки более 600 компаний.

По правилам конкурса, 100 проектов эксперты Visa и партнеры конкурса отобрали в преакселератор, из них 10 прошли в интенсивную программу развития стартапа — акселератор, а победителями стали три компании. Они разделили 7 млн рублей. Партнеры конкурса этого года — «Альфа-банк», ВТБ, «Газпромбанк», «МТС Банк», «Райффайзенбанк» и «Сбер».

В чем польза конкурсов для стартапов?

Деньги и не только

Участие в программе — это отличный способ получить дополнительное финансирование для проекта. Кроме того, часть конкурсов предлагает возможность запустить пилот, а это тоже хорошая возможность развивать и масштабировать ваш проект.

Артемий Круглов, Глава Инновационной студии Visa в Москве

Одна из главных возможностей, которую мы предоставляем, — это масштабирование продукта. У корпораций есть ресурсы, чтобы ярче подсветить продукт, донести его до новой аудитории. Если, конечно, они поверят в этот продукт.

Ценный фидбек

Чтобы развивать продукт, необходимо регулярно получать обратную связь как от пользователей, так и от потенциальных инвесторов. Участие в конкурсе — отличная возможность показать свой проект экспертам отрасли и потенциальным клиентам и сразу получить их отзывы. Они будут полезны при дальнейшем развитии и улучшении продукта.

«Стартапы и корпорации по-разному оценивают проекты и решения, — отмечает Артемий Круглов. — Visa Everywhere Initiative собирает экспертизу участников рынка и помогает посмотреть на свой проект глазами банков и крупных компаний, узнать о сильных и слабых сторонах, а также понять, с чем можно и нужно работать».

Алексей Толстик, CEO, co-founder стартапа Mandarin

Программа Visa Everywhere Initiative помогла нам получить экспертизу по продукту и его функционалу, а также узнать о возможностях, которые мы часто сами не видим. Времени на изучение глобального опыта не хватает.

Василий Кузнецов, CEO стартапа SweetCard.Onboarding

Мы считали, что у нас замечательный продукт, что он хорошо решает задачи крупных банков. Участие в программе и обратная связь от экспертов помогли нам взглянуть на него под другим углом. Мы увидели недоработки и отметили самые полезные качества нашего продукта.

Возможность завести полезные контакты

Другой плюс конкурса — вы сможете завести новые знакомства с представителями как других стартапов, так и корпораций. А это ваши потенциальные клиенты, партнеры и сотрудники. Если вы оставите о себе хорошее впечатление, то велик шанс, что к вам кто-то обратится.

Артемий Круглов отмечает, что участники конкурса «много общаются друг с другом и получают возможность поделиться опытом, узнать об интересных решениях, найти партнеров и единомышленников».

Кирилл Кривоносов, СEO компании GetMeBack

Главная ценность конкурса — экспертная поддержка. Хорошие акселераторы всегда привлекают сильные компании и серьезных инвесторов. Когда GetMeBack прошел акселератор, банки заинтересовались проектом. Эксперты крупных компаний задают нам вопросы, дают советы по улучшению сервиса. Помимо этого, есть еще несколько важных преимуществ — продвижение и возможность рассказать о проекте, интересные и полезные знакомства.

Возможность рассказать о проекте

Далеко не у всех стартапов есть рекламный бюджет. Участие в конкурсе — это хороший способ рассказать о своей компании без дополнительных затрат. При этом обращаться вы будете напрямую к своей целевой аудитории. Она узнает о вашем проекте не через рекламу, а непосредственно от основателя.

«Участие в программе Visa Everywhere Initiative и взаимодействие с крупными компаниями помогают привлечь внимание новой аудитории, новых рынков к проекту и со временем вывести решение в новые страны, если этого хочет команда», — отмечает Артемий Круглов.

Новый стимул для работы

Начинающие команды, работающие над своим проектом, могут легко потерять мотивацию, особенно если столкнулись с непредвиденными трудностями. Участие в конкурсе и подготовка к нему могут стать стимулами для доработки проекта; устранение его недостатков поможет обрести дополнительную мотивацию, а заодно проверить собственную идею на прочность, посмотреть, какие конкуренты есть в вашей области.

«Победа очень воодушевила команду, — рассказывает Алексей Толстик. — Мы получили оценку наших усилий, нашего видения и верифицировали его не только с Visa, но и с руководством digital-подразделений крупнейших российских банков. Это многого стоит».

