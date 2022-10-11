Сверхзанятость: как удаленные сотрудники втайне совмещают работу в нескольких компаниях

Как справляются эти сотрудники и что думают об этом компании — исследовало издание Wired.

Зарплаты растут медленно, а стоимость жизни увеличивается, что побуждает людей совмещать несколько штатных должностей. И работа из дома, в силу своей гибкости, дает им такую возможность. Благодаря дополнительному доходу сотрудники больше уверены в завтрашнем дне, но порой им приходится работать по 70 часов в неделю и участвовать в двух или даже трех встречах по Zoom одновременно.

Каждый будний день в 9 утра Абель (имена всех героев изменены в целях конфиденциальности) отправляется в свой личный офис, который он недавно арендовал в Чикаго. Он не завтракает и работает до 2-х часов дня, а затем делает перерыв на обед.

На этом сходство с другими технологическими работниками заканчивается. Дело в том, что 35-летний Абель работает не на одной, а на четырех работах с полной занятостью — все в корпоративных стартапах. Его общая годовая зарплата составляет $680 тысяч.

Год назад Абель заметил, что выполняет задачи качественнее и быстрее, чем его коллеги. «У меня было много свободного времени, — рассказывает он. — Я решил, что вторая работа поможет опередить кривую в условиях, когда рост зарплаты не догоняет инфляцию». Вместе с женой Абель растит троих детей и откладывает на покупку дома.

Он работает на первой должности (которую он называет J1) более четырех лет, приступил к J2 и J3 примерно год назад, а к J4 — в начале лета 2022 года. Абель хочет продержаться на всех четырех местах и в следующем году. По его мнению, это рационально, особенно с учетом того, что теперь у него есть специальное место для нескольких ноутбуков и прочей электроники.

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Если две встречи проходят в одно и то же время, Абель посещает обе, используя два наушника от разных пар. «Это требует практики, но теперь я могу обрабатывать оба потока информации одновременно и уделять немного внимания обоим», — утверждает он. Абель включается в разговор, если слышит свое имя, а в случае задержек жалуется на плохую связь. Если же пересекаются три встречи, можно «сойти с ума», говорит он.

Четыре зарплаты позволяют Абелю не беспокоиться о спаде в технологической сфере и массовых увольнениях. Ежемесячно он рассылает отклики на новые вакансии и регулярно проходит собеседования. «Если что-то пойдет не так, я могу перейти на другую работу, — рассказывает он. — Некоторые люди справляются с пятью должностями, но я уже на пределе своих возможностей».

На Reddit растет сообщество r/Overemployed: к нему уже присоединились 100 тысяч человек, которые делятся советами о том, как незаметно совмещать несколько работ.

Еженедельно Мартен проводит консультации на канале сообщества в Discord. Он помогает людям «оптимизировать свой трудовой потенциал», но при этом уверен, что немногие действительно работают на нескольких удаленных должностях. «Рискну предположить, что из каждых 100 человек, заинтересованных в этом, лишь 20 справятся с этим, а из них лишь половина делает это на самом деле», — говорит он.

Мартен живет в США и работает по 70 часов в неделю. В месяц он получает $150-220 тысяч как старший консультант по вопросам управления с фокусом на стратегии и сделки.

Грег, проживающий в Калифорнии, также совмещает две технологические должности. В год он зарабатывает $200 тысяч. Иногда Грег отказывается участвовать во встрече, чтобы избежать пересечений.

«Немного лжи не повредит при условии, что они получат хорошо выполненную работу», — считает Грег.

Недавно коллеги со второй работы попросили Грега отметиться в публикации на LinkedIn. «Я раскрыл им ложную истину о том, что меня преследуют рекрутеры, из-за чего я решил заморозить свой аккаунт», — объяснил он.

Большинство людей приходят к такому образу трудовой жизни, когда получают второй оффер и ставят перед собой конкретную финансовую цель. Например, Грег хотел погасить студенческие кредиты и накопить на собственное жилье. Сейчас он гордится тем, что больше не живет от зарплаты до зарплаты. Целью Абеля было накопить доход за четыре месяца, чтобы внести первоначальный взнос за дом.

Когда человек привыкают к двум, трем и даже четырем должностям, растет искушение устроиться на еще одну или две, особенно если это поддерживается сообществом. Грег ищет третью работу и планирует ранний выход на пенсию. Абель признает: ему трудно отклонять новые офферы. «Если бы у меня не было детей и обязанностей, я, вероятно, работал бы в семи местах», — говорит он.

Юридическая сторона вопроса

С юридической точки зрения это неоднозначная практика. В большинстве трудовых договоров указывается, что сотрудник должен посвящать рабочие часы своим обязанностям и не будет работать на кого-то другого, особенно на конкурента. «Очевидно, что при таких условиях наличие второй работы нарушает договор», — рассказывает Бет Хейл, партнер юридической компании CM Murray LLP, который специализируется на трудовом праве.

«Однако стоит отметить, что и без каких-либо положений в договоре совмещение с другой полной занятостью не отвечает интересам работодателя», — добавляет она..

Сотрудник серьезно рискует: это может быть расценено как серьезный проступок и даже стать причиной для увольнения, объясняет Хейл. «Компаниям нужно определиться, как они относятся к этому, — говорит она. — Если кто-то делает работу достаточно хорошо, имеет ли значение то, что он выполняет и другие обязанности?».

Компании в Индии уже публично осуждают сверхзанятость.

В августе CEO Wipro Ришад Премжи назвал это «мошенничеством». В конце сентября его корпорация уволила 300 человек на основании того, что они дополнительно работали на конкурентов.

В середине сентября другая ИТ-компания, Infosys, пригрозила сотрудникам расторжением договора, если они будут подрабатывать во время или после рабочего дня.

Однако не все относятся к этому отрицательно. Например, CEO Tech Mahindra Чандер Пракаш Гурнани сказал, что не возражает против того, чтобы его персонал совмещал две работы. А индийский стартап по доставке еду Swiggy ввел политику, позволяющую работникам брать постоянные и временные подработки (но все же без полной занятости).

Мартен считает, что те, кто с легкостью справляются со всеми своими удаленными должностями, могут побудить больше работодателей вернуть сотрудников в офисы. «Сверхзанятость работает только в долгосрочной перспективе, если сохраняется ожидаемая ценность, — говорит он. — Если работодатели поймут это, то с большей вероятностью закроют на это глаза или даже одобрят напрямую».

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