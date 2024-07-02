Все, что нужно знать о пожарных проверках на предприятии

Государство предъявляет высокие требования к пожарной безопасности на предприятии. Несоблюдение установленных правил грозит серьезными штрафами и приостановкой деятельности. А это колоссальные убытки, проблемы с персоналом и партнерами. Поэтому важно знать, как проходят проверки пожарной безопасности, какие документы подготовить и всегда ли обоснованы требования пожарной инспекции. В статье узнаете, как проводится проверка пожарной безопасности, что именно проверяет инспектор и за что предусмотрена административная ответственность.

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Кем проводится проверка пожарной безопасности?

Ответственность за соблюдение пожарной безопасности на предприятиях несет Государственный пожарный надзор (подразделение МЧС). Осуществляет выездную и документарную проверку в установленном порядке аттестованный инспектор.

Как понять, что это именно он?

Инспектор должен быть в форме МЧС с эмблемой госпожарнадзора.

Сотрудник предъявляет удостоверение с указанием должности.

Инспектор должен предъявить распоряжение на проверку, в котором также указаны его данные, как ответственного лица.

В распоряжении на проверку пожарной безопасности может быть указано несколько сотрудников. Лицам, не указанным в распоряжении, можно на совершенно законных основаниях отказать в проверках.

Виды проверок пожарной инспекции

Проверки могут плановыми и внеплановыми, документарными и выездными. Плановые проверки согласовываются с прокуратурой. Информация о планируемых проверках публикуется на сайте МЧС до 31 декабря года, предшествующего проверке. Предприятия включаются в план по следующим показателям:

Прошло 3 года с момента ввода объекта в эксплуатацию или изменения его назначения.

Последняя плановая проверка проводилась более 3 лет назад.

Организация работает в области образования, здравоохранения, социальной сферы – такие объекты проверяются ежегодно.

За 3 дня до проверки представитель ведомства в обязательном порядке предупреждает о своем визите и согласовывает время. В рамках плановых проверок пожарная инспекция без предупреждения приехать не может.

Внеплановые проверки организуются и проводятся, если:

Не устранены нарушения, которые были выявлены в ходе предыдущей проверки.

На территории предприятия появился новый объект.

По причинам форс-мажорного характера не была проведена проверка по утвержденному плану.

Изменена категория риска для организации.

Прокуратура или другие вышестоящие инстанции приняли такое решение.

Поступила жалоба на нарушение пожарной безопасности.

Внеплановые проверки проводятся без предупреждения — могут предупредить за сутки до визита. Инспектор приезжает на объект, осматривает помещения, проверяет документы.

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Порядок проверки документов, связанных с пожарной безопасностью организации аналогичен плановым мероприятиям и согласовывается заранее, за 3 дня до посещения. Выездные проверки направлены на обследование объектов предприятия — цехов, офисных, складских и других помещений. Они могут быть плановыми и внеплановыми.

Если в результате проверки были выявлены нарушения, выдается предписание со сроками, в течение которых их нужно устранить. Согласно срокам в предписании, проводится повторная проверка. Если нарушения не были устранены, компании грозит штраф.

Что должно быть при проверке?

Перед визитом инспектора нужно подготовиться следующим образом:

Подготовить уставные документы компании и документы, связанные с пожарной безопасностью.

Обеспечить наличие средств пожаротушения, эвакуационных планов.

Проверить состояние и привести в порядок пожарную сигнализацию и автоматизированные средства пожаротушения.

Освободить эвакуационные выходы от лишних предметов.

Обеспечить беспрепятственный проезд по территории пожарной техники.

Привести в порядок прилегающую территорию, не должно быть мусора, сухих веток, травы и других предметов, которые способствуют распространению огня.

На предприятии рекомендуется определить ответственное лицо за пожарную безопасность. Этот сотрудник будет вести журналы и другую документацию, общаться с инспектором, сопровождать его на объекте. Его полномочия подтверждаются доверенностью на представление интересов компании или соответствующим приказом. Если работать с инспектором планирует сам руководитель организации, дополнительных документов на него оформлять не нужно.

Что проверяет инспектор

Во время визита сотрудник МЧС проверяет документацию, осматривает помещения, оценивает состояние средств пожаротушения и оповещения. Вся информация заносится в проверочные листы. В них указан список вопросов, связанных с соблюдением установленных правил противопожарных мероприятий.

Выявленные нарушения могут быть зафиксированы любыми техническими средствами — с помощью аудиозаписи, фото- и видеосъемки. Эти материалы прилагаются к акту обследования объекта. Съемка ведется в строгом соответствии с правилами, представитель контролируемой организации уведомляется об этом.

При пожарной проверке инспектор оценивает готовность компании к предотвращению и ликвидации пожаров. Он обращает внимание на несколько ключевых аспектов:

Пожарная безопасность зданий:

Наличие огнетушителей в доступных местах.

