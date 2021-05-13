Заявка на лидерство: ОАЭ запускает центр FoodTech-инноваций

Долгое время Сингапур считался центром развития пищевых технологий. Но теперь Объединенные Арабские Эмираты также могут претендовать на это звание. В Дубае недавно открылся крупный центр пищевых технологий, призванный повысить внутреннюю продовольственную безопасность, а также превратить ОАЭ в международную сверхдержаву в области FoodTech.

RB.RU вместе с корпорацией ЭФКО 20 мая организуют конференцию Deep Food Tech: технологии создания новых продуктов питания и бизнес на еде будущего. Подробнее на сайте deepfoodtech.ru

Кампус включает в себя лаборатории, исследовательские центры и прототипы сельскохозяйственных систем.

Проект, получивший название Food Tech Valley (Долина пищевых технологий), является первым этапом инициативы Национальной стратегии продовольственной безопасности до 2051 года. Основные цели включают:

увеличение производства продуктов питания и сельского хозяйства в стране,

внедрение большего количества пищевых технологий,

ликвидация голода в ОАЭ,

принятие законов, улучшающих качество питания при одновременном сокращении отходов.

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, присутствовал на открытии Food Tech Valley.

С высоты птичьего полета объект напоминает пшеничный колос и разделен на четыре основных участка.

Специальная зона для агротехники и инженерии. Она будет включать вертикальную ферму и центры биоинженерии, робототехники и автоматизации.

Центр пищевых инноваций, в котором будут располагаться перспективные стартапы и предприятия в сфере пищевых технологий.

Научно-исследовательские центры для различных направлений: повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к засухе, производства альтернативных белков, 3D-печати, а также мониторинга и анализа сельскохозяйственных культур.

Система хранения. Эта зона направлена ​​на повышение эффективности хранения, распределения и транспортировки пищевых продуктов за счет использования новых технологий.

Мариам Аль-Мхейри, государственный министр ОАЭ по вопросам продовольственной безопасности, заявила, что проект Food Tech Valley «очень важен для обеспечения продовольственной независимости страны и сохранения ее основных ресурсов».

В настоящее время ОАЭ занимают 42 место из 113 в международном индексе продовольственной безопасности. Он формируется на основе качества продуктов питания, их доступности и безопасности. В настоящее время пункт «сельскохозяйственные исследования и разработки» указан как основная проблема для страны.

В ОАЭ, как и в Сингапуре, нет пахотных земель, что затрудняет традиционное сельское хозяйство и животноводство. Хотя в данный момент ОАЭ не так развита в сфере пищевых инноваций, как Сингапур, в ближайшие несколько лет ситуация может кардинально измениться. Уже сейчас такие вертикальные фермерские компании, как Vertical Field и AeroFarms, работают в стране наравне с местными игроками. Ожидается, что с запуском Food Tech Valley к ним присоединится множество перспективных организаций, как местных, так и международных.

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