«За короткое время нам удалось доработать функционал продукта, получить реальных заказчиков и деньги на завершение IT-разработки. Нас будто перенесли на 6–12 месяцев вперед. Команда получила огромную поддержку и мотивацию», — отмечает Василий Кузнецов.

Как получить максимум от конкурса стартапов?

Если вы и ваша команда решили участвовать в конкурсе стартапов, то можете воспользоваться следующими рекомендациями.

Оцените готовность и соответствие формату

Во-первых, проверьте, соответствует ли ваш продукт условиям участия в конкурсе. На какой стадии развития находится стартап? Есть ли у вас продажи, выручка? Есть ли еще критерии, по которым вы можете не пройти?

«Часто команды описывают не настоящее, а желаемое будущее своего проекта. Программа для стартапов — другой формат. Задача Visa Everywhere Initiative — помогать уже работающим компаниям развивать бизнес. Нам нужны проекты, у которых есть минимально жизнеспособный продукт (MVP) и продажи. Команды с перспективными идеями могут заявить о себе другим способом — например, в прошлом году мы проводили хакатон, куда звали команды именно с идеями. Сегодня есть много разных конкурсов, которые помогут доработать проект на разных стадиях его развития. Поэтому в начале стоит оценить, подходит ли ваш проект под правила конкурса, куда вы подаете заявку для участия», — рассказывает Артемий Круглов.

Во-вторых, оцените состояние вашей команды. Решите, действительно ли вам нужно участвовать в конкурсе? Есть ли у вашей команды все необходимые ресурсы, в том числе желание и время? Иногда ответ на этот вопрос может оказаться отрицательным — ничего страшного в этом нет.

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«Не стоит участвовать во всех конкурсах подряд, — советует Алексей Толстик. — Их очень много. Некоторые компании не успевают работать над бизнесом, а только и делают, что участвуют в конкурсах. Все-таки бизнес первичен. Это не нужно забывать».

«Информация о Visa Everywhere Initiative несколько раз попадалась мне на глаза, но подавать заявку на участие я не решался. Программа акселератора очень насыщенная: тщательный отбор компаний, а затем интенсивный курс обучения. Масштаб мероприятия пугал. Но когда многие коллеги, партнеры и друзья стали присылать мне сведения об этом конкурсе с вопросом: "Не хотите поучаствовать?", я понял, что время пришло», — рассказывает Кирилл Кривоносов.

Поставьте четкую цель

Решите, что именно вы хотите получить от участия в конкурсе. Это не всегда и не обязательно денежный приз. Вашими целями могут быть PR, поиск новых партнеров, потенциальный пилот или проверка вашей идеи на прочность. После того, как цель определена, можно приступать к подготовке.

Изучите состав жюри

Очень многое в конкурсах зависит от того, как вас воспринимает жюри. Поэтому заранее узнайте, кто будет оценивать стартапы, на что они в первую очередь обращают внимание, какие вопросы задают. Не помешает выяснить то же самое и о представителях партнёров конкурса.

Грамотно заполните заявку

К заявке на каждый конкурс подходите индивидуально. Не надо автоматически копировать текст из раздела «О компании» с вашего сайта. Лучше уделите время тексту и подчеркните те качества вашего продукта, которые будут актуальны для конкурса и на которые следует обратить внимание организаторам и жюри. Слишком длинный текст писать тоже не стоит. Старайтесь писать кратко и по делу.

Подготовьтесь к питчу

Заранее решите, о каких сильных сторонах своего проекта вы хотите рассказать, что необходимо подчеркнуть и что можно опустить. В идеале — отрепетируйте выступление с кем-то из сотрудников и попросите задать вам вопросы: так вас не застанут врасплох. И помните, что дружелюбный тон очень важен — превращать презентацию в стендап не стоит, но небольшая уместная шутка и улыбка вам точно не повредят.

Алексей Толстик рассказывает: «Подготовка заняла две недели. В течение первой верифицировали концепцию и детали пилотного проекта для презентации. На второй неделе оформляли наработки и продолжали мозговой штурм с командой. Последний слайд доработали в ночь перед презентацией. Конечно, я много репетировал, больше 10 раз точно. В том числе с хронометражем».

«Нет волшебных слов, которые заставят жюри выбрать именно ваш стартап, — отмечает Артемий Круглов. — Оцениваются сам проект, выступление во время его презентации, присутствие компании на рынке, финансовые показатели и многое другое. Мы смотрим на опыт, но это не значит, что ждем только профи с двадцатью годами работы на рынке. Важно то, насколько люди горят идеей, и готовы ли они к долгосрочному, продуктивному сотрудничеству».