Исправность и расположение пожарных кранов и гидрантов.

Состояние аварийных выходов и путей эвакуации.

Документация:

Наличие плана эвакуации и его соответствие реальным условиям.

Журналы учета инструктажей по пожарной безопасности.

Акты проверок и обслуживание пожарного оборудования.

Обучение персонала:

Проведение регулярных тренировок по эвакуации.

Знание сотрудниками правил поведения при пожаре.

Проведение инструктажей по пожарной безопасности.

Электробезопасность:

Исправность электропроводки и оборудования.

Отсутствие перегрузки электросетей.

Наличие автоматических выключателей и УЗО.

Например, офисе компании инспектор проверяет, есть ли на каждом этаже огнетушители и правильно ли оформлены планы эвакуации. Он также осматривает, не захламлены ли пути к аварийным выходам и знает ли персонал, как действовать в случае пожара. Эти проверки помогают предотвратить пожары и уменьшить их последствия.

Предприниматель обязан:

Присутствовать в процессе осмотра и обследования объекта.

Предоставить беспрепятственный доступ инспектора во все помещения в здании, на территорию.

Предоставить требуемые документы по предприятию, деятельности компании в рамках противопожарного соответствия установленным нормам.

Во время осмотра и обследования предприятия инспектор руководствуется законодательными нормативами — ФЗ «О пожарной безопасности», техническими стандартами к определенному оборудованию и системам, рекомендациями экспертов, жалобами граждан и организаций.

Какие документы проверяет инспектор

Список документов может отличаться в зависимости от сферы деятельности предприятия и присвоенной ему категории риска. Как правило, проверяются общие юридические документы организации и документация по пожарной безопасности.

Ориентировочный список документов:

Свидетельство о регистрации компании и постановке на учет в налоговой.

Устав.

Выписка из ЕГРЮЛ.

Договор аренды помещения или свидетельство о собственности.

Список арендаторов (при наличии).

Договоры на техническое обслуживание средств пожаротушения, дымоудаления и оповещения.

Инструкция по пожарной безопасности.

Журнал противопожарного инструктажа.

Журнал учета состояния средств пожаротушения.

Сертификаты на огнетушители, пожарные рукава, огнезащитные вещества.

График очистки вентсистем и другие документы.

Точный список необходимых для данного предприятия документов можно запросить в МЧС.

Осмотр помещений

Инспектор осматривает помещения на предмет их пожарной безопасности. Обращается внимание на наличие плана эвакуации, доступности огнетушителей, пожарных гидрантов. Отдельное внимание уделяется эвакуационным выходам. Они должны легко открываться, проходы освобождены от посторонних предметов.

Система оповещения

Сотрудник МЧС проверяет состояние системы, оценивает реакцию датчиков на задымление, включение оповещения, ее слышимость на всей территории.

Средства пожаротушения

Инспекторы проверяют наличие огнетушителей в помещениях, а также лопат, шлангов, ведер, песка на окружающей территории.

Сроки проведения проверок

Это зависит от присвоенной предприятию категории пожарной опасности. Всего существует 6 категорий: от предприятий с категорией низкого риска до организаций с чрезвычайно высоким риском. Для каждой категории установлена определенная периодичность проверки — она может организовываться каждый год или 1 раз в несколько лет по индивидуальному графику. Объекты, которые относятся к низкой категории риска, проверять не планируется.

Примеры организаций по категориям риска:

Категория риска Организация Периодичность проверки Чрезвычайно высокая Детское дошкольное учреждение Выездная проводится ежегодно; Плановая - индивидуально Высокая Объекты временного размещения людей с оказанием медицинских услуг Выездная – каждые 2 года; Плановая - индивидуально Значительного риска Объекты пребывания более одной тысячи человек (за исключением многоквартирных домов) Каждые три года (выездная, плановая) Среднего риска Многоквартирные дома Не чаще одного раза в 5 лет Умеренного риска Объекты временного размещения более 50 человек Не чаще, чем 1 раз в 6 лет Низкая Остальные типы объектов, которые не относятся к другим категориям риска Не проводятся

Степень риска определяется не только по виду деятельности компании. Она зависит от площади помещения, количества одновременно находящихся на объекте людей, выявленных нарушений в результате прошлых проверок, материалов постройки, имеющихся в прошлом возгораний, проблемной эвакуации, наличия пожарной сигнализации.

Ваши права при проведении пожарной проверки

Во время визита пожарного инспектора предприниматель имеет право:

Присутствовать на всех этапах проверки – без предварительного уведомления она не может быть проведена.

Задавать вопросы, получать информацию о проводимых манипуляциях и обследованиях.

Давать объяснения (но не обязан).

После завершения – ознакомиться с результатами.

Указать в акте несогласие с результатами, выявленными нарушениями или действиями проверяющих лиц.

