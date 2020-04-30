«Оскар, ты просто не понимаешь русских женщин!». Основатель KupiVIP.ru — о том, как строить успешный бизнес вопреки стереотипам и падающей экономике

Гостем одного из апрельских выпусков «Финтех Шоу» стал владелец Hartmann Holdings, основатель компаний CarРrice, Aktivo, KupiVIP Оскар Хартманн. Он рассказал о своей истории успеха и поделился правилами ведения бизнеса, которых он придерживается. Мы записали для вас самое интересное.

С чего начинать бизнес

Ко мне обращаются больше 100 раз в день и задают такие вопросы: «Оскар, у меня 500 тысяч рублей. Какой бизнес могу создать?», «Оскар, у меня дядя — владелец торгового центра. Там помещение свободное, что туда засунуть?».



Но я всегда говорю, что надо начинать с возможности. 500 тысяч рублей, с одной стороны, — это много, но это не то, с чего начинается хорошая бизнес-идея. Хорошая бизнес-идея начинается с того, что ты видишь возможность, какую-то большую проблему, которая еще не решена. А потом уже можно и ресурсы подтягивать. Какие помещения арендовать, в каких торговых центрах открываться и так далее — это уже вторичный вопрос. Хорошая возможность засосет туда и человеческие ресурсы, и все остальные. Но люди делают ошибку — они играют в Lego.

Особенности бизнеса в разных странах

Я исходил из того, что все то же самое. Если ты говоришь «все разное» — ты не можешь ничего делать. Если ты говоришь «все так же» — ты можешь сделать многое.



Соответственно, я начал повторять то, что видел в Германии, начиная с сайтов знакомств — для серьезных знакомств — которых не было, до медиакомпаний, телемагазина, интернет-магазина обуви.

Мне, конечно, говорили, что русские женщины никогда в жизни не будут покупать обувь в интернете. «Оскар, ты просто не понимаешь русских женщин! Ты понимаешь немецких женщин — они покупают в интернете. А русские женщины не будут покупать». Вот так мне говорили. Где мы находимся сегодня, я думаю, все знают.

В целом, если взглянуть на сегодняшний российский интернет, он практически полностью повторил мировое развитие. Если посмотреть все проекты, которые сейчас входят в топ-50 русского интернета — это не уникальные русские вещи, это вещи, которые до этого появлялись в других местах мира.

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Эффект выжившего

Самый частый случай — люди создают маленький эксперимент, и он не получается. Они там кого-то наняли, кто-то их обманул, кто-то подвел, что-то случилось, рынок — не то. И теперь они ходят и всем рассказывают: «Это плохо, никогда не делегируй. Если не делаешь сам, то все пропало — тебя обворуют».



И у нас ходят куча зомби, которые сделали одну попытку. Одну. Она не очень релевантна. Ну, вложили какие-то там 500 тысяч. Или какой-то там дядя с торговым центром, куда они засунули салон красоты, передумал, выгнал их, и они говорят: «Предпринимательство — это не мое», «Я не предприниматель», «Это опасно», «Будет плохо». И всем выносят мозг своими историями, как битые собаки.

Это самое распространенное явление, когда они видят мир искаженным. Ты высунул голову, получил удар и теперь говоришь всем, что не надо высовывать голову.

Про Aktivo — коллективные инвестиции в недвижимость

Золото просто лежит мертвым грузом. А то, что сохраняет ценность и дает доходность, — это квадратные метры. Люди хотят покупать квадратные метры и делают это массово — через квартиры и так далее.

На маленьких объектах доходность ниже, безопасность хуже и управление очень неэффективное. Люди покупают несколько квартир или одну квартиру, и у них нет критической массы, чтобы делать это правильно. Арендатор звонит, и тот не берет трубку. Когда ты берешь трубку, думаешь: «За что мне это? Я думал — это пассивный доход, а мне 30 звонков с проблемами за год».



И мы создали вот такой инструмент — производящий актив. Над ним создается фонд, и в конкретный объект могут вложить большое количество людей.

Недвижимость — это 60% всех активов мира. При этом она фрагментированная, нетехнологичная, очень плохо управляется. Если потребитель сильно оцифрован, то недвижимость оцифрована слабо. Я всегда удивлялся, почему, покупая акцию какой-то компании, — Siemens, например, — я вижу всю историю, весь перформанс, какие были генеральные директора, а когда я покупаю объект практически такого же размера — там нет ничего.

Кадр из Fintech Show

Тренды в недвижимости

Самый большой тренд — это переезд в большие города. Один миллиард человек поменяет место жительства.



Второй тренд — люди не работают на одном рабочем месте как раньше, когда они отдавали свою жизнь одной организации. Сейчас люди меняют работу очень часто. И возникает большая проблема: когда они выбирают квартиру, владелец квартиры, который хочет пассивный доход, предлагает стандартные договоры на 7 лет, как в Америке и Германии. И они не расторгаемы.



Очень тяжело съехать из квартиры. Поэтому для людей это большой дискомфорт. Не то чтобы они не хотели оставаться, просто они не могут подписывать договор, имея большую неопределенность. Люди постоянно перемещаются вместе с рабочим местом.

Идея в том, что создается так называемый microliving: на маленьких площадях строится очень эффективное жилье, правильно спроектированное, дизайнерское, где все готово к жизни — посуда есть, кухня есть, ремонт окончен, постельное белье сложено, стоят люстра, скульптура, висит картина. Ты просто въезжаешь, и можно подписывать договоры от трех месяцев.

Таким образом, мы даем людям гибкость. Они могут легко принять решение: подписал договор на три месяца или четыре, и можешь потом продлевать. И это очень успешный формат, который сейчас развивается во всех оттенках. Соответственно, наша компания занимается именно сегментом средних квартир.

Экономический кризис и CarPrice

Вот есть одна из самых больших экономик мира, и она немножко сокращается. Что это значит для тебя конкретно, вот для одного конкретного предпринимателя? Либо, наоборот, экономика растет — это значит, что ты точно будешь успешным?



Я, например, думал: «Хорошо, экономика будет, например, сокращаться. Были ли какие-то экономики в истории, которые сокращались? Были. Что происходило внутри? Были ли какие-то компании, которые во время снижения ВВП повысили свою капитализацию? Были. Есть ли такие компании в России? Нет».

CarPrice — это результат вопросов, что будет развиваться при сокращающейся экономике. При сокращающейся экономике доля подержанных машин против новых растет очень сильно — раньше у нас был один к одному, а сейчас стало уже пять подержанных на одну новую.

Дилерская доля сильно растет, потому что те люди, которые покупали новые машины, приходят и хотят купить подержанную. Поэтому во всех экономиках, где была такая тенденция, очень сильно вырастали дилерские продажи подержанных машин. Эта идея стала основой CarPrice, и CarPrice сейчас — самый большой поставщик подержанных машин для дилеров.

Фото: klevo/Shutterstock

Собственные инвестиции

Я не инвестор, не фонд, не чужие деньги раздаю. Я работаю со своими. Я предприниматель-инвестор.

Что делает предприниматель? Когда он строит компанию, у него есть некое видение будущего — он замечает возможность что-то создать и делает это. А предприниматель-инвестор видит большую возможность, ищет людей, которые это делают, и поддерживает их.

Соответственно, я не работаю с потоком, который идет ко мне. Я смотрю на длинные макротренды, а не на всякие биткоины. Вот сейчас я вижу огромные возможности в b2b-маркетплейсах и ищу предпринимателей, которые делают то, что я хотел бы строить.



Раньше, когда я был молодой, у меня не было капитала. У меня была единственная возможность — строить. Сейчас я могу помочь тем, кто строит.

Трансформация компаний

Представляете, как тяжело человек меняется? Например, рынок табачных продуктов. Когда было доказано, что курение вызывает рак, все акции табачных компаний упали на 90%. Все думали, что он умрет. С тех пор табачные компании остаются в S&P 500 самыми прибыльными компаниями уже 50 лет. Потому что люди очень трудно меняются.

А что такое организация? Это большая группа людей. Люди всегда пытаются менять других, а себя даже в маленьких вещах не могут изменить. Поэтому, когда мы говорим про организацию, предпринимательство, культуру, которая позволяет проводить много реформ, — это очень тяжело.

Но кто-то справляется. Очень интересный пример — Netflix. Это была компания, которая рассылает DVD по почте. Когда пришел интернет, стало очевидно, что никакие диски по почте рассылать не надо. И компания, конечно, сильно начала терять позиции и чуть не умерла. Она уже была, в принципе, на грани банкротства.



Пришел новый генеральный директор, который полностью поменял все, и они отказались от своего основного продукта. Полностью отказались от DVD, сделали все цифровым. Он превратил Netflix в создателя контента. Сейчас капитализация компании — $160 млрд. Это одна из самых больших историй успеха: когда человек действительно сделал из компании, которая рассылает DVD, крупнейший подписочный сервис в мире с собственным контентом.

Увольнения

Я увольнял только по одной причине — бездействие. Я просто пугаюсь иногда того, как мало люди делают. Очень мало мощных действий, очень мало изменений, очень мало драйва. И люди думают, что это нормально. У людей, которых я увольнял, супернизкие стандарты. Это, кстати, не только в профессиональной жизни, в личной жизни то же самое. Абсолютное бездействие во всем. Отдаешь проект, бюджет, приходишь через полгода — ничего не сделано. Почему не сделано? «Мы посоветовались с этим, они сказали, надо посмотреть на это...».

Фото на обложке: кадр из Fintech Show