Отразить в акте нарушение прав, протокола обследования;

Оформить жалобу на представителя МЧС в случае нарушения ваших прав с указанием причиненного ущерба и обстоятельств ситуации;

На возмещения ущерба, причиненного во время проверки пожарной безопасности;

Обжаловать решения и действия (бездействия) инспектора в суде или у вышестоящего руководства.

У пожарного инспектора также есть обязанности, любое отклонение от которых может стать поводом для обжалования результатов проверки.

Что делать в случае несогласия с результатами проверки?

Если владелец компании не согласен с результатами проверки, он может их обжаловать. Акт проверки лучше в любом случае подписать. Отсутствие подписи не отменит необходимость штрафов и не увеличит время устранения нарушений.

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Обжалование имеет смысл лишь в том случае, если инспектор явно нарушил свои полномочия во время обследования объекта, завысил требования или его действия были ошибочны. Требования пожарной безопасности на объекте должны неукоснительно соблюдаться. Поэтому перед составлением обжалования нужно внимательно ознакомиться с документацией по предприятию и понять, стоит ли этим заниматься.

Если вы уверены в своей правоте, существует возможность отмены или смягчения требований инспектора. Обжаловать можно следующие моменты:

приостановку деятельности предприятия,

штрафные санкции,

срок устранения выявленных нарушений.

Решают вопрос в досудебном или судебном порядке.

Алгоритм действий:

Составляется жалоба на имя регионального руководителя МЧС. В случае отказа она подается в областной отдел МЧС. В случае отказа — в федеральный отдел МЧС. Если в удовлетворении жалобы на всех уровнях МЧС отказано, можно обращаться в суд с административным иском.

Обжаловать предписание можно в течение 10 дней с момента его получения. На досудебное обжалование отводится 30 дней. Срок для рассмотрения жалобы в МЧС — 15 дней с момента ее подачи. Срок для подачи иска в суд — до 3 месяцев после выдачи предписания. Рассматривается дело в течение 2 месяцев. Решение суда также можно обжаловать в вышестоящих инстанциях.

За что предусмотрена административная ответственность?

После осмотра объекта и проверки документов инспектор составляет акт, в котором кроме общих сведений об организации и проверяющем указываются сведения о наличии и характере выявленных нарушений. Акт составляется в 2 экземплярах.

При обнаружении нарушений выдается предписание об их устранении со сроками, по истечении которых проводится дополнительная внеплановая проверка. Если нарушения не слишком значительны, штрафы сразу не выписываются. В предписании просто обозначаются меры безопасности, которые нужно обеспечить к определенному сроку. Например, открыть аварийные выходы, убрать препятствия с эвакуационных путей, купить огнетушители, отремонтировать вентиляцию.

Если нарушения не были устранены, во время следующей проверки оформляется новое предписание, а предприниматель привлекается к административной ответственности.

Размер штрафа зависит от вида и тяжести нарушений, размеров предприятия, наличия пожара, пострадавших лиц и достигает для:

Физических лиц — до 5 тыс. рублей.

Должностных лиц — до 50 тыс. рублей.

Индивидуальных предпринимателей — до 60 тыс. рублей.

Юридических лиц — до 1 млн. рублей.

Кроме штрафных санкций, за нарушения предусмотрены и другие меры административной ответственности. Деятельность организации может быть приостановлена на срок до 3 месяцев. Подробная информация обо всех видах наказаний противопожарной безопасности указана в КоАП.

Возможна и уголовная ответственность, если в результате нарушений погибли или пострадали люди.

За причинение тяжкого вреда здоровью возможно следующее наказание:

Штрафные санкции — 80 тыс. рублей.

Отправление на принудительные работы — до 3 лет;

Лишение свободы на 3 года;

Лишение должностного лица заниматься определенной деятельностью или занимать руководящие посты до 3 лет.

Если есть погибшие, меры наказания еще строже:

Запрет на деятельность до 5 лет;

Исправительные работы — до 5 лет;

Лишение свободы — до 7 лет.

Как можно убедиться, наказание за несоблюдение пожарной безопасности серьезное. Поэтому важно соблюдать установленные правила и привести деятельность предприятия в соответствии с установленными пожарными нормативами.

Коротко о пожарных проверках:

Пожарные проверки на предприятиях проводятся инспекторами госпожарнадзора (подразделение МЧС).

Проверки пожарные могут быть плановыми и внеплановыми, выездными и документарными.

Сроки проведения проверок проводятся с определенной периодичностью и определяются исходя из присвоенной предприятию категории риска.

Во время визита инспектор проверяет документы, осматривает помещения, средства оповещения и пожаротушения, прилегающую территорию.

По итогам проверки составляется акт, в случае выявления нарушений выдается предписание со сроками их устранения.

Результаты можно оспорить в досудебном порядке или в суде.

За несоблюдение мер